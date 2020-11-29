Economic Times: Вашингтон ввёл санкции против российских и китайских компаний, помогавших Ирану разрабатывать ракеты

Американское правительство наложило санкции на четыре российские и китайские компании, которые обеспечивали материально-техническую поддержку для ракетной программы Ирана, пишет The Economic Times. По данным газеты, санкции, которые будут действовать два года, коснулись российских фирм Nilco Group и «Элекон».
США ввели санкции в отношении четырёх компаний из Китая и России, которые, по мнению Вашингтона, оказали поддержку ракетной программе Ирана, сообщает индийская The Economic Times со ссылкой на опубликованное в пятницу официальное заявление главы Государственного департамента США Майка Помпео.
«США наложили санкции на четыре юридических лица в Китае и России за оказание ими поддержки ракетной программе Ирана, которая по-прежнему остаётся серьёзной проблемой для нераспространения ядерного оружия. Мы будем и впредь применять весь свой арсенал санкций, дабы не позволить Ирану развивать свои ракетные средства», — цитирует издание заявление Помпео.
По данным The Economic Times, среди компаний, попавших под новые американские меры — китайские Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade Company, а также российские Nilco Group и AO «Элекон». Все они, как считает Вашингтон, поставляли технологии и оборудование, необходимые Тегерану для разработки ракет.
Как подчеркнул Помпео, на попытки Ираном усовершенствовать свои ракеты должны обратить внимание все страны. «Эти меры — часть нашего ответа на зловредную деятельность со стороны Ирана. Подобные шаги подчёркивают, что всем странам по-прежнему необходимо сохранять бдительность, отслеживая попытки Ирана достичь прогресса в своей ракетной программе», — заявил американский госсекретарь.
«Мы продолжим прикладывать усилия, чтобы помешать шагам Ирана, направленным на развитие своих ракет, и будем применять санкции для того, чтобы привлечь внимание к зарубежным поставщикам, обеспечивающим Тегеран ракетными технологиями и средствами — таким, например, как упомянутые китайские и российские юридические лица. Санкции, которые подразумевают ограничения на контракты с правительством США, помощь со стороны американских властей и экспорт, останутся в силе на два года», — добавил Помпео.
Как напоминает обозреватель The Economic Times, США продолжают принимать жёсткие меры против Ирана за то, что правительство страны продолжает «деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия», с тех пор, как американский президент Дональд Трамп в 2018 году принял решение отказаться от «ядерной сделки» с Тегераном. Иранская сторона, впрочем, твёрдо стоит на том, что её ядерная программа имеет мирную направленность, отмечает журналист.
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