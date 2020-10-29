Euronews: Иран строит новый подземный завод по сборке центрифуг для обогащения урана

19:44
Беннетт выиграл девятый этап «Вуэльты»
Ирландец Сэм Беннетт, выступающий за Deceuninck — Quick-Step, одержал победу на девятом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
19:36
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с загребским «Динамо»
Пресс-служба российского футбольного клуба ЦСКА огласила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».
19:34
За сутки в Турции выявили 2319 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 2319 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
19:23
«Уфа» попросит у РПЛ разрешения провести матч с «Уралом» в траурных повязках
Футбольный клуб «Уфа» намерен обратиться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой провести матч 13-го тура с екатеринбургским «Уралом» в траурных повязках в связи со смертью мэра Уфы Ульфата Мустафина.
19:20
Утверждена стратегия развития транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры столичного региона.
19:19
Белоруссия ограничила въезд через наземные границы
Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
19:18
В Молдавии за сутки выявили 912 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 912 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 74 233.
19:14
Суд продлил арест вдовы рэпера Картрайта
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест до 30 декабря Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).
19:05
Ибрагимович — фанатам: вы не Златан, не нужно бросать вызов коронавирусу
Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович обратился к фанатам по поводу коронавирусной инфекции.
19:02
Захарова предупредила о рисках поездок за границу
МИД просит россиян тщательно взвешивать обстоятельства при планировании заграничных поездок, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
18:51
Орлов: идея игры «Зенита» на Дзюбу больше себя не оправдывает
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре форварда и капитана петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
18:50
Вирусолог рассказал, нужно ли носить маску в гостях
Профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, нужно ли носить маску в гостях.
18:50
Собянин дал прогноз относительно начала массовой вакцинации от COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» дал прогноз относительно начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
18:43
В Крыму начали строительство водовода для снабжения Симферополя
В Белогорском районе Крыма началось строительство водовода протяжённостью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя.
18:42
Рублёв вышел в 1/4 финала турнира ATP в Вене
Вторая ракетка России Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
18:38
В петербургском Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса рассказали о работе во время пандемии
Исполнительный директор петербургского Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен рассказала о работе во время пандемии.
18:38
Минздрав России сообщил о ходе испытаний «Спутник V» в Белоруссии
Минздрав России рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекцией COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии.
18:37
В Карелии рассказали об ограничительных мерах по COVID-19
Глава Карелии Артур Парфенчиков ввёл новые ограничительные меры по COVID-19.
18:36
Елена Драпеко рассказала о любимых ролях
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко рассказала о любимых ролях.
18:35
Экономист прокомментировал идею временной отмены комиссий за банковские переводы
Экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган прокомментировал предложение депутата ГД Евгения Фёдорова не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, связанных с COVID-19.
18:35
Опрос: более 50% россиян на удалёнке стали больше контролировать время детей в интернете
Большинство сотрудников российских компаний (51,8%) во время удалённого режима работы стали больше контролировать время детей в интернете.
18:34
Около 200 призывников из Крыма пройдут службу в других регионах России
Около 200 призывников из Крыма отправлены самолётами военно-транспортной авиации для прохождения срочной службы в другие регионы России.
18:34
В Севастополе продлили беззаявительный порядок выплат при рождении первого или второго ребёнка
В Севастополе продлили оформление пособий в связи с рождением первого или второго ребёнка в беззаявительном порядке до 1 марта 2021 года.
18:34
Напавший на судью сотрудник «Ахмата» уволен
Сотрудник грозненского футбольного клуба «Ахмат», напавший на арбитра после матча молодёжного первенства с московским «Спартаком», уволен.
18:32
Названы победители конкурса «Лидеры России. Политика»
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика».
18:31
Аскольд Запашный прокомментировал идею ввести штрафы за жестокое обращение с животными
Дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал идею ввести штрафы за жестокое обращение с животными.
18:30
Экономист дал рекомендации начинающим инвесторам
Экономист, специалист по банковскому сектору Сергей Григорян дал рекомендации начинающим инвесторам.
18:29
Аналитик дал прогноз по курсу валют на ноябрь
Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский дал прогноз по курсу валют на ноябрь.
18:29
Игорь Угольников прокомментировал ситуацию с кинотеатрами на фоне пандемии
Актёр, режиссёр, продюсер Игорь Угольников прокомментировал ситуацию с кинотеатрами на фоне пандемии.
18:28
В Краснодарском крае появится новый туристический маршрут
В Краснодарском крае будет создан новый пешеходный туристический маршрут «Большая кубанская тропа».
18:28
Собянин рассказал о ситуации в резервных госпиталях для больных COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации в резервных госпиталях для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
18:26
Медведев высказался об искусственном интеллекте
Пандемия коронавируса показала, что перспективы использования искусственного интеллекта огромны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
18:26
Промоутер рассказал, почему Джонсон отказался от боя с Гассиевым
Промоутер Владимир Хрюнов назвал причину отказа американского боксёра Кевина Джонсона от поединка с россиянином Муратом Гассиевым.
18:25
Аргентина впервые с марта откроет границы
Власти Аргентины впервые с марта 2020 года откроют доступ для иностранных посетителей в страну, сообщает ТАСС.
18:18
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.
18:09
КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за ситуацию с нападением на арбитра после матча молодёжных команд
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту с нападением на арбитра Богдана Головко после завершения матча молодёжного первенства между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».
18:02
Добровинский обжалует решение о лишении его статуса адвоката
Александр Добровинский обжалует решение о лишении его статуса адвоката сроком на два года.
17:57
Патрушев провёл переговоры с главой МИД Египта
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев провёл встречу в Москве с главой МИД Египта Самехом Шукри. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.
17:55
КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Ростова» Ерёменко
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку, показанную полузащитнику «Ростова» Роману Ерёменко в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».
17:49
Смертин прокомментировал отказ игроков «Краснодара» вставать на колено в матче ЛЧ с «Челси»
Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин высказал мнение о том, что перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» не все футболисты российской команды встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.
17:48
Президент Болгарии ушёл на карантин
Президент Болгарии Румен Радев перешёл на удаленную работу из-за контакта с инфицированным коронавирусом.
17:48
Недалеко от Парижа задержали собиравшегося напасть на людей мужчину
Глава столичного региона Франции Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что полиция задержала мужчину, собиравшегося напасть на людей возле церкви недалеко от Парижа.
17:48
Макрон назвал нападение в Ницце терактом
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вооружённое нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце террористической атакой.
17:41
Жительницу Ялты приговорили к административному аресту за распространение нацистской символики
Ялтинский городской суд приговорил местную жительницу к административному аресту на пять суток за распространение нацистской символики в интернете.
17:38
Психолог прокомментировала идею внедрения спецпрограмм для несовершеннолетних матерей
Доктор психологических наук, ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии Галина Филиппова прокомментировала идею внедрения спецпрограмм для несовершеннолетних матерей.
17:37
В Петербурге за сутки более 38 тысяч человек сдали тест на COVID-19
В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за последние сутки, на COVID-19 были обследованы более 38 тыс. человек.
17:36
В Удмуртии рассказали о прожиточном минимуме для пенсионеров
В Удмуртии установлен новый размер прожиточного минимума пенсионеров.
17:34
Добровинского лишили статуса адвоката
Александра Добровинского на два года лишили статуса адвоката, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу адвокатской палаты Москвы.
17:32
В Москве прокомментировали сроки работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа
В Москве прокомментировали сроки работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа, они закроются 31 октября.
17:32
В Сербии за сутки выявили более 1300 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Сербии выявили 1328 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.