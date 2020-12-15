Guardian: только после США — в Иране заявили о готовности вернуться к ядерной сделке

Иран готов вновь полностью соблюдать ядерную сделку, как только к исполнению её условий вернётся США при избранном президенте Джо Байдене, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление иранского президента Хасана Рухани. Потеплению в отношениях с Западом могут помешать нарушения прав человека в стране, в том числе казнь журналиста Рухоллы Зама.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов вернуться к полному соблюдению ядерной сделки сразу после того, как это сделает Вашингтон, отметив, что не примет никаких предварительных условий, сообщает The Guardian. Лидер подчеркнул, что не станет обсуждать возможность внесения каких-либо изменений в заключённое в 2015 году соглашение или введения каких-либо ограничений по ракетной программе Ирана.

Как пишет издание, возвращение страны к полному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий стало одной из основных тем в ходе состоявшейся в понедельник ежегодной большой пресс-конференции Рухани. При этом о своей решимости в вопросе отмены американских санкций президент высказался в преддверии заседания совместной комиссии по ядерной сделке, которое в среду состоится в Вене.

Заседание предоставит Ирану и подписавшим соглашение странам Европы — Франции, Германии и Великобритании — первую возможность обсудить пути возвращения США к сделке при администрации избранного президента Джо Байдена.

Тем не менее укреплению отношений вряд ли поспособствуют обвинение Вашингтона в адрес Тегерана в похищении бывшего сотрудника ФБР Роберта Левинсона, который исчез в марте 2007 года на острове Киш. Так, в понедельник администрация действующего президента Дональда Трампа ввела санкции в отношении двух предполагаемых сотрудников разведки Ирана. Их в Вашингтоне считают причастными к похищению Левинсона и «началу кампании по дезинформации, призванной отвлечь внимание от вины режима».

Более того, устремления к постепенному укреплению отношений с ЕС оказались под угрозой после состоявшейся в субботу казни иранского журналиста Рухоллы Зама, который был одним из агитаторов в ходе антиправительственных протестов в 2017 году. В частности, в связи с «варварской» казнью Зама послы четырёх европейских стран отказались участвовать в бизнес-форуме «Европа — Иран», запланированном на 14 декабря. Кроме того, действия Тегерана осудил Джейк Салливан, которого Байден выбрал на пост советника президента по национальной безопасности.

В ходе своей пресс-конференции Рухани отреагировал на критику западных стран. Президент отметил, что там «имеют право комментировать» вопрос, однако подчеркнул, что «Зам был казнён по решению суда», а судебная система в стране независима. «Полагаю, что это вряд ли повредит отношениям между Ираном и Европой», — приводит The Guardian слова Рухани.

Тем не менее, по словам старшего научного сотрудника Европейского совета по международным делам Элли Геранмайе, инцидент послужил напоминанием для обеих сторон, что «права человека справедливо будут продолжать оказывать влияние на развитие связей, независимо от судьбы ядерной сделки».