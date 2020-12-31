Fox News: демонстрация силы — американские бомбардировщики В-52 пролетели над Персидским заливом

В третий раз за последние месяцы американские стратегические бомбардировщики B-52 пролетели над Персидским заливом, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, в Пентагоне подтвердили, что таким образом США пытаются удержать Иран от возможных атак на американские цели в регионе.

А сейчас к последним новостям об Иране. Источники в Пентагоне сообщили Fox News о том, что видят наиболее тревожные признаки возможной подготовки Тегераном атаки, мишенью которой могут стать американские войска.

В военном ведомстве на это ответили демонстрацией силы. Вчера два американских бомбардировщика B-52 пролетели над Персидским заливом. Бомбардировщики совершили 30-часовой полёт с авиабазы США на Ближний Восток и обратно.

Источник в Пентагоне сообщил нам, что новые разведывательные данные свидетельствуют о том, что Иран затевает нечто сложное, а сами эти данные, цитирую, «вполне реальны». Нам также сообщили, что стратеги Пентагона не уверены, что может планировать Иран или что может стать целью нападения. Однако там обеспокоены относительно очередной атаки в Ираке, где, как известно, всё ещё остаются интересы США.

Высокопоставленный американский военный подтвердил Fox News, что цель пролёта бомбардировщиков B-52 над Персидским заливом заключалась в том, чтобы послать Тегерану чёткий сигнал, что мы готовы ответить на любое возможное нападение.

Стратегические бомбардировщики в третий раз за последнее время отправляются в регион. Полёт последовал за ударом нескольких ракет по посольству США в Багдаде, который произошёл на прошлой неделе. Это побудило президента Трампа адресовать Тегерану сообщение в Twitter, цитирую: «Если хотя бы один американец погибнет, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте об этом».

Дата выхода в эфир 30 декабря 2020 года.