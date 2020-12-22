CNN: США отправили в Персидский залив атомную подлодку на фоне обострения отношений с Ираном
В понедельник американская атомная подводная лодка USS Georgia пересекла Ормузский пролив и вошла в Персидский залив в сопровождении двух военных кораблей поддержки. Об этом стало известно благодаря официальному заявлению ВМС США, передаёт CNN.
Примечательно, что американское командование редко сообщает о передвижениях своих субмарин. Но в этот раз в заявлении ведомства упоминается не только местонахождение подводного судна, но и его боевые возможности, включая «способность нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей», обращает внимание телеканал.
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