CNN: США решили оставить свой авианосец на Ближнем Востоке из-за угроз со стороны Ирана

14:24 Медики рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом Фрейндлих В состоянии актрисы Алисы Фрейндлих, госпитализированной в конце декабря из-за коронавируса, отмечается незначительная положительная динамика.

14:19 Польховский оценил нынешний уровень сборной России по биатлону Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о нынешнем уровне национальной команды.

14:12 В Самарской области заступит на дежурство зенитный полк с С-400 Новый полк с зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Самарской области в конце января 2021 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

14:05 Бородавко: с немного избыточной массой Непряевой тяжело Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о форме российской лыжницы Натальи Непряевой.

14:02 Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.

14:00 Тренер сборной России объяснил, почему Червоткин и Белов столкнулись на «Тур де Ски» Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о столкновении Алексея Червоткина и Евгения Белова во время гонки с общим стартом на втором этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

13:57 Главу Забайкалья госпитализировали с коронавирусом Главу Забайкальского края Александра Осипова госпитализировали в Чите с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

13:57 Ассанжа доставили в суд на оглашение решения по экстрадиции в США Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж доставлен из тюрьмы Белмарш в лондонский Центральный уголовный суд на оглашение решения по его экстрадиции в США. Об этом пишет РИА Новости.

13:49 Польховский сообщил, что биатлонист Логинов по личным причинам уехал в Саратов Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о подготовке лидера национальной команды Александра Логинова к январским этапам Кубка мира.

13:47 В кабмине рассказали о работе службы «122» в праздники Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что служба «122», которая обрабатывает обращения пациентов с коронавирусом, в праздничные дни работает без сбоев во всех российских регионах.

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13:37 Стоимость биткоина снизилась на 15% Стоимость биткоина упала более чем на 15%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

13:36 Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, чувствует себя нормально. Об этом Интерфаксу заявила его дочь Ксения.

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13:27 В Китае отвергли теорию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухани Теория о том, что причиной пандемии коронавируса является утечка SARS-CoV-2 из лаборатории в городе Ухани, является ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

13:20 Бородавко: чемпионат мира для Большунова значимее «Тур де Ски» Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что для лидера национальной команды Александра Большунова чемпионат мира является более значимым турниром, чем многодневная гонка «Тур де Ски».

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12:35 Стоимость биткоина снизилась более чем на 8% Стоимость биткоина упала более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

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11:57 Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в ходе торгов Индекс Московской биржи во время торгов 4 января превысил отметку в 3330 пунктов и, таким образом, обновил исторический максимум.

11:49 Цена на нефть марки Brent превысила $53 Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $53 за баррель впервые с 4 марта 2020 года.

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11:04 За сутки в России умерли 482 пациента с коронавирусом В России за сутки скончались 482 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 достигло 58 988.

11:02 В России за сутки выявили 23 351 случай коронавируса За сутки в России выявили 23 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 260 138 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

10:58 РУСАДА проведёт расследование массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено провести расследование по факту массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров.

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10:37 TMZ: умерла американская актриса Таня Робертс Американская актриса и модель Таня Робертс скончалась в возрасте 65 лет. Об этом информирует портал TMZ.

10:33 Ларионов не говорил о судействе с хоккеистами молодёжной сборной России перед полуфиналом МЧМ Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от судейства полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.

10:28 Ларионов: сборная России горит желанием взять реванш у Канады за прошлогодний финал МЧМ Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что его подопечные хотят взять реванш у сборной Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне за поражение в финале прошлогоднего розыгрыша турнира.