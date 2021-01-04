CNN: США решили оставить свой авианосец на Ближнем Востоке из-за угроз со стороны Ирана

Исполняющий обязанности министра обороны США отменил своё решение о переброске авианосца USS Nimitz из ближневосточного региона, сообщает CNN. Глава Пентагона пояснил своё решение угрозами, якобы прозвучавшими «в адрес президента Трампа и других официальных лиц правительства США» со стороны Тегерана.
На фоне угроз со стороны Ирана США приказали своему авианосцу оставаться на Ближнем Востоке, передаёт CNN.
Несколько дней назад исполняющий обязанности министра обороны Соединённых Штатов Кристофер Миллер распорядился о передислокации судна из ближневосточного региона, однако сейчас отменил своё решение, поручив авианосцу USS Nimitz оставаться на месте из-за предполагаемых угроз Тегерана «в адрес президента Трампа и других официальных лиц правительства США».
В своём заявлении Миллер, в частности, подчеркнул, что «приказал USS Nimitz прекратить плановую передислокацию». Он также отметил, что военный корабль теперь «останется в зоне операций Центрального командования США».
«Никто не должен сомневаться в решимости Соединённых Штатов Америки», — подытожил глава Пентагона.
Как указывается в статье, принятое Миллером на прошлой неделе решение не продлевать размещение авианосца в Персидском заливе стало неожиданным шагом, учитывая рост напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
В последние дни 2020 года, как напоминает CNN, США отправили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52, что побудило высокопоставленного иранского военного советника написать твит, адресованный напрямую Трампу. В этой публикации он предупредил главу Белого дома о том, что не стоит «не превращать Новый год в траур для американцев».
В четверг Тегеран обратился в Совет Безопасности ООН с призывом помешать США заниматься, как выразилась иранская сторона, «военным авантюризмом» в Персидском и Оманском заливах. В Иране отметили, что они не хотят конфликта, но при необходимости будут защищаться.
Согласно американским источникам, часть иранских военных сил в последние дни повысили уровень своей боеготовности, переместив баллистические ракеты малой дальности в Ирак, где они потенциально могут нанести удар по базам США, как это произошло в прошлом году после убийства Сулеймани, сообщает CNN.
Новый полк с зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Самарской области в конце января 2021 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.
Известный российский голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказал мнение о возможном исходе полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне между сборными России и Канады.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с массовым снятием биатлонистов с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что для лидера национальной команды Александра Большунова чемпионат мира является более значимым турниром, чем многодневная гонка «Тур де Ски».
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о том, как на лидере национальной команды Александре Большунове отражается отсутствие представителей сборной Норвегии на «Тур де Ски».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал RT сообщение о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку официально исключён из списка обязательных.
Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оштрафовать команду за нарушение масочного режима на многодневной гонке «Тур де Ски».
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оштрафовать команду за нарушение масочного режима на многодневной гонке «Тур де Ски».
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Соответствующий перечень поручений главы государства опубликован пресс-службой Кремля.
Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года.
Защитник молодёжной сборной России Кирилл Кирсанов высказал мнение о победе над сборной Германии в четвертьфинале матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.
В России с 1 января запретили размещение детских развлекательных и развивающих центров, помещений для праздников и спортивных мероприятий в подвальных и цокольных этажах зданий, если это не предусмотрено проектом.
За сутки в России выявили 23 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 260 138 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от судейства полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что его подопечные хотят взять реванш у сборной Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне за поражение в финале прошлогоднего розыгрыша турнира.
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал, что вопрос участия форварда Егора Чинахова в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады остаётся открытым.