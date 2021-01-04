Салливан: в планах Байдена и наказать Россию, и сохранить СНВ-III

Будущий советник по нацбезопасности при новом президенте Джейк Салливан заявил, что Джо Байден намерен как можно скорее продлить действие двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией. Эта задача осложняется обещанием обвинениями Байдена в совершении хакерской атаки на сайты правительства, а также обещанием привлечь её к ответственности, пишетThe New York Times.

В воскресенье Джейк Салливан, назначенный будущим президентом США Джо Байденом советником по нацбезопасности, заявил о том, что новая администрация примет меры для быстрого продления последнего из действующих основных договоров по ядерному вооружению с Россией, сообщает The New York Times. При этом Вашингтон попытается привлечь президента Владимира Путина к ответственности за якобы совершённую Москвой одну из крупнейших хакерских атак на системы американского правительства.

В интервью CNN Салливан также подчеркнул, что как только Иран вновь начнёт соблюдать условия ядерной сделки 2015 года, Соединённые Штаты начнут «последующие переговоры» по ракетному потенциалу страны. Однако он не отметил, что предыдущее соглашение не касалось этого вопроса, потому что иранцы отказались каким-либо способом ограничивать свои разработки или испытания в этой области. Для выхода из тупика США выпустили плохо сформулированную резолюцию с призывом к Тегерану проявить сдержанность, которую там проигнорировали как не обладающую юридической силой.

Оба заявления будущего советника по нацбезопасности указывают, насколько быстро новая администрация погрузится в решение двух непростых вопросов по контролю над вооружением, в то время как Байден планирует бороться с эпидемией коронавируса и вызванным ею экономическим кризисом. При этом продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) усложняется обещанием Байдена привлечь Москву к ответственности за кибератаку на более чем 250 правительственных и частных сетей. Избранный президент заявил, что после официального установление ответственных за взлом Вашингтон, «вероятно, ответит тем же». Таким образом, США постараются наказать Россию и в то же время сохранить СНВ-III, чтобы не допустить возобновление гонки вооружения.

По словам Салливана, контроль над вооружением является одним из немногих вопросов, в которых Москва и новая администрация могут сотрудничать. Продление СНВ-III, которое не требует разрешение Сената, станет первой проверкой этой возможности. Кроме того, советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что Вашингтон будет работать над расширением этого договора в интересах государства. Как напоминает The New York Times, за годы своего президентства Трамп вышел из нескольких других соглашений с Россией и настаивал на включении Китая в двусторонний договор для его продления, однако за несколько недель до выборов переговоры застопорились.