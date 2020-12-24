N-TV: на смену надеждам в отношениях России и США пришли «тихое разочарование» и пессимизм
В начале президентства Дональда Трампа Москва возлагала на него большие надежды, полагая, что на этот раз удастся улучшить отношения двух стран, сообщает N-TV. Но прошло четыре года, и от этих чаяний осталось только «тихое разочарование». Теперь же, когда на пост главы Белого дома заступает демократ Джо Байден, в Кремле настроены пессимистично.
«Хорошего точно не ждём. И было бы странно ждать хорошего от людей, многие из которых свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны», — поделился своим прогнозом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, также не ожидает «ничего позитивного». Сам же глава государства убеждён, что при Байдене всё останется по-прежнему.
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