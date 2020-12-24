N-TV: на смену надеждам в отношениях России и США пришли «тихое разочарование» и пессимизм

Президент США Дональд Трамп обманул ожидания Москвы, рассчитывавшей на улучшение отношений двух стран, сообщает N-TV. И теперь в Кремле воцарилось «тихое разочарование», а приход в Белый дом демократа Джо Байдена вообще вызывает пессимизм. В России убеждены, что ничего хорошего от нового главы государства точно можно не ждать.

В начале президентства Дональда Трампа Москва возлагала на него большие надежды, полагая, что на этот раз удастся улучшить отношения двух стран, сообщает N-TV. Но прошло четыре года, и от этих чаяний осталось только «тихое разочарование». Теперь же, когда на пост главы Белого дома заступает демократ Джо Байден, в Кремле настроены пессимистично.

«Хорошего точно не ждём. И было бы странно ждать хорошего от людей, многие из которых свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны», — поделился своим прогнозом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, также не ожидает «ничего позитивного». Сам же глава государства убеждён, что при Байдене всё останется по-прежнему.

Сейчас отношения двух стран упали до самого низкого уровня со времён холодной войны, продолжает N-TV. На этой неделе Вашингтон ввёл санкции против 45 российских организаций. К тому же американцы собираются закрыть два оставшихся в России консульства. В результате посольство в Москве останется единственным дипломатическим представительством США в стране.

К тому же недавно Вашингтон обвинил Россию в кибератаках на американские министерства. При этом Кремль до сих пор подозревают во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Обоим государствам также предстоит уладить и целый ряд других сложных вопросов, например, в том, что касается продления договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III.

Сам Байден заявил, что собирается решительно противостоять России. Путин долгое время не поздравлял его с победой, но в конце концов написал ему письмо. В нём он подчеркнул, что несмотря на разногласия страны могут решить многие проблемы в мире. «Со своей стороны, готов к взаимодействию и контактам с вами», написал глава Кремля.