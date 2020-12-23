WP: администрация Трампа рассмотрит запрос о предоставлении иммунитета саудовскому принцу

Госдепартамент США рассмотрит просьбу Эр-Рияда о предоставлении юридического иммунитета наследному принцу Мухаммеду бен Сальману, которого обвиняют в неудачном покушении на бывшего главу королевской разведки, пишет The Washington Post. В случае положительного решения будущий лидер Саудовской Аравии также перестанет выступать в качестве обвиняемого по другим делам, в том числе об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Правительство Соединённых Штатов рассматривает просьбу Саудовской Аравии предоставить наследному принцу Мухаммеду бен Сальману аль Сауду юридический иммунитет, сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующие правовые документы. Таким образом Эр-Рияд хочет защитить будущего лидера страны от федерального судебного иска по обвинениям в организации неудавшегося заказного убийства бывшего высокопоставленного офицера спецслужб, который может обнародовать дискредитирующие подробности о приходе принца к власти.
По информации американской газеты, Эр-Рияд попросил защитить принца от привлечения к юридической ответственности по жалобе Саада аль-Джабри — бывшего главы антитеррористического ведомства и давнего союзника США по разведке, которому пришлось бежать в Канаду. Рекомендации Госдепартамента могут также привести к тому, что Мухаммед бен Сальман перестанет выступать в виде обвиняемого по другим делам, которые недавно завели против него в Америке. В одном из них принца обвиняют в организации убийства журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи в 2018 году, а также хакерской атаки и слива информации в попытке дискредитировать ведущую программы новостей телеканала «Аль-Джазира» Гаду Уайес, которая критиковала Мухаммеда и наследного принца ОАЭ.
В прошлом месяце Госдеп США запросил мнение юристов аль-Джабри по поводу того, стоит ли удовлетворить просьбу саудитов, рассказал изданию близкий к семье источник на условиях анонимности. Ранее Госдепартамент, семья аль-Джабри и оказывающие поддержку американские юристы осудили Эр-Рияд за арест двух детей бывшего разведчика в попытке заставить их замолчать.
В то же время президент Трамп является горячим сторонником наследного принца: он выбрал Саудовскую Аравию для первой официальной поездки по ту сторону океана и рассматривает её в качестве ключевого игрока в попытках США изолировать Иран, а также крупного покупателя американского оружия. Лидер Америки заблокировал попытки конгресса осудить саудовское правительство и не критиковал страну за предполагаемые нарушения прав человека. После убийства Хашукджи в Стамбуле саудовскими агентами Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Мохаммед бен Сальман имел к нему отношение, и таким образом вступил в противоречия с данными собственной разведки.
Как отмечает The Washington Post, уход Трампа может осложнить получение иммунитета для наследного принца. В октябре по случаю годовщины убийства Хашукджи избранный президент Джо Байден осудил преступные действия и заявил, что журналист и его семья заслуживают восстановления справедливости. Также он добавил, что намерен «пересмотреть» отношения США с Саудовской Аравией и прекратить поддержку военного вмешательства королевства в Йемене.
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