Guardian: наследный принц Саудовской Аравии в борьбе за власть арестовал двух родственников короля

Наследник саудовского короля Салмана объявил о заговоре двух старших членов королевской семьи и приказал арестовать их за госизмену, пишет The Guardian. Некоторые критично настроенные диссиденты считают, что таким способом принц Мухаммед старается избавиться от возможных претендентов на трон и подготовить захват власти у своего отца.

В субботу после заявления наследного принца Мухаммеда бен Салмана о сорванном заговоре двух старших членов династии по всей Саудовской Аравии прошли аресты принцев и помощников, сообщает The Guardian. Принца Ахмада бен Абдул-Азиза, единственного брата короля, и Мухаммеда бен Наифу, который раньше был наследником престола, будут судить за госизмену и обвиняют в заговоре против амбициозного наследника.

Как рассказывает издание, их арест поверг страну в шок и породил новый виток слухов о смене власти. Арестованных считают одними из немногих, кто может претендовать на трон, а ссыльные диссиденты предполагают, что своими действиями наследный принц готовится захватить власть у своего 84-летнего отца. Такие выводы основаны на информации от инсайдеров при королевском дворе, один из которых назвал арест двух принцев предупредительной мерой в связи с ухудшением самочувствия короля. Официальные источники решительно отвергают эти предположения.

Британская газета подчёркивает, что после дворцового переворота 2017 года новый наследник усердно избавлялся от тех, кто может помешать его приходу к власти. Так, однажды он запер большинство представителей бизнес-элиты страны, включая членов королевской семьи, в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, лишил их занимаемых должностей и вынудил отписать своё имущество в пользу государства. Через год после убийства саудовскими агентами в Стамбуле Джамаля Хашукджи принца Ахмада, известного оппонента наследного принца, уговорили вернуться из Лондона, где он жил в ссылке долгие годы. Его приезд многие приветствовали как знак того, что будущий правитель готов допустить инакомыслие, однако такой взгляд не разделяли критики внутри страны и за рубежом. Многие полагали, что статус брата короля и роль наследника дают определённую защиту, однако после лишения Мухаммеда бен Наифы статуса будущего лидера страны ему запретили покидать королевство и тщательно контролировали передвижение, в том числе его помощников.

Отмечается, что король Салман не мешал восхождению своего сына и положился на него в вопросе экстравагантных проектов государственного строительства или культурной перестройки, которая отменила гендерную сегрегацию и благочестие, до этого играющие определяющую роль. Также известно, что король расходится с наследником во взглядах на убийство Хашукджи, приказ о котором, по мнению ЦРУ, отдал принц Мухаммед бен Салман. Тем не менее правитель Саудовской Аравии практически не вмешивался в процесс политических чисток.

По информации издания, в субботу службы безопасности устанавливали оцепление в столице государства. На фоне арестов это привело к опасениям по поводу беспорядков и ничем не обоснованным предположениям о том, что принц Мухаммед скоро может занять трон. Между тем король продолжает встречаться с иностранными представителями, в том числе британским министром иностранных дел Домиником Раабом, а в ноябре собирается принять первых лиц государств на саммите G20 в Эр-Рияде — это станет знаковым событием для Саудовской Аравии. «Сложно быть на 100% уверенным в том, что происходит, — приводит The Guardian в заключение слова бывшего помощника саудовского министра. — Иллюзия была очень хорошо подготовлена. Король настолько отдалился, что никто не знает наверняка».