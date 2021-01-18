Китай, Россия и другие: в Bloomberg рассказали, какие внешние вызовы поджидают Байдена

Джо Байдену предстоит решать множество проблем оборонного плана даже несмотря на то, что они не входят в список его приоритетов. Как и многих его предшественников, его заставят заняться вооружёнными силами внешние и внутренние обстоятельства, сообщает Bloomberg. По мнению обозревателя агентства, Байдену придётся не только разбираться с международными угрозами вроде КНДР и Ирана, продолжая при этом соперничество с Китаем и Россией, но и ликвидировать напряжённость в отношении армии с обществом.

Важные международные события нередко заставляют американских лидеров сосредоточиться на вопросах обороны даже в тех случаях, когда они не хотели бы этого делать, пишет Bloomberg. Как полагает обозреватель агентства, исключением из этого правила вряд ли станет и избранный президент Джо Байден, пусть он и обещал в первую очередь заняться борьбой с пандемией коронавируса и восстановлением американской экономики: по мнению журналиста, новому главе государства — а также его министру обороны Ллойду Остину, если тот будет одобрен сенатом, а также получит от конгресса специальное «освобождение» от действующего в США закона, запрещающего офицерам в отставке занимать пост главы Пентагона менее чем через семь лет после увольнения из вооружённых сил, — придётся в ближайшее время столкнуться с целым рядом вызовов военного плана.

Первый из этих вызовов обеспечит Северная Корея, считает автор статьи. Как подчёркивает обозреватель Bloomberg, лидер КНДР Ким Чен Ын, который вскоре после инаугурации Дональда Трампа привлёк внимание к северокорейскому ядерному арсеналу, проведя ряд ракетных испытаний, вполне может повторить подобное и с Байденом. Первым признаком того, что Пхеньян, возможно, планирует «силой протиснуться в повестку Байдена» стал организованный в этом месяце военный парад, приуроченный к очередному партийному съезду, на котором было объявлено о том, что США — это «крупнейший главный враг» КНДР, и что Вашингтон продолжит свой «враждебный курс» по отношению к стране, пишет журналист.

Как напоминает автор, президент Трамп щедро одарил Кима вниманием, которого тот добивался, и в итоге перешёл от угроз и санкций к саммитам и рукопожатиям — однако северокорейский лидер всё это время продолжал наращивать свой ядерный потенциал и развивать ракетные технологии; Байден, в свою очередь, раскритиковал трамповы «постановочные саммиты» и пообещал развернуть в сотрудничестве с союзниками полноценную организованную кампанию для достижения ядерного разоружения Северной Кореи.

Под конец «эры Трампа» у Вашингтона обострились отношения и с Тегераном: пока критики уходящего президента выражали опасения, что он начнёт открытую войну с Ираном, иранские власти озвучили несколько так и не реализованных пока угроз дать симметричный ответ на убийство американцами в прошлом году высокопоставленного генерала Касема Сулеймани, говорится в материале Bloomberg. Как отмечает обозреватель издания, несмотря на то, что Байден уже объявил о своём намерении вернуть США в «ядерную сделку» с Тегераном, от которой отказался Трамп, дабы затем поработать над расширением охвата соглашения, это будет непросто, так как иранцы вот уже некоторое время постепенно отказываются от соблюдения предусмотренных этим договором ограничений. Кроме того, от восстановления своего участия в соглашении Вашингтон твёрдо намерен удержать Израиль, пишет журналист.

Принятая Трампом в 2017 году Национальная стратегия обороны США провозгласила в качестве приоритетного направления оборонной политики страны вместо значившейся там ранее борьбы с международным терроризмом «соперничество с великими державами» Китаем и Россией — и Байден вряд ли сменит курс в этом плане, констатирует автор материала.

По мнению журналиста Bloomberg, хотя новая президентская администрация США и будет пытаться сотрудничать с Пекином по определённым направлениям, включая вопрос климатических изменений, она также продолжит шаги по противодействию усилению китайского военного присутствия в «спорном» Южно-Китайском море и участившимся учениям войск КНР в районе Тайваня — а это значит, что при Байдене Вашингтон не прекратит свои «операции по обеспечению свободы мореплавания», которые сопровождаются риском прямого столкновения с Поднебесной. Что же касается Москвы, противоречиям с ней Байдену скорее всего придётся уделить внимание уже вскоре после инаугурации, ведь американские власти совсем недавно выявили, что правительственные и частные компьютерные сети в США подверглись масштабной кибератаке, ответственность за которую Вашингтон уже возложил на Россию, рассуждает автор. Ответ США на эту угрозу скорее всего будет реализовываться Кибернетическим командованием американских вооружённых сил, но Байден также может воспользоваться и другими ответными мерами, включая санкции, предполагает он.

Обещание положить конец «бесконечным войнам» и вернуть американские войска домой озвучил Дональд Трамп, но реально оценить риски, связанные с выводом остающихся в зонах боевых действий военнослужащих США, предстоит именно Байдену, констатирует обозреватель Bloomberg. Особенно это касается Афганистана, поскольку уход американцев оттуда угрожает обернуться очередным захватом власти «Талибаном»* и, вероятно, превращением страны в «прибежище» для террористических группировок, отмечает он. Между тем, по данным Bloomberg, и.о. министра обороны в администрации Трампа Кристофер Миллер в пятницу объявил о том, что численность американских контингентов в Афганистане и Ираке была снижена до 2500 человек на страну.

Байден успел заявить, что не собирается добиваться серьёзных сокращений военного бюджета, оборонные расходы при его администрации «в лучшем случае» будут сохраняться на одном и том же уровне: фракция прогрессивистов внутри Демократической партии США выступает за сокращение военных трат по таким статьям как ядерное оружие, дабы перенаправить эти средства на реализацию «прогрессивной повестки», тогда как «налоговые ястребы», вероятно, будут пытаться затянуть пояса, что на протяжении пандемии власти уже приняли целый ряд пакетов помощи населению, говорится в статье Bloomberg. Возглавляющий Объединённый комитет начальников штабов США генерал Марк Милли в прошлом месяце признал, что рост оборонных расходов в ближайшее время вряд ли достигнет желаемого Пентагоном уровня в 3-5%, и посоветовал министерству в бюджетных вопросах «вернуться в реальный мир», подчёркивает обозреватель агентства.

Из-за отказа от наращивания военных трат Вашингтону придётся «сделать сложный выбор» и не только решить, в каких странах он желает сохранить контингенты, а в каких — нет, но и сократить расходы на более старые образцы вооружения, производство которых продолжается главным образом ради сохранения рабочих мест внутри страны, для реализации инновационных проектов вроде беспилотных транспортных средств и роботов, предупреждает журналист. Под вопросом окажется и запланированное администрацией Трампа принятие на вооружение ВМС в течение ближайших пяти лет 82 новых боевых кораблей вместо 45, как предполагалось ранее, пишет он.

По мысли обозревателя Bloomberg, вооружённые силы США будут и при Байдене играть важную роль в борьбе против коронавируса — и избранный президент уже писал в своей статье для The Atlantic о том, что следующему министру обороны придётся сразу после назначения принять участие в гигантской логистической операции по распределению вакцины от COVID-19. В том же материале Байден выразил уверенность в том, что предложенный им Ллойд Остин отлично справится с такой задачей, поскольку тот «курировал крупнейшую логистическую операцию наших сухопутных сил за последние шесть десятилетий — постепенный вывод войск из Ирака», приводит Bloomberg его слова.

Скандалы вокруг назначения Остина — и, в частности, проблема необходимого ему для вступления в должность «освобождения» от действующих нормативных актов — обозначили ещё один серьёзный вызов для Байдена: необходимость наладить отношения между вооружёнными силами и обществом, которые в настоящий момент обострились до такого состояния, какого страна не видела ещё со времён Вьетнамской войны, пишет обозреватель Bloomberg. Как напоминает журналист, в прошлом году высшие военные чины смогли не поддаться на призыв Трампа привлечь к подавлению протестных акций против расизма, порой перераставших в беспорядки, регулярные войска, однако части Национальной гвардии США всё равно принимали активное участие в событиях, разворачивавшихся в «охваченных рознью городах». При этом вопрос о том, какую роль играют военные во внутриамериканских волнениях, отнюдь не решён — к примеру, критики властей говорят, что Пентагон слишком медлил с решением привлечь Национальную гвардию к подавлению беспорядков в Капитолии 6 января, тогда как других американцев может напугать масштабная демонстрация силы для предотвращения беспорядков на предстоящей инаугурации Байдена, полагает автор.

Наконец, следующему главе Пентагона также нужно будет уладить целый ряд так и не урегулированных проблем в плане социальной справедливости внутри армии — начиная от уже одобренного конгрессом решения о переименовании военных баз, названных в честь героев Конфедерации южных штатов, и заканчивая свидетельствами о присутствии в рядах военнослужащих ультраправых экстремистов и регулярно выявляющимися случаями половых преступлений, подытоживает журналист.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.