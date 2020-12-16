NYT: в отношениях Байдена с Россией неизбежен двухвекторный курс

Во времена Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, Владимир Путин стал явным противником Америки, но сейчас вступающий в должность президент столкнётся с ещё более самоуверенным российским лидером, который бросает вызов американским интересам. Однако, как пишет The New York Times, эксперты по России считают, что Байдену придётся обеспечивать национальную безопасность США таким образом, чтобы иногда давать отпор России, а в других случаях добиваться сотрудничества.

Владимир Путин явно недоволен победой Байдена над Трампом, однако специалисты по России, часть которых работала в администрации вместе с Байденом, отмечают, что двухвекторный курс в отношениях с Россией неизбежен, потому что США надо будет сдерживать кремлёвские амбиции и одновременно сотрудничать с Москвой при решении международных проблем. Как пишет The New York Times, избранному президенту придётся обеспечивать национальную безопасность США таким образом, что иногда ему потребуется давать отпор России, а в других случаях добиваться сотрудничества.

Как отмечает издание, во времена Обамы, когда Байден был вице-президентом, Путин стал явным противником Америки. Но сейчас вступающий в должность президент столкнётся с ещё более самоуверенным российским лидером, который бросает вызов американским интересам не только в ближнем зарубежье России, но и в Западной Европе, Африке, Латинской Америке и Арктике.

«Россия из классической, традиционной ядерной державы превратилась в коварную гибридную угрозу», — говорит Фиона Хилл, более двух лет проработавшая в Совете национальной безопасности Трампа старшим помощником по российским делам.

«Обама с большим пренебрежением относился к русским, называя их региональной державой, он не хотел много думать о России. Но мир полностью изменился. Байден не может быть Обамой 2.0. Ему придётся думать иначе», — добавила Хилл.

Эксперты полагают, что официальные лица из администрации Байдена в качестве одного из первых шагов свяжутся с Кремлём в попытке продлить действие договора СНВ-3, который был подписан при Обаме. Для этого не нужны контакты на высоком уровне, и договориться о продлении можно посредством обмена дипломатическими нотами и в ходе встреч официальных уполномоченных представителей. Байден и Путин выразили желание продлить действие договора, в то время как администрация Трампа отказывалась это делать, настаивая на подключении к соглашению Китая.

«Не думаю, что администрация Байдена захочет начать дорогостоящую гонку вооружений, когда перед ней стоит так много других приоритетных задач. Когда это будет сделано, мне кажется, они начнут новые переговоры по контролю вооружений. Этот круг вопросов игнорировали на протяжении нескольких лет. И это может привести к налаживанию более устойчивого общения с российским государством», — говорит Анджела Стент, работающая директором Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований при Джорджтаунском университете.

Россия также участвовала в заключении иранской ядерной сделки в 2015 году, которая была подписана при администрации Обамы. Трамп в 2018 году вышел из неё, а Байден говорит, что хочет вновь к ней присоединиться. Но чтобы сделать это, наверняка придётся провести дополнительные переговоры с Тегераном, а также с Москвой, которая по условиям соглашения приняла тонны высокообогащённого урана из Ирана, и возможно, её придётся попросить об этом снова.

Как заключает издание, Байден наверняка с самого начала ощутит давление демократов и республиканцев, которые будут настаивать на закручивании гаек Путину после четырёхлетнего периода примирительных жестов Трампа. Однако эксперты уверены, что при помощи зарубежных союзников США Байдену всё-таки удастся приструнить Путина, который понимает, что эпоха раздвоения между Овальным кабинетом и американским истэблишментом из сферы национальной безопасности подходит к концу.