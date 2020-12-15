CNN: Байден «дождался» поздравлений от Путина — но рассчитывать на тёплые отношения не приходится

Спустя шесть недель после президентских выборов в США Джо Байден, которого вчера официально избрала коллегия выборщиков, всё же дождался поздравлений от российского президента Владимира Путина, передаёт CNN. Как пишет сайт канала, Путин в своей поздравительной телеграмме выразил готовность сотрудничать с избранным президентом США, однако, по мнению экспертов, в Кремле понимают, что отношения с Вашингтоном при Байдене уже не будут такими же «тёплыми», как раньше.

Российский лидер Владимир Путин во вторник поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах, передаёт CNN. Таким образом, подчёркивается в материале на сайте телеканала, президент России принёс свои поздравления Байдену через шесть недель после дня выборов, хотя многие мировые лидеры сделали это сразу или незадолго после даты голосования.

«В.Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», — цитирует CNN официальное сообщение Кремля. Согласно сообщению, президент также отметил в своей поздравительной телеграмме, что «российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества».

Как подчёркивает обозреватель CNN, в Кремле ранее заявляли, что считают корректным дождаться официальных результатов выборов, прежде чем поздравлять господина Байдена. Такая позиция, между тем, «разительно отличается» от 2016 года, когда Кремль поздравил Дональда Трампа спустя буквально несколько часов после того, как были объявлены результаты, пишет журналист.

Впрочем, администрация Байдена и сама будет относиться к России не так, как команда Трампа, уверяет автор материала: тогда как уходящий президент за четыре года своего срока неоднократно «хвалил» Путина, разжигая таким образом подозрения по поводу возможных связей между его предвыборным штабом и Москвой, столь же «тёплых» отношений с новым лидером США Кремлю ожидать вряд ли стоит. Байден уже пообещал, что будет трактовать попытки вмешательства во внутренние дела Америки как «враждебные действия».

Как заявила в интервью CNN ещё в прошлом месяце председатель совета директоров британского Королевского объединённого института оборонных исследований Кэрин вон Хиппель, Байден будет в тесном сотрудничестве с партнёрами и союзниками США противодействовать России, «что бы она ни планировала». «Так что я уверена, что Путин понимает: усилий по сдерживанию России станет намного больше», — цитирует эксперта канал. По мнению фон Хиппель, у России вот уже несколько лет «развязаны руки», и сложилась такая ситуация ещё к концу второго срока Барака Обамы.

В конце октября Байден в интервью одному из американских каналов назвал Россию «главной угрозой» нацбезопасности США, отмечается в материале CNN. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на эти заявления, подчеркнул тогда, что подобная риторика разжигает ненависть к Российкой Федерации.

Перед началом минувших выборов Москва и Вашингтон не сумели договориться о продлении СНВ-III — ключевого соглашения о контроле над вооружениями, подписанного Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году, — несмотря на все усилия администрации Трампа, которая стремилась добиться продления до начала голосования, напоминает обозреватель CNN. Как подчёркивает журналист, Владимир Путин ранее заявлял, что считает одной из областей для потенциального сотрудничества с Байденом именно соглашения о стратегических вооружениях.