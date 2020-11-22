CNN: Путин станет для Байдена «головной болью» — но надежда на нормальные отношения остаётся

Вскоре после вступления в должность президенту США Джо Байдену достанутся не только бразды правления страной, но и «головная боль» в лице России и её президента Владимира Путина, учитывая, что у Вашингтона и Москвы множество разногласий, пишет CNN. Хотя Байден будет следить за действиями Москвы с большим скепсисом, он отлично осознаёт важность диалога с Россией — что даёт надежду на плодотворные отношения между странами.

Один бывший российский лидер уже поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. «Я встречался с ним несколько раз, — приводит CNN слова экс-президента СССР Михаила Горбачёва. — И у меня сложилось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией. Я надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений и восстановлению доверия между нашими странами».

Подобные великодушные заявления ярко контрастируют с «гнетущим молчанием» нынешнего кремлёвского жителя — ответом на сообщения о победе Байдена. Вскоре избранному президенту достанутся бразды правления США — а также и головная боль в лице необходимости выстраивать отношения с Россией Владимира Путина.

С 2014 года США и Россия находятся в состоянии конфликта, если не сказать войны. «Аннексия»* Крыма и «вторжение» на восток Украины стали причиной введения антироссийских санкций и кампании Вашингтона по дипломатической изоляции Москвы. Последующие годы оказались богаты на новые разногласия: Россия и США резко расходятся во мнениях относительно будущего Сирии, а также не раз сталкивались друг с другом на Ближнем Востоке. Более того, Байден и его администрация не забыли и не простили России «вмешательства» в выборы в 2016 году.

Хотя Байден и занимал пост вице-президента во время попытки «перезагрузить» американо-российские отношения в 2009 году, сейчас избранный президент пойдёт на многое только бы избежать фраз, в которых слово «Россия» будет соседствовать со словом «перезагрузка». Не одобряя дружелюбного подхода президента США Дональда Трампа к Путину, администрация Байдена будет вести себя осторожно, рассматривая любые действия Москвы с изрядной долей скепсиса. При этом при Байдене Вашингтон в случае возникновения конфликтов, судя по всему, будет оказывать на Россию санкционное давление.

Между тем, в отношениях с Россией Байдену придётся разбираться с целым рядом проблем. В частности, его администрации придётся что-то делать с российским присутствием на Украине, в Грузии, Сирии, Ливии, а также Азербайджане. Москва же практически наверняка будет придерживаться курса на сближение с Китаем на фоне роста напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Из-за подобного расклада Байден стоит перед стратегической дилеммой: Россия и Китай не союзники, однако они преследуют общие цели по уменьшению международного влияния США, что даёт им основания для сотрудничества.

Тем не менее, успокаивающие фразы Горбачёва о нормализации отношений всё же нельзя назвать бредом. Будучи ветераном холодной войны, Байден прекрасно осознаёт важность диалога с Россией. Он был свидетелем окончания холодной войны и в курсе хитросплетений жёсткой дипломатии, благодаря которой Рональд Рейган и его преемник Джордж Буш-старший сумели устроить этому конфликту мягкую посадку. Подобный опыт может сослужить хорошую службу в будущем.

Если рассмотреть суть предложений Горбачёва, то дипломатия между Россией и Соединёнными Штатами просто необходима. Однако это не значит, что стороны должны на всех парах нестись организовывать встречу на самом высоком уровне или тешить себя неуместными надеждами на заключение «большой сделки». Речь здесь, скорее, идёт о налаживании крепких связей на среднем уровне между такими ведомствами как Госдепартамент и МИД России, а также Пентагон и Министерство обороны. Более того, подобные контакты на среднем уровне типичны для диалога США с другими его конкурентами, а также конструктивной дипломатии, которую США и Советский Союз вели на протяжении большей части холодной войны.

С 2014 года политика США по отношению к России погрязла в хаосе из-за поэтапного введения санкций без какой-либо внятной стратегии. Россия считает эти санкции неизбежностью; бременем от которого ей никогда не отделаться. Администрация же Байдена должна быть готова объяснить России, что ей надо сделать, чтобы санкции отметили. «При Байдене США должны продемонстрировать готовность идти на уступки, если Россия предпримет аналогичные шаги», — подчёркивает CNN.

Между тем стороны могут извлечь из прошлого отрезвляющий урок: и США, и Россия зачастую принимают попытки своего оппонента выстроить оборону за нападение. Вашингтон подаёт свою нынешнюю политику в отношении России в оборонительном ключе: НАТО — оборонительный альянс; обязательства по защите Украины; обязательства по защите демократии от российского вмешательства. В то же время Россия также обороняется: сдерживание экспансии НАТО и сдерживание мирового гегемона с большим количеством военных и экономических козырей.

«Однако обе страны ощущают угрозу именно из-за этих «оборонительных» шагов и видят необходимость укреплять свою оборону, что создаёт замкнутый круг провокаций. Возможность непреднамеренного обострения в отношениях двух ядерных сверхдержав мира ужасает. Постоянное же общение снижает этот риск», — замечает канал.

И, наконец, администрации Байдена следует уделить серьёзное внимание связям между обычными людьми. Хотя в следующие четыре года Путин может и не пойти ни на какие компромиссы, а масштабы конфронтации могут лишь вырасти, администрации стоит поощрять контакты между американцами и русскими. Даже несмотря на то, что США — это демократия, а Россия — нет, столкновение цивилизаций не предрешено, и стремиться к такому конфликту не следует. Демонстрация доброй воли должна быть одной из целей культурной дипломатии США, которой официальные визиты по обмену пойдут лишь на пользу.

В контексте противостояния между двумя разными политическими лагерями в США Байден уже призвал отказаться от демонизации в пользу диалога. Однако такого же подхода он должен придерживаться не только во внутренней, но и во внешней политике, особенно когда речь заходит о России — стране, которую американцам демонизировать очень легко.

«Для США Россия — это проблема, а иногда и угроза, однако эта страна далеко не всемогуща, и здесь замешаны сложные социокультурные силы, особенно на фоне старения президента Путина и возникновения вопросов о том, что будет после окончания его правления. Путин пользуется антиамериканизмом ради накопления политического капитала во внутренней политике, и, хотя ему может меньше понравиться менее напряжённая и бескомпромиссная дипломатия между США и Россией, его возможному преемнику она может прийтись по душе — в том случае, если этого удастся добиться в ближайшие четыре года», — подытоживает CNN.

*Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).