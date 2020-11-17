Hill: США не нужно столько войск в Европе — Россия на экспансию не настроена

Вне зависимости от того, кто сидит в Овальном кабинете, США пришла пора принять тот факт, что им уже не нужна такая крупная военная группировка в Европе, пишет The Hill. Как отмечает газета, хотя Россия и остаётся главной угрозой НАТО в Европе, даже она не представляет для неё поистине серьёзной опасности из-за внутренних проблем, и главной задачей альянса в этом контексте становится поддержание статуса-кво.

Похоже, что в отношениях Европы и США вновь наступили золотые дни. Европейские лидеры поспешили отозваться на результаты выборов в США, а американские специалисты по внешней политике уже организуют симпозиумы, чтобы обсудить, каким образом США при Байдене смогут вновь «вонзиться» в Европу, которой Трамп не уделял должного внимания. Вернуть былые трансатлантические отношения в дотрампову эру хотят многие. Тем не менее, существует немало заблуждений о том, насколько серьёзно поменялись эти отношения за последние четыре года, пишет The Hill.

Дело в том, что между словами Трампа и реальными действиями его администрации существует большая разница. Отношения уходящего президента со многими европейскими лидерами были, мягко говоря, трудными. Если верить сообщениям о том, что происходило за закрытыми дверьми, порой он вёл себя с ними излишне враждебно. Байден будет менее резок, что довольно неплохо с точки зрения дипломатического этикета.

Однако хотя подход Трампа и привлёк к себе немало внимания, его слова редко выливались в какие-то жизнеспособные планы; ещё реже эти планы поднимались до уровня реальной политики, и почти никогда его идеи не реализовывались в полной мере. В результате трансатлантические отношения в значительной степени выглядят так же, как и 10 лет назад — и их давно пора пересмотреть.

В частности, по данным Пентагона, на сентябрь в Европе находилось более 63 800 военнослужащих США. Если к этому числу прибавить резервистов и гражданских служащих, то американский контингент в Европе насчитывает более 80 тыс. человек.

В июле Белый дом сообщил, что 6,4 тыс. американских военнослужащих вернутся в США из Германии, а ещё несколько тысяч будут переведены в другое место в Европе. Некоторые из них отправятся дальше на восток, поближе к России. Однако подобный план — это лишь незначительная перегруппировка сил — если она вообще попадает под эту категорию. Лишь только очень впечатлительный человек может увидеть в этом шаге попытку США «бросить» своих европейских союзников.

Более того, США при Трампе продолжают придерживаться ошибочного курса, который заключается в чрезмерных инвестициях в европейскую безопасность сверх всяких разумных пределов.

Между тем, у администрации Байдена есть все шансы исправить эту ошибку, усилив альянс в плане его способности выполнять основную задачу. С момента окончания холодной войны прошло уже 30 лет; Европа находится в безопасности, многие союзники США разбогатели, а угрозы незначительны. Две трети членов НАТО пока что не дошли до планки расходов на оборону в размере 2% от ВВП. И даже несмотря на это общие траты европейских союзников на эти цели крайне значительны: $281 млрд против $65 млрд России.

Если же Европа по-прежнему опасается за свою безопасность, то они могут потратить на оборону больше денег. Пример они могут брать со Швеции, которая даже не будучи членом НАТО, планирует увеличить эту статью расходов на 40% в течение следующих четырёх лет.

Россия, продолжает The Hill, — это по-прежнему самая большая угроза на континенте, но Россия — это также слабая и дряхлеющая держава. Российская экономика анемична и едва держится на плаву из-за низких цен на нефть. Пандемия коронавируса также не прошла для неё бесследно. При этом Кремль, по некоторым данным, подумывает об урезании оборонного бюджета в следующем году, чтобы вместо этого выделить дополнительные средства на «социалку» в преддверии выборов в Госдуму 2021 года, которые чреваты крупными народными протестами.

Нынешние проблемы Москвы лишь подчёркивают давно известный факт: Россия не представляет угрозы в плане широкомасштабной территориальной экспансии в Европе. Тоже самое можно сказать и о любой другой стране — и в немалой степени это заслуга НАТО. Более того, единственной целью альянса должно быть поддержание этого статуса-кво.

«Трампа зачастую не был добр к Европе, а его поведение было контрпродуктивным. Байден же ведёт себя совсем по-иному. Однако всё это не меняет того факта, который следует признать новой администрации: для выполнения главной задачи НАТО альянсу в Европе требуется меньшее количество американских войск», — подытоживает The Hill.