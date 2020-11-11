France info: Байден пообещал Макрону «оживить» связи США с ЕС и НАТО

Во вторник 10 ноября президент Франции Эммануэль Макрон впервые пообщался с избранным президентом США Джо Байденом, сообщает France info. Как передаёт издание, в телефонном разговоре французский лидер поздравил Байдена с избранием, а тот, в свою очередь, пообещал придать новый импульс отношениям США с ЕС и НАТО, которые часто подвергались нападкам со стороны его предшественника Трампа.

Во вторник 10 ноября во второй половине дня Эммануэль Макрон впервые побеседовал с избранным президентом США Джо Байденом, на сотрудничество с которым он надеется по основным международным вопросам, сообщает France info со ссылкой на Елисейский дворец.

«Глава государства поздравил Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис и заверил их в готовности работать вместе по главным вопросам современности: климату, здравоохранению, борьбе с терроризмом и защите базовых прав», — сообщила администрация французского президента. Как напоминает новостной ресурс, этот краткий десятиминутный разговор состоялся через четыре дня после того, как в субботу было объявлено о победе кандидата от демократов над Дональдом Трампом.

В заявлении со стороны команды Джо Байдена, в свою очередь, говорится, что избранный президент США в разговоре со своим будущим французским коллегой выразил желание «оживить» двусторонние и трансатлантические отношения, в том числе через НАТО и Европейский союз, которые часто страдали от нападок Дональда Трампа.

Байден «поблагодарил президента Макрона за поздравления и выразил желание укрепить отношения между Соединёнными Штатами и Францией, их старейшим союзником», заявили в пресс-службе будущего президента. Эммануэль Макрон, пришедший к власти в 2017 году, никогда не встречался с Джо Байденом, который был вице-президентом Барака Обамы в период с 2009-го по 2017 год, напоминает France info.

Как сообщается, избранный президент США начал переговоры с иностранными лидерами в понедельник со звонка премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Во вторник он также переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который выразил надежду на «укрепление партнёрства» между Великобританией и США, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель.