Le Figaro: Китай готовится к схватке с США — несмотря на «дружбу» Си и Байдена

Президент Китая Си Цзиньпин не питает иллюзий по поводу смены американского лидера и готовится к продолжению стратегического конфликта с Соединёнными Штатами, сообщает Le Figaro. Как напоминает издание, политики неоднократно встречались во время первого президентства Обамы, когда Вашингтон ещё надеялся наладить сотрудничество с Пекином.

Новый президент США не станет сюрпризом для Китая: Джо Байден на протяжении нескольких лет поддерживал связи с главой КНР Си Цзиньпином в рамках многочисленных встреч во время первого президентства Обамы, пишет Le Figaro. В 2015 году в Вашингтоне тогда ещё вице-президент Байден, вспоминая предыдущую встречу с новым лидером Коммунистической партии, пошутил: «Он стал президентом, а я нет». Наконец, 7 ноября 2020 года он с небольшим опережением победил Дональда Трампа, и теперь старые знакомые смогут снова встретиться в качестве глав двух ведущих мировых держав, которые вовлечены в беспощадный стратегический конфликт.

В статье отмечается, что никогда ещё американский и китайский президенты не поддерживали настолько приятельские отношения, как Си и Байден, при этом напряжённость между странами достигла беспрецедентного за полвека пика. Такой парадокс — наследие беспорядочной политики Трампа — будет влиять на общение двух лидеров, а также международные отношения. Взаимопонимание президентов может стать преимуществом для предотвращения прямого столкновения между Вашингтоном и Пекином, однако в двух лагерях готовятся к беспощадной битве двух держав в этом «матче века».

Как напоминает французская газета, встречи Джо Байдена с Си Цзиньпином во время первого срока Обамы ставили целью лучше узнать, кто станет лидером КНР. Во время многочисленных дружеских обедов Байден оценивал набирающую политический вес фигуру будущего лидера Коммунистической партии. В то время демократы всё ещё считали, что сотрудничество двух держав позволит избежать масштабного противостояния. Си выслушивал радушные речи американского вице-президента со снисходительной улыбкой, однако продемонстрировал свою непримиримость, как только оказался у власти. Внутренняя политика страны полностью оказалась в его руках, а на международной арене он стал демонстрировать свою силу, изменив статус-кво Южно-Китайского моря под бессильным взглядом администрации Обамы. «Словно Байден ничего не предугадал», — замечает издание.

Десять лет спустя кандидат от демократов изменил тон во время своей избирательной кампании и умножил нападки против Си, как будто пытаясь вытравить воспоминания о своём постыдном провале. Байден присоединился к жёсткой линии Вашингтона против Китая, а Пекин больше не строит иллюзий и перегруппировывает силы для победы в войне на истощение. «Большинство китайских наблюдателей не ожидают улучшения отношений с Байденом», — считает исследователь Чэнь Ци из университета Цинхуа. По информации на воскресенье, Пекин так и не поздравил нового президента США, словно подчёркивая своё снисходительное безразличие к выборам.

Эксперты надеются, что после непредсказуемой политики Трампа возвращение демократов даст передышку, однако опасаются, что благодаря этому европейские и азиатские союзники США смогут лучше окружить возрождающуюся державу. Пока же Пекин беспокоится о хаотичной передаче власти в Вашингтоне: лишившаяся власти администрация Трампа может сжечь последние мосты с Китаем и ввести окончательные враждебные меры в отношении Тайваня или технологических секторов экономики, отмечает Le Figaro.