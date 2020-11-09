Aftonbladet: кого бы ни выбрали в США, «постзападную эпоху» не остановит ни один президент

Выборы в США и победа Джо Байдена не изменят одного: тенденции мира двигаться в «постзападную» эпоху — период, когда мир будет разделён на азиатский и североатлантический полюса, пишет Aftonbladet. Как отмечает газета, хотя Трамп и ускорил этот процесс, Байден, как любой обычный американский политик, будет пытаться сохранить господство Запада, что чревато конфликтами.

Как незадолго до выборов писал бывший заместитель госсекретаря США Ройбен Бриджети, Америке нужно следовать тем самым советам, которые она давала нестабильным правительствам в Африке: уважать закон и не применять насильственных методов, пишет Aftonbladet.

Однако резко возросший спрос на оружие и боеприпасы, демонстрации у избирательных участков и заявление Трампа о том, что он победил на выборах, показывают, насколько хрупкой стала либеральная демократия в США.

Африканским бизнесменам это пришлось не по душе: кто-то называл Америку «настоящей банановой республикой», а кто-то ужасался тому, что происходит в этой стране.

Несмотря на победу Джо Байдена, человечество движется к «постзападному» миру. Речь, тем не менее, идёт не о господстве Азии (пока что), а скорее о мире о двух полюсах — азиатском и североатлантическом.

При этом пандемия коронавируса ускорила этот переход. Восточная Азия и Китай доказали, что сумели обуздать вирус: если судить по количеству смертей, то в США на миллион населения, по имеющимся данным, от инфекции умерло в 241 раз больше людей, чем в Китае и в 193 раз больше, чем в Швеции.

Между тем, в результате выборов конгресс США раскололся: палата представителей осталась за демократами, а сенат — за республиканцами, что, вероятно, парализует американскую внутреннюю политику на следующие четыре года. Высочайшая явка на выборах и очень ровный результат говорят о том, что глубокий идеологический раскол, созданный Трампом, только укрепился.

Теперь, когда крупные и густонаселенные страны Азии — Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и другие — начали развиваться в экономическом и технологическом плане, их выход на мировую арену уже невозможно остановить. «Поэтому Западу нужно научиться относиться к остальным странам как к равным», — отмечает газета.

Если не считать ядерного сдерживания, то мало что указывает на готовность США и их союзников адаптироваться к постзападному миру. При этом подобное сдерживание чревато военными конфликтами.

В тоже время американские эксперты по внешней политике уже вовсю обсуждают военные риски, возникающие при ситуации, когда одна гегемония бросает вызов другой, а также вспоминает различные конфликты от противоборства Афин и Спарты и Пелопоннесской войны до борьбы Германии и Великобритании.

Мировой баланс сил меняется, считает Aftonbladet. По словам одного аналитика из Сингапура, в последние годы поведение США очень похоже на поведение Советского Союза в конце холодной войны: «неуклюжее, негибкое, догматичное», которому также свойственно участие в «ненужных и болезненных конфликтах».

Уход США от глобализированной трактовки лозунга «Америка превыше всего», по всей видимости, произошёл быстрее благодаря правлению такого «клоуна и болвана» как Трамп. Однако сдвиги в мировом балансе сил порождают серьёзные риски военного характера и для Байдена, который в ходе в предвыборной кампании соревновался с Трампом относительно того, кто настроен наиболее агрессивно по отношению к Китаю.

Байден, по мнению издания, — это обычный американский политик, который поддержал войну США на Ближнем Востоке, является «другом Израиля», а также настроен против России и Китая. К власти он пришёл при поддержке — если не считать денег с Уолл-Стрит — американского «глубинного государства» и элит, которые свято чтят традиции холодной войны.

При этом Байден в курсе климатических проблем — однако для предотвращения катастрофы на этом фронте всему человечеству нужно сотрудничество между великими державами. Однако на это, судя по всему, не настроены ни избранный президент, ни сенат. Для продвижения темы общей ответственности за состояние климата и окружающей среды необходимо очень сильное климатическое движение — которое по совместительству является движением за мир.

Хотя Трамп как человек — это нарцисс, представляющий собой карикатурный образ капиталиста, это не помешало ему стать одной из самых значимых фигур в современной истории США. Ему удалось ввести в американскую политику, зацикленную на среднем классе, озлобленность рабочего класса.

Президентство Байдена будет в лучшем случае представлять собой достойную череду компромиссов во внутренней политике, а в худшем — военную катастрофу. Он, без всяких сомнений, будет вместе с НАТО и ЕС защищать общие ценности и превосходство Запада.

«Однако постзападный мир находится на подъёме. Выборы в США не слишком серьёзно меняют ситуацию в этом плане, хотя Трамп с его отталкивающим стилем и некомпетентностью мог ускорить эту тенденцию. Подобная историческая смена гегемоний с большой вероятностью чревата войнами и жестокими конфликтами», — подытоживает Aftonbladet.