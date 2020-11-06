Politico: «промышленная политика — больше не ругательство» — подъём Китая заставил американские власти задуматься о производственном секторе

Опасения в связи с растущей экономической мощью Китая заставили американских политиков забыть о свободном рынке и преодолеть отвращение к промышленной политике — то есть курсу на производство стратегически важной продукции дома даже в тех случаях, когда это невыгодно, пишет журнал Politico. Как отмечает обозреватель издания, хотя совсем недавно подобные предложения в Вашингтоне восприняли бы в штыки, отныне за более активную роль государства в промышленности выступают и республиканцы, и демократы.

Вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США или какая из двух главных американских партий возьмёт под контроль конгресс, в экономической политике страны намечается «исторический сдвиг» — американские федеральные власти берут на себя всё более активную роль по созданию промышленных мощностей в секторах, которые считаются важнейшими для национальной безопасности Америки и её положения в мире, пишет Politico. Как подчёркивается в материале журнала, и курс Дональда Трампа под девизом «Первым делом — Америка», и программа его оппонента Джо Байдена показывают, что «фундаментализм свободной рыночной экономики» остался в прошлом — как, впрочем, и идеи о том, что в странах — конкурентах США в будущем воцарится либерально-демократическая система в западном стиле и капитализм свободной конкуренции.

Этот резкий уход с курса на безоговорочную поддержку свободного рынка и рывок в «новую экономическую эру, когда правительство будет вмешиваться в экономику чаще», поддерживают и республиканцы, и демократы, и главным мотивом выступает лишь один — подъём Китая, продолжает обозреватель Politico. Опасения в связи с растущей экономической мощью Поднебесной и зависимости Америки от её главного соперника в плане промышленного производства и природных ресурсов заставили американских лидеров вновь обратить внимание на промышленную политику — курс, предполагающий, что государство поощряет развёртывание производственных мощностей на собственной территории даже несмотря на то, что некоторые товары дешевле и эффективнее производить за рубежом, пишет журналист. Как напоминает автор, вашингтонские политики на протяжении целого поколения выступали резко против подобного курса, поддерживая его разве что в ряде секторов, включая производство истребителей и другой высокотехнологичной оборонной продукции — однако теперь он, по всей видимости, возвращается.

Как заявила в интервью одному из подкастов Politico бывший сотрудник Госдепа США Дженнифер Харрис, при президенте Бараке Обаме за упоминание промышленной политики «вполне могли бы и выгнать с правительственного совещания» — однако подъём Китая, а также перебои с поставками медицинских товаров на фоне пандемии коронавируса заставили Вашингтон одуматься. «Похоже, мы движемся к новой холодной войне с Китаем. И главный вопрос здесь в том, что нам для такой войны понадобится», — цитирует Харрис журнал.

По словам Харрис, промышленная политика уже больше не слывёт среди американских чиновников «грязным ругательством». «Более того, как мне кажется, всё больше серьёзных людей в США говорят о ней как о феномене, который уже перерос по масштабам разногласия между партиями», — отметила бывшая чиновница.

Успехи стратегических планов китайского правительства — включая, к примеру, инициативу «Сделано в Китае — 2025», нацеленную на превращение КНР в ведущего производителя в ряде секторов, включая промышленное оборудование, квантовые компьютеры и аэрокосмическую промышленность, — побудили и республиканцев, и демократов задуматься о том, что американские власти также могли бы играть в экономике «более стратегическую роль», говорится в материале Politico.

Как поведала в интервью журналу один из ведущих мировых специалистов по промышленной политике и автор повлиявшей на лидеров многих западных стран книги «Предпринимательское государство» Мариана Маццукато, она лично обсуждала свои идеи со многими заинтересованными в них американскими политиками разных взглядов, начиная с сенатора-республиканца Марко Рубио «справа» и заканчивая сенатором-демократом Элизабет Уоррен «слева». Даже кандидат в вице-президенты США при Байдене Камала Харрис в своей речи по случаю выдвижения её кандидатуры вновь продемонстрировала эту тенденцию, пообещав «вернуть важнейшие производственные цепочки в страну, чтобы будущее делалось в Америке».

Тогда как демократы в своих предложениях подчёркивают главным образом необходимость бороться против климатических изменений, республиканцы в первую очередь говорят об опустошении американской промышленности и стратегических вызовах со стороны Китая, пишет Politico. К примеру, бывший сотрудник избирательного штаба Митта Ромни Орен Касс подчёркивал, что динамика торговли между США и Китаем за последние 20 лет явно показывает, что поддержка промышленности со стороны властей не делает этот сектор слабее.

По данным Politico, сенатор Марко Рубио во время выступления в Национальном университете обороны США в прошлом декабре заявлял, что Вашингтону необходимо разработать «проамериканскую промышленную политику XXI века». «Что будет, если какой-то сектор имеет огромное значение для наших национальных интересов, но рынок при этом решает, что будет эффективнее позволить Китаю в нём доминировать?» — вопрошал Рубило в своей речи. Сенатор призвал федеральные власти сделать одним из приоритетных направлений для дополнительных вложений «стратегически важные сектора», включая аэрокосмическую промышленность, железные дороги, электронику, телекоммуникации, производство сельскохозяйственного оборудования и добычу редкоземельных элементов — «то есть те же области, где пытается посредством своей инициативы «Сделано в Китае — 2025» добиться превосходства Пекин», пояснял Рубио. Политик отметил, что поддержать эти сектора Вашингтон может как налоговыми льготами, так и прямыми вложениями и смягчением зарегулированности, подчеркнув, что одного лишь пересмотра торговых соглашений будет мало.

По словам Марианы Маццукато, промышленная политика — это далеко не новая для США область, ведь в стране существуют и Управление перспективных исследовательских проектов при Минобороны (DARPA), и Национальные институты здоровья, и специальная программа инновационных исследований в малых предприятиях. По мнению эксперта, новизна здесь заключается в том, что американские политики наконец стали употреблять этот термин открыто и признавать, что государство должно играть свою роль в инновациях и формировании экономики.

«История вновь стучит к нам в дверь, и мы наблюдаем смену парадигмы, — в свою очередь, прокомментировала ситуацию Дженнифер Харрис. — Какие конкретно особенности будут у этой новой парадигмы, я сказать не могу — хрустального шара у меня пока нет. Но что бы там ни было, я думаю, что новый курс должен будет стать достаточно комфортным для правительства и направленным на производство тех активов, которые нужны властям».