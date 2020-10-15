Bloomberg: Штатам стоит остерегаться планов Китая на новую пятилетку

Каждый раз, когда Китай объявляет о своих приоритетах на новую пятилетку, у его конкурентов начинает проседать экономика в этих сферах, пишет Bloomberg. И вот теперь, как ожидается, Пекин сосредоточится на высоких технологиях и инновациях — тех областях, где с ним будут конкурировать США.

Последние данные показали, что в Японии с августа почти на 50% выросли экспортные продажи, практически восстановившись до докарантинных показателей. Это хороший знак для мировой экономики, однако, как пишет Bloomberg, инвесторам стоит быть осторожнее. Пекин в грядущую пятилетку, скорее всего, сконцентрируется на высоких технологиях, и это сильно скажется на экономике других стран.

В прошлом такого рода эффект наблюдался в сферах производства мебели и игрушек, и США не сильно от этого страдали. Но теперь Китай сосредоточится на сферах, где они с Штатами оспаривают лидерство: в частности, в 5G и «зелёных технологиях».

Обычно, когда Пекин объявляет, на что будет направлена новая пятилетка, количество компаний в этих сферах растёт на 30% по отношению к незатронутым областям. А в Штатах количество работников в этих же сферах падает на 5%, а количество фирм — на 7%. Больше всего страдают те, кому нужны высококвалифицированные сотрудники.

Свою пятилетку Китай будет обсуждать и утверждать чуть позже в октябре, а огласят её на съезде партии в будущем году. Ожидается, что стратегия прежде всего будет направлена на стимулирование внутреннего спроса, чтобы подтолкнуть рост экономики, плюс иностранные инвестиции и технологии.

Между тем, именно в высокие технологии и автоматику любят вкладываться инвесторы. А как показывают исследования, конкуренция с Китаем в вопросах интеллектуальной собственности сразу плохо сказывается на продажах, реализованных патентах, на тратах на науку и развитие у американских фирм. И для тех сфер, которые Пекин ставит в приоритет, магнитуда ещё сильнее.

Идею пятилеток Китай взял на вооружение у Советского Союза ещё в 1950-х. На определённые сферы там выделяют субсидии, и они способствуют развитию экономики, бизнеса, административного ресурса и инвестиций. Пятилетки помогли развить сельское хозяйство и промышленность. Тема технологий в стратегиях особенно не появлялась, но теперь там постоянно встречается понятие инноваций, а также программа поддержки внутреннего спроса на произведённые в Китае товары.

Сейчас ситуация ещё осложняется сокращением денежной массы, международными политическими потрясениями, проблемами мировой экономики из-за коронавируса. Так что Китаю придётся субсидии выделять более точечно.

И всё же китайское руководство показывает, что амбиции у него высоки. Так, там рассчитывают строить инфраструктуру 5G и «зелёные» технологии, реформировать государственные предприятия, привлекать частные силы.

Часто бывало так, что планы Китая приводили к созданию избыточного предложения в разных сферах промышленности, из-за чего цены шли вниз. Но Китай извлёк из этого урок и больше не собирается заваливать конкурентов объёмами. Однако же его планы должны обеспокоить тех, с кем Китай станет конкурировать в новую пятилетку, пишет Bloomberg.