FAZ: имидж Китая в мире ухудшился из-за коронавируса и конфликта с США

Имидж Китая во многих странах существенно ухудшился за последний год, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Результаты исследования центра Pew Research показали, что 81% австралийцев, 71% немцев, а также многие граждане ещё в дюжине стран относятся к КНР отрицательно. Причиной тому стали политика Китая в связи с пандемией коронавируса, его действия в отношении протестующих, а также конфликт с США.

По данным последнего исследования, более 70% немцев относятся к Китаю отрицательно — в том числе из-за того, как страна повела себя в условиях коронавируса, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Имидж Китая в Германии существенно ухудшился за последние 12 месяцев, подчёркивает издание. По данным исследования американского центра Pew Research, 71% немцев относятся к Поднебесной негативно, а это на 17% больше, чем было за год до этого. Кроме того, это худший показатель с начала проведения аналогичных исследований 18 лет назад.

Сходные тенденции наблюдаются и в 13 других промышленных странах, в которых центр проводил исследования на тему отношения населения к Китаю. В восьми из этих стран скепсис по отношению к КНР достиг исторически высокого уровня. Наиболее позитивно Китай пока воспринимают в Испании и в Италии.

Напротив, самый большой спад произошёл в Австралии: негативная оценка Китая там увеличилась за год на 24% и составила 81%. Как поясняет издание, это связано с экономическими штрафными мерами, которые Пекин ввёл против австралийских фирм, после того как правительство в Канберре активно выступило за независимое изучение причин пандемии коронавируса. Споры по этому поводу достигли кульминации в ВОЗ в мае. Опрос производился центром Pew Research по телефону с июня по август.

Исследователи считают, что ухудшение имиджа Китая на международной арене связано с тем, как страна повела себя в ситуации с коронавирусом. Между тем, они также отмечают, что борьбу Америки с эпидемией в мире оценивают намного хуже. Несмотря на то что в Китае уже на протяжении нескольких недель почти нет новых заражений, а поездки сейчас возможны практически без ограничений, в целом баланс по ситуации с коронавирусом оценили негативно 61% опрошенных в 14 странах.

Это явно противоречит тому, как борьбу с распространением вируса оценивают сами жители Китая, отмечается в статье. Ещё более резко контраст проявляется в речи самого Си Цзиньпина, сказавшего в сентябре, что Китай с его практическими мерами помог спасти жизни десяткам миллионов людей в мире, а борьба Китая с эпидемией продемонстрировала ясное и несомненное превосходство руководства Коммунистической партии Китая и социалистической системы в кризисной ситуации. При этом самого Си Цзиньпина, по данным опроса, в других странах оценивают ещё более негативно, чем Китай в целом. В Германии 78% опрошенных заявили, что не верят в правильность его действий по глобальным вопросам.

Другими причинами растущего скепсиса по отношению к Китаю исследователи сочли действия, применённые властями к протестующим в Гонконге, а также угнетение уйгуров. Также большую роль мог сыграть конфликт с США, который обострил исходящие от Китая вызовы в сфере политики безопасности, в том числе для Европы. Вдобавок Пекин подлил масла в огонь этого скепсиса провокационными пропагандистскими роликами, симулирующими вторжение в Тайвань и бомбардировку американских войск в Гуаме. Не последнюю роль также играет «демонстративно конфронтационная» позиция отдельных китайских представителей, которую хорошо принимает местное население.

В то же время в Китае уже давно звучат предостережения о негативных последствиях подобных попыток померяться силой в дипломатических кругах. Как недавно написал в отчёте заместитель руководителя аналитического центра при китайском МИД, «несмотря на то что Китай хорошо проявил себя в борьбе с пандемией, это стратегический просчёт с его стороны, рассматривать этот факт как историческую возможность для подъёма Китая. Если мы дадим дорогу популизму и радикальному национализму, международное сообщество может неверно истолковать это как стратегию «Китай прежде всего». Далее он написал: «Делать все стороны своими врагами — это худшая из всех дипломатических стратегий».

Результаты исследования Pew Research это только подтверждают, отмечает немецкая газета. Впрочем, пока ничто не указывает на то, что международная критика может заставить руководство Китая проявить больше умеренности во внешней политике. Похоже, что в намного лучшей экономической ситуации в условиях пандемии, чем в других развитых странах, Китай видит шанс для более активного отстаивания своих интересов. Это также нашло отражение в результатах опроса американского аналитического центра: несмотря на негативное отношение к Китаю, большинство европейцев видят в нём важнейшую экономическую силу в мире.

Китайская пропаганда, между тем, изо всех сил старается создать образ Китая как «мягкой силы». В сентябре государственные СМИ, сославшись на исследование лондонского центра Kantar Group, заявили, что национальный имидж Китая продолжает улучшаться. Такой результат показали опросы в 22 странах, но о каких конкретно государствах идёт речь, сказано не было, отмечает Frankfurter Allgemeine.