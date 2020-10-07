DT: Лондон допустил бойкот Олимпийских игр в Пекине из-за нарушения прав уйгуров

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что не исключает бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине в ответ на притеснение уйгуров в китайской провинции Синьцзян, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, страна никогда не отказывалась от участия в Олимпийских играх. Так, британские спортсмены выступали и в Берлине в 1936 году, и в Москве в 1980 году.

В Великобритании не исключили первый в истории страны бойкот Олимпийских игр. Как сообщает The Daily Telegraph, министр иностранных дел страны Доминик Рааб допустил бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине в знак протеста против «серьёзного и вопиющего» нарушения прав уйгуров в китайской провинции Синьцзян.

«В целом, чутьё подсказывает мне отделять спорт от дипломатии и политики, однако приходит момент, когда это может оказаться невозможным, — заявил Рааб, выступая в комитете по иностранным дела британского парламента. — Я бы сказал, давайте соберём доказательства, поработаем с нашими международными партнёрами и рассмотрим, какие дальнейшие действия мы должны предпринять».

Как отмечает издание, прежде Великобритания никогда не бойкотировала Олимпийские игры, несмотря на призывы отказаться от участия в Олимпиаде 1936 года, которую принимала нацистская Германия, и Играх 1980 года, которые прошли в СССР, после того как советские войска вошли в Афганистан.

В ходе слушаний в комитете член парламента от Лейбористской партии Грэм Стрингер напомнил министру о неудаче, которая постигла бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, когда она пыталась добиться бойкота Олимпийских игр в Москве.

Рааб парировал, заявив, что притеснение уйгуров, около миллиона из которых Китай поместил в «лагеря перевоспитания», — то, от чего Великобритания «не может просто отвернуться». При этом министр вновь указал на необходимость сбора доказательств и тесного международного сотрудничества.

«Мы должны донести до Китая, что это противоречит тем обязанностям, которые лежат на нём, как на одном из ведущих членов международного сообщества», — приводит издание слова Рааба.

Отвечая на вопрос, посоветовал бы он наследнику британского престола принцу Уильяму, который любит посещать спортивные мероприятия, отказаться от поездки на Олимпийские игры 2022 года в Пекин, политик лишь в очередной раз подчеркнул важность международного сотрудничества и оценки доказательств по этому вопросу.

The Daily Telegraph напоминает, что во вторник в ООН обсуждался вопрос нарушения прав уйгуров в Китае. Великобритания и её союзники, в том числе Германия, Франция и США, выступили с совместным заявлением, отметив, что «серьёзно обеспокоены существованием широкой сети лагерей «политического перевоспитания» в Синьцзяне.