Euronews: Евросоюз держит курс на сближение с Китаем

Евросоюз планирует заключить с Китаем соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет. Предполагается, что этот документ будет одобрен в ходе двустороннего саммита в формате видеоконференции. Посол Китая при ЕС также призвал европейские страны к взаимовыгодному сотрудничеству и подчеркнул, что несмотря на политические разногласия, у Брюсселя и Пекина есть общие интересы, передаёт Euronews.
Евросоюз рассчитывает заключить с Китаем соглашение о сотрудничестве до 2025 года. Об этом сообщил верховный представитель ЕС Жозеп Борель. По его словам, этот документ должен быть принят на саммите с КНР, который пройдёт в понедельник в формате видеоконференции.
Эксперты говорят о непростом характере взаимоотношений с Пекином.
ДЭНИЭЛ ГРОСС, директор Центра европейских политических исследований: Мы ничего не можем поделать, Китай стал слишком «большим»— и с каждым днём становится все больше. И поэтому мы не можем надеяться на изменение поведения Китая. Мы, конечно, можем сказать, что чем больше Китай попирает права человека, тем меньше мы будем открыты для него, в том числе в плане торговли, тем менее благосклонно мы будем относиться к китайским инвестициям в Европу. Но для самого Китая это всё — второстепенные проблемы. Поэтому мы можем выразить своё недовольство, но мы не можем реально изменить ход событий.
Двусторонний диалог о сотрудничестве между ЕС и КНР был прерван из-за пандемии и возобновился 9 июня. Жозеп Борель признаёт, что достичь соглашения с Китаем будет непросто. Он обещал продолжать переговоры «до последней минуты».
Вместе с тем, по словам Бореля, Евросоюз предложил США создать отдельный формат для обсуждения стратегических вызовов со стороны Китая. Но есть ли у ЕС какие-либо инструменты, чтобы оказывать влияние на политику Пекина?
ВЭЙНЯНЬ ХУ, Центр европейских политических исследований: ЕС не выступает с позиции жёсткой силы. Так что то, чего он может достичь в решении политических проблем, — это вопрос. С другой стороны, внешнеполитические решения принимаются на уровне государств-членов. Так что, ещё один вопрос — чего он может достичь, как субъект международных отношений?
Посол КНР в ЕС Чжан Мин в преддверии саммита призвал европейские страны к взаимовыгодному сотрудничеству и напомнил, что несмотря на политические разногласия, У Европы и Китая есть общие интересы.
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