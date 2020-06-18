Euronews: ЕС ищет новую стратегию после пандемии

Еврокомиссия пересматривает внешнеторговую стратегию, пытаясь определить новую роль для ЕС в мировом хозяйстве. Это связано с нарастающей политикой изоляционизма со стороны США, усиливающимся влиянием Китая и разрушительными последствиями пандемии коронавируса. Для выработки новой стратегии Еврокомиссия запустила процесс консультаций, итоги которого планируется подвести к концу года. Тогда же можно будет оценить и глобальные убытки от пандемии, передаёт Euronews.

Европейский союз пересматривает свою внешнеэкономическую стратегию. Необходимость этого диктует усиление Китая, растущий изоляционизм Соединённых Штатов и разрушительное воздействие пандемии коронавируса. Мировое хозяйство буксует по многим причинам.



Либеральный депутат Европейского парламента из Германии считает, что в этих условиях Евросоюзу нужно торговать более напористо и самостоятельно.



СВЕНЯ ХАН, евродепутат от Германии: Во время пандемии была нарушена глобальная цепочка поставок — и это заставляет задуматься о том, как мы ведём торговлю и с кем. Нужно преодолеть нашу зависимость от определённых регионов и стран.



За последние годы ЕС активно ведёт переговоры о свободной торговле. Были достигнуты договорённости с Канадой, Японией, а также со странами союза МЕРКОСУР в Латинской Америке. Но их не спешат ратифицировать национальных парламенты — в частности, в такой торговой державе, как Нидерланды.

Отчасти это страх перед дешёвым и некачественным импортом, который может наводнить европейские рынки и навредить местным производителям. Бельгийский «зелёный» евродепутат также отмечает нежелание сотрудничать с заокеанскими партнёрами, которые отстают от современных тенденций.



САСКИЯ БРИКМОН, евродепутат от Бельгии: Многие наши государства сегодня мобилизуются, потому что существует разрыв между необходимостью пересмотреть коммерческую парадигму — и создающейся практикой. К примеру, с МЕРКОСУР мы имеем устаревшее соглашение, которое не включает в себя обязательные главы по устойчивому развитию и климатическим целям.



Крупнейший из партнёров Евросоюза, США, всё больше предпочитает взаимодействовать на двусторонней основе. Президент Дональд Трамп заблокировал механизм разрешения конфликтов во Всемирной торговой организации.



Эксперт барселонского Центра международных отношений не видит в этом конец эпохи глобализма и сотрудничества крупных блоков.



АННА АЮСО, эксперт Центра международных отношений: Мы просто находимся в другой стадии глобализации. Но налицо кризис глобальной системы экономического управления. Взаимозависимость стран не исчезла, хотя, может быть, и ослабла. Нам нужны институты, способные реагировать на изменения, которые происходят в международном сообществе.



В качестве такого института предлагает себя Еврокомиссия. На этой неделе она начала процесс консультаций с участием стран-члены, деловых кругов и гражданского общества. К концу года Брюссель обобщит мнения о том, какой должна быть торговая политика Евросоюза. К тому времени можно будет учесть и ущерб от пандемии. После этого и будет обновлена стратегия внешнеэкономического сотрудничества ЕС.



Дата выхода в эфир 16 июня 2020 года.