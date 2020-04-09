Le Figaro: кризис 2008 года поместил глобализацию в кому, а коронавирус похоронил её окончательно

Эпидемия коронавируса приводит к беспрецедентному экономическому и финансовому кризису, констатирует обозреватель Le Figaro Николя Бавре. Как отмечает автор, в экономическом плане это означает окончательную смерть глобализации, которая находилась в коме с 2008 года. При этом справиться с трудностями странам помогут не неконтролируемые бюджетные вливания, а развитие промышленности, научных исследований и общественное единство, подчёркивает журналист.

Эпидемия коронавируса приводит к беспрецедентному экономическому и финансовому кризису, констатирует обозреватель Le Figaro Николя Бавре. Если ожидалось, что в 2020 году рост мировой экономики составит 3%, сегодня по прогнозам её развитие замедлится на 4—5%, что спровоцирует рост безработицы.

Как подчёркивает автор, уже во второй раз за 12 лет развитые страны не имеют другого выхода, кроме как выделить от 20% до 50% своего ВВП на восстановление после масштабного потрясения. Никогда ещё в экономической истории подобная сумма не была задействована в таких масштабах и с такой скоростью.

Государства тратят огромные средства из бюджета на помощь домохозяйствам, предприятиям, коллективам и системе здравоохранения, откладывая или частично отменяя налоговые и социальные сборы. Центральные банки незамедлительно ввели нулевые или отрицательные ставки и приступили к реализации масштабных планов по выкупу государственных и частных долгов.

«В плане экономики кризис коронавируса знаменует собой окончательную смерть либеральной глобализации, которая с момента краха 2008 года находилась в коме», — заключает журналист. Сегодня необходимость возвращения цепочек приращения стоимости на локальный уровень диктуется не только всплеском протекционизма и экологической ситуацией, но и требованиями безопасности.

Что касается финансовой сферы, мы переходим в эпоху «вертолётных денег», убеждён автор статьи. Это понятие ввёл в 1969 году американский экономист Милтон Фридман для обозначения прямого, неограниченного и необратимого финансирования центральными банками всех экономических игроков — как государств и банков, так и предприятий и домохозяйств.

Однако, как подчёркивает специалист, эта стратегия сводится к магии свободных и неограниченных денег, которая неизбежно заканчивается экономическими и финансовыми бедствиями, губительными для населения и разрушительными для демократии.

Как напоминает журналист, лучше всего с крахом 2008 года и эпидемией коронавируса справились не те страны, что накапливали бюджетный дефицит и наращивали государственные расходы, как Франция, а те, кто, как Южная Корея, Тайвань, Сингапур или Германия, могут похвастаться современными средствами, здоровыми государственными финансами, сильной промышленностью и исследовательской мощью при поддержке общественного единства.