NI: американский спецназ научат воевать с Россией и Китаем

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American Conservative: паранойя вокруг «сговора» Трампа и России опасна для внешней политики США American Conservative
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Нидерланды сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной в Лиге наций
Сборная Нидерландов по футболу сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
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Наблюдатели МПА СНГ оценили выборы президента Таджикистана
Группа международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ отметила высокий уровень организации выборов президента Таджикистана.
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Гол Влашича помог Хорватии обыграть Швецию в Лиге наций
Сборная Хорватии по футболу одолела Швецию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
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Сборная Англии по футболу одержала волевую победу над Бельгией в Лиге наций
Сборная Англии по футболу дома обыграла Бельгию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
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В Москве произошло столкновение четырёх автомобилей
В Москве на Живописном мосту произошло столкновение четырёх автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс.
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Фигуристы Павлюченко и Ходыкин победили в парном катании на этапе Кубка России
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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Число случаев коронавируса в Британии превысило 600 тысяч
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 603 716.
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Появилось видео победной произвольной программы Трусовой на этапе Кубка России
Опубликовано видео произвольной программы Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Турцией
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
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За сутки 37 российских военных выздоровели после коронавируса
За прошедшие сутки 37 российских военных выздоровели после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Федерер поздравил Надаля с 20-й победой на турнирах Большого шлема
Швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на победу испанца Рафаэля Надаля над сербом Новаком Джоковичем в финале «Ролан Гаррос».
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Меркель обсудила с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и обсудила с ним ситуацию в Карабахе.
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Мещеряков рассказал о состоянии заболевших коронавирусом футболистов «Локомотива»
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал о состоянии заболевших коронавирусом игроков команды.
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В Минске привлекли к ответственности порядка 3 тысяч участников протестов
В Минске с начала несанкционированных акций протеста привлечены к административной ответственности порядка 3 тыс. человек. Об этом в эфире СТВ заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин.
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В Дагестане число госпитализированных с отравлением детей возросло до 54
Число детей, которых доставили в больницы Махачкалы с симптомами острой кишечной инфекции, возросло до 54. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана.
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Фигуристка Трусова: хочу чисто кататься на каждом старте
Александра Трусова прокомментировала свою победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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Разработчик сообщил об испытаниях вакцины центра Чумакова от COVID-19
Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, идут успешно.
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СМИ: Состояние Порошенко улучшилось
Состояние бывшего президента Украины, заболевшего коронавирусом, улучшилось.
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Тарасова о Трусовой: она стала лучше вращаться, лучше едет
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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«Детройт» объявил о подписании контракта с хоккеистом Наместниковым
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» объявил о подписании контракта с российским форвардом Владиславом Наместниковым.
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Специалисты провели забор воды и грунта после разлива топлива в Ангару
Специалисты провели три забора воды и шесть заборов грунта в районе разлива дизельного топлива в реку Ангару в Красноярском крае.
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«Арсенал» объявил о переходе Панченко из «Тамбова»
Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил о трансфере форварда «Тамбова» Кирилла Панченко.
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Трусова победила на этапе КР в Москве в женском одиночном катании
Александра Трусова одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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В Таджикистане завершились президентские выборы
В Таджикистане завершились президентские выборы, результаты будут объявлены в понедельник, 12 октября.
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Надаль достиг отметки в 100 выигранных матчей на «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал обладателем уникального достижения на турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
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Надаль в 20-й раз выиграл турнир Большого шлема
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в 20-й раз за карьеру стал чемпионом турнира серии Большого шлема.
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Водитель пострадал при обрушении перехода в Ленинградской области
В Ленинградской области водитель грузовика пострадал в результате обрушения надземного пешеходного перехода.
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Надаль обыграл Джоковича и в 13-й раз стал чемпионом «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
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Квят заявил, что столкновение с Албоном разрушило его гонку на Гран-при Айфеля
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал столкновение с тайским пилотом Red Bull Александером Албоном в гонке 11-го в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Айфеля.
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В Тюменской области выявили случаи коронавируса в двух монастырях
В Тюменской области в двух монастырях выявили несколько случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса
Основная команда петербургского баскетбольного клуба «Зенит» ушла на карантин из-за выявления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди игроков.
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В Ленинградской области произошло обрушение надземного перехода
Надземный пешеходный переход на трассе М-10 в Ленинградской области задел грузовик с поднятым кузовом, после чего он обрушился.
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Вирусолог оценил заявления о новых симптомах коронавируса
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал заявления британских учёных о новых симптомах заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в рамках готовящегося визита в Москву встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анну Нагдалян.
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Уэльс без Бэйла сыграл вничью с Ирландией в матче Лиги наций
Сборные Уэльса и Ирландии сыграли вничью в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Хэмилтон: я не мог и представить, что окажусь близко к рекордам Шумахера
Шестикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал факт того, что он повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немецкого гонщика Михаэля Шумахера по количеству побед в чемпионате.
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В Минске открылись закрытые ранее станции метро
Все восемь станций метрополитена в Минске, которые ранее были закрыты из-за акций протеста, снова открыты на вход и выход.
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Геррейру выиграл девятый этап «Джиро д'Италия»
Португальский велогонщик Рубен Геррейру из команды EF Pro Cycling одержал победу на девятом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
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Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 62 тысячи
В Молдавии за сутки подтвердили 389 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших достигло 62 151.
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Найдена пропавшая 5 октября в Тульской области школьница
Школьница, которая пропала 5 октября по дороге домой из музыкальной школы в Тульской области, нашлась под Нижним Новгородом.
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Трамп заявил о выработке у него иммунитета к коронавирусу
Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что больше не болен коронавирусной инфекцией COVID-19, отметив, что у него мог выработаться иммунитет к коронавирусу.
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СМИ: Футболист «Локомотива» Камано заболел коронавирусом
Гвинейский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано сдал тест на коронавирусную инфекцию в расположении национальной команды, который дал положительный результат.
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Захарова назвала цель внешней политики России
Задачей внешней политики России является гармонизация международных отношений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Дубль Дацюка помог «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в матче КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Минске закрыли восемь станций метро
Минский метрополитен сообщил о закрытии восьми станций на фоне акции протеста в столице Белоруссии.
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Ковалёв победил на этапе КР в Москве в мужском одиночном катании
Артём Ковалёв одержал победу в соревнованиях в мужском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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Украинские вузы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что вузы страны переводятся на дистанционную форму обучения в связи с COVID-19.
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Райкконен установил новый рекорд по количеству стартов в «Формуле-1»
Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен установил рекордное достижение по количеству стартов за карьеру в «Формуле-1».
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Захарова рассказала об отношениях России с Арменией и Азербайджаном
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что для России являются принципиально важными отношения между Азербайджаном и Арменией и стабильность в этих странах.
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Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу побед в «Формуле-1»
Шестикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон повторил рекорд семикратного чемпиона немецкого гонщика Михаэля Шумахера по количеству побед в чемпионате.