Guardian: разведку США обвинили в стремлении отравить Ассанжа

Во время слушаний об экстрадиции основателя WikiLeaks открылись новые подробности. Адвокаты Джулиана Ассанжа представили показания двух свидетелей, которые утверждают, что американские спецслужбы с помощью испанской частной фирмы планировали отравить или похитить разоблачителя из посольства Эквадора в Лондоне, сообщает The Guardian.

Источники в американской разведке и частной охранной фирме обсуждали планы отравления или похищения Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора. Накануне информация об этом прозвучала в зале британского суда, где слушается дело в отношении основателя WikiLeaks, сообщает The Guardian.

Подробности предполагаемой шпионской операции против Ассанжа и его посетителей в посольстве были изложены в минувшую среду. Свидетельством послужили показания бывшего сотрудника испанской охранной компании UC Global.

Согласно его письменным показаниям, встречи Ассанжа с адвокатами прослушивались с помощью скрытых микрофонов, а со стакана были сняты отпечатки его пальцев. Кроме того, существовал даже план выкрасть детский подгузник ребёнка, которого регулярно привозили в посольство.

По мнению основателя и директора UC Global Дэвида Моралеса, таким образом «американцы» намеревались установить личность отца младенца. Но план был сорван после того, как тогдашний сотрудник фирмы предупредил мать ребёнка.

Бывший сотрудник и ещё один человек, имевший отношение к UC Global, получили возможность давать показания анонимно. По их признанию, они опасаются, что Моралес и связанные с ним американцы могут причинить им вред.

Их подробные письменные свидетельства зачитал в лондонском суде Олд-Бейли королевский адвокат Марк Саммерс. Он пытается предотвратить экстрадицию Ассанжа в США, где его обвиняют в утечке секретных документов, «якобы разоблачающих военные преступления и злоупотребления США», поясняет издание.

Интересы американского правительства в суде представляет королевский адвокат Джеймс Льюис. Он предположил, что США, вероятно, объявят показания бывших сотрудников UC Global «совершенно не относящимися к делу».

Согласно показаниям одного из свидетелей, поначалу компании не хватало клиентов. В то время у неё фактически был единственный договор, подписанный в октябре 2015 года с правительством Эквадора, о защите дочери президента страны и посольства в Лондоне.

Однако, по его словам, всё изменилось после того, как Моралес побывал на выставке безопасности в Лас-Вегасе. Там он заключил контракт с компанией Las Vegas Sands. Ею владеет миллиардер Шелдон Адельсон — друг и соратник Дональда Трампа, который в то время выдвигался в президенты.

Утверждается, что Моралес вернулся в офис компании в Хересе на юге Испании и объявил: «Мы будем играть в высшей лиге». Он добавил, что компания перешла на, как он выразился, «тёмную сторону». Под этим якобы подразумевалось сотрудничество с властями США, которые, по мнению главы UC Global, должны были обеспечить ему получение контрактов по всему миру.

Со слов свидетеля, операции по наблюдению за Ассанжем становились всё более

изощрёнными. После вступления Трампа в должность в 2017 году они стали ещё активнее. При этом Моралес часто ездил в США с записанными данными.

«Он [Моралес] временами был просто одержим слежкой за юристами, потому что этого требовали наши американские друзья», — добавил свидетель, который некоторое время владел долей в UC Global. Другой источник защиты Ассанжа, компьютерный эксперт, пришедший в UC Global в 2015 году, также упомянул о поездках Моралеса в США.

В декабре 2017 года этому свидетелю поручили установить в посольстве новые камеры, которые в отличие от предыдущих могли записывать звук. Моралес проинструктировал его, что устройства должны иметь режим прямой трансляции, чтобы «наши друзья в США» имели доступ к посольству в режиме реального времени.

Задание «насторожило» бывшего сотрудника, и он заявил, что выполнить его технически невозможно. В ответ Моралес якобы отправил ему документ, в котором подробно объяснялось, как это сделать. «Очевидно, что документ должен был быть предоставлен третьей стороной, которая, как полагает свидетель, была разведкой США», — сказал Саммерс.

Сообщается, что свидетель отказался выполнять задание, назвав его «вопиюще незаконным». Он также утверждает, что контакты компании в США занервничали, когда выяснилось, что Ассанжу вот-вот могли выдать дипломатический паспорт Эквадора для поездки в третье государство.

По воспоминаниям свидетеля, в 2017 году Моралес сказал, что его американские связные предлагали применить против посетителей основателя WikiLeaks «более крайние меры». «Было предложение оставить дверь посольства открытой, чтобы туда можно было войти и похитить или отравить Ассанжа», — заявил свидетель. Он утверждал, что Моралес обсуждал эти предложения с его контактами в США.

Свидетель также рассказал, что его просили отметить наклейками окна комнат посольства, которыми пользовался Ассанж. Моралес утверждал, что это поможет «американским друзьям» направить лазерные микрофоны на окна. Но из этого ничего не вышло, потому что разоблачитель использовал генератор «белого шума».

В апреле 2019 года полиция забрала Ассанжа из посольства, где тот укрывался в течение семи лет, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по делу о сексуальных домогательствах. Впоследствии это дело было закрыто, напоминает The Guardian.