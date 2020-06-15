Guardian: не в интересах страны — в Вашингтоне предпочли не приобщать к делу Ассанжа запись с военными преступлениями США

Прокуроры США не стали приобщать к обвинительному акту против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа одно из самых шокирующих видео, на которое попал расстрел группы не представляющих угрозы людей в Ираке, пишет The Guardian. Как отмечает издание, такая реакция американских юристов связана с нежеланием навлекать позор на военнослужащих, а также опасениями быть обвинёнными в лицемерии.

Прокуроры США не стали приобщать к обвинительному акту против Джулиана Ассанжа одно из самых шокирующих видео, попавших в распоряжение WikiLeaks. Подобный шаг американской стороны спровоцировал критику в адрес США о том, что они не хотят публичного разоблачения их «военных преступлений», пишет The Guardian.

На данный момент Ассанж, который является гражданином Австралии, находится под стражей в лондонской тюрьме, в то время как США пытаются добиться его экстрадиции для суда по 18 обвинениям, 17 из которых касаются сговора с целью получения, добычи и раскрытия секретной информации.

Обвинения относятся к войне США в Ираке и Афганистане, а также опубликованным Ассанжем правилам ведения боевых действий вооружённых сил США в Ираке. Прокуроры, в частности, утверждают, что Ассанж, опубликовав огромный массив документов разведки США, поставил под угрозу жизни американцев.

Одной из самых известных публикаций WikiLeaks стало видео, снятое с американского вертолёта Apache с позывным «Бешеный конь» 1-8. На этой записи, датированной 12 июля 2007 года, он расстреливает 11 человек в Ираке. На этих кадрах видно, насколько нестрогими оказались правила ведения боевых действий, учитывая, что американские военнослужащие позволили себе убить людей, которые никак не угрожали войскам США.

При этом среди убитых «Бешеным конём» оказались фотограф Reuters Намир Нур-Эльдин и водитель Саид Чмаг. По словам тогдашнего главы багдадского бюро агентства Дина Йейтса, американские военные неоднократно лгали о произошедшем как ему, так и всему миру, и только видео Ассанжа под названием «Побочное убийство» расставило всё на свои места.

«Он на 100% говорил правду, показывая миру облик войны в Ираке и разоблачая ложь американских военных... США знают, насколько их компрометирует «Побочное убийство» и какой позор оно навлекает на военных: они знают, что на этой записи есть потенциальные военные преступления», — считал Йейтс.

По словам австралийского адвоката высшей категории Грега Барнса, хотя в обвинительном заключении и «не говориться в явной форме о «Побочном убийстве ... это видео является значимой частью более широкого дела, и это одна из многих причин выступать против того, что делают с Ассанжем».

«На этом видео — незаконное убийство, осуществлённое очень близким союзником Австралии, — добавил он. — Мы должны о таком знать. Публикация этой записи очевидно соответствовала и соответствует интересам общества».

«Намеренное опущение стороной обвинения утёкших кадров «Побочного убийства» меня удивило, но, если подумать, то указывать на собственную несправедливость, обман и военные преступления не в интересах правительства США, — отметил по этому поводу австралийский сенатор Питер Уиш Уилсон. — Американские прокуроры стремятся обвинить и экстрадировать Джулиана за то, что он поставил под угрозу жизни американцев или членов коалиции, но что насчёт тех многих жизней, которые они сами поставили под угрозу своими так называемыми правилами ведения боевых действий»?

«Побочное убийство» поведало о гибели невинных людей от рук американских военных, как и о попытке замять дело, вранье и обмане», — подытожил он.