Джулиан Ассанж, ещё несколько лет назад считавшийся героем современности, сегодня воспринимается как сомнительный персонаж или преступник, пишет заместитель главного редактора Marianne Джек Дион. При этом, как замечает автор статьи, если бы Ассанж был русским, китайцем или венесуэльцем, его считали бы смельчаком, бросившим вызов властям.

24 февраля в Лондоне начнётся внеочередное судебное разбирательство по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты, где ему грозит 175 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже, напоминает заместитель главного редактора Marianne Джек Дион. Если 46-летнего основателя WikiLeaks перевезут на другую сторону Атлантики, всемирно признанный разоблачитель проведёт остаток дней за решёткой, поясняет журналист.

Как ни удивительно, сегодня Джулиан Ассандж, ещё несколько лет назад считавшийся героем современности, выглядит в лучшем случае сомнительным персонажем, а в худшем — «зачумлённым», замечает автор статьи. Именно Ассанжу мир обязан громкими разоблачениями на тему преступлений американских военных в Ираке, условий содержания в тюрьмах Гуантанамо, части кубинской территории, оккупированной Соединёнными Штатами, режима Асада и его приспешников, шпионажа американских спецслужб за лидерами европейских держав, напоминает обозреватель.

В 2012 году Ассанжу пришлось искать убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в США. Однако в конечном счёте британское правительство добилось его выдачи и отправило информатора в тюрьму строгого режима Белмарш, получившую прозвище «Наш Гуантанамо». Бывший американский солдат в Ираке Челси Меннинг за помощь основателю WikiLeaks был обвинён в шпионаже и измене.

Администрация бывшего министра юстиции США сделала экстрадицию Ассанжа одним из своих приоритетов. Экс-глава американского Минюста Джефф Сешшнс заявил, что профессионалы в области безопасности в Соединённых Штатах «​​шокированы количеством утечек, некоторые из которых очень серьёзны». Как обобщает журналист, американским властям важны не реальные факты, раскрытые WikiLeaks, а утечка документов, свидетельствующих о низости американских спецслужб.

По той же причине искать убежища в России пришлось и другому разоблачителю Эдварду Сноудену. Гротескность ситуации заставила его заявить, находясь в Москве: «Самое печальное во всей этой истории — что единственное место, где американский разоблачитель имеет возможность говорить открыто, находится не в Европе, а здесь».

Не менее печально видеть, что сегодня те, кто хвалил Ассанжа, оставили его, замечает автор. Левая американская буржуазия ошибочно возложила на него ответственность за победу Трампа, хотя Хиллари Клинтон вполне способна была проиграть собственными усилиями. С тех пор американские средства массовой информации, а за ними и остальные, «воротят нос» от Ассанжа, тиражируя слухи, ложные сведения и необоснованные намёки. The Guardian, к примеру, обвинил его в секретных встречах с советником Трампа Полом Манафортом со ссылкой на «высокопоставленный источник» — сюжет, достойный научно-фантастического романа. А газета Le Monde, широко пользовавшаяся разоблачениями WikiLeaks, без колебаний выпустила материал с заголовком «Почему Джулиана Ассанжа подозревают в связях с Россией». «Окажется ли он замешан ещё и в скандале с Гриво?» — иронизирует Дион.

«Если бы Джулиан Ассанж был не австралийцем, а русским, венесуэльцем или китайцем, его считали бы отважным диссидентом, отказавшимся преклониться перед государством», уверен автор. Однако высказываться против американского диктата никто не осмеливается. Можно было подумать, что мы вернулись в эпоху холодной войны с одним отличием: в то время узники совести и преследуемые диссиденты находились на Востоке. Сегодня они на Западе — как Ассанж, подчёркивает жкрналист.

В 2015 году последний обратился с просьбой о предоставлении убежища во Франции, которая осталась без ответа, напоминает Дион. У Парижа, по его словам, другие приоритеты. Там предпочли принять у себя такого человека, как Пётр Павленский, раскрывший похождения бывшего кандидата в мэры Парижа, но мы забыли о судьбе персонажа, назначенного Соединёнными Штатами врагом государства №1. «Франция предпочитает молчать, позволяя лишь некоторым НПО и свободным духом личностям напоминать, что есть принципы, которыми нельзя поступаться. Чувство чести — дефицитный товар», — заключает автор.