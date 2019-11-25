Sky News: врачи призвали британские власти спасти Ассанжа от смерти в тюрьме

60 докторов из разных стран обратились с открытым письмом к главе МВД Соединённого Королевства, в котором они призвали перевести Джулиана Ассанжа из тюрьмы Белмарш в университетскую больницу, чтобы проверить его состояние и в случае необходимости предоставить лечение. По мнению экспертов, если британские власти не последуют их совету, то основателю WikiLeaks грозит смерть, передаёт Sky News.

Джулиану Ассанжу требуется срочная медицинская помощь, в противном случае он рискует умереть в тюрьме. С таким предупреждением выступили 60 докторов из разных стран мира, сообщает Sky News.

Британские, европейские, австралийские и шриланкийские специалисты обратились с открытым письмом к министру внутренних дел Соединённого Королевства Прити Пател. Они выразили беспокойство, что основатель WikiLeaks может страдать физическими и психологическими недугами, поэтому он не сможет предстать перед судом.

48-летний Ассанж в настоящий момент содержится в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона. В феврале он должен участвовать в слушаниях, на которых будет обсуждаться его возможная экстрадиция в США, где против разоблачителя выдвинуто 18 пунктов обвинения, в том числе причастность к взлому компьютера Пентагона.

Врачи призывают перевести основателя WikiLeaks в университетскую больницу, где он сможет пройти осмотр и получить «высокоспециализированную помощь». «Если такая срочная оценка здоровья и лечение не будут произведены, то с учётом доступных в настоящий момент доказательств у нас есть серьёзные опасения, что мистер Ассанж может умереть в тюрьме. Следовательно, речь идёт об очень серьёзной медицинской ситуации. Нельзя терять ни минуты», — говорится в обращении.

В апреле Ассанж был арестован полицейскими и помещён под стражу из-за нарушения условий освобождения под залог после того, как он лишился убежища в лондонском посольстве Эквадора. Разоблачитель скрывался там в течение семи лет, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, хотя сам он неоднократно отрицал эти обвинения. Не так давно расследование этого дела было прекращено, напоминает Sky News.