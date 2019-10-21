Guardian: суд отказал Ассанжу в отсрочке, на которой настаивали его адвокаты

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03:00 Петербург примет эстафету Всероссийского театрального марафона с 23 по 25 октября Санкт-Петербург примет эстафету Всероссийского театрального марафона с 23 по 25 октября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

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03:00 Егор Кончаловский оценил планы по борьбе с «киножуликами» в России Режиссёр и сценарист Егор Кончаловский в беседе с НСН оценил планы по запуску системы государственной поддержки киноотрасли, которая призвана помочь в борьбе с «киножуликами».

03:00 В России создали рабочую группу для повышения эффективности рекламы в интернете Создана рабочая группа для выработки критериев, направленных на повышение эффективности рекламы в интернете. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентина Смолякова.

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03:00 Маттек-Сандс: Уильямс близка к тому, чтобы выиграть 24-й турнир Большого шлема Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс не считает, что её соотечественнице Серене Уильямс надо прекратить карьеру, так как у неё не получается пока побить рекорд Маргарет Корт по числу титулов на турнирах Большого шлема.

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03:00 Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

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