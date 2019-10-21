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Guardian: суд отказал Ассанжу в отсрочке, на которой настаивали его адвокаты

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Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу было отказано в переносе даты рассмотрения дела о его экстрадиции в США, передаёт The Guardian. При этом сам австралийский журналист назвал всё происходящее в суде несправедливым, так как, в отличие от стороны обвинения, у него нет постоянного доступа к документам по делу.
Guardian: суд отказал Ассанжу в отсрочке, на которой настаивали его адвокаты
Reuters

Вестминстерский магистратский суд Лондона отклонил прошение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о переносе рассмотрения его дела об экстрадиции в США, сообщает The Guardian.

Защита Ассанжа просила у суда дополнительные три месяца на изучение материалов дела, однако судья Ванесса Барайтцер приняла решение отказать журналисту. Таким образом, слушания по делу об экстрадиции по существу пройдут 25 февраля, как и планировалось ранее.

На вопрос, понимает ли Ассанж всё происходящее в суде, австралиец ответил: «На самом деле нет. Я не могу нормально думать».

При этом его защита назвала всё происходящее политически мотивированным, а сам основатель WikiLeaks отметил, что рассмотрение дела является несправедливым. Так, по его словам, США имеют неограниченные ресурсы для подготовки к процессу, тогда как у него нет постоянного доступа к документам.

Кроме того, представитель стороны защиты Марк Саммерс обвинил Соединённые Штаты в шпионаже за его клиентом, предположив, что возобновление расследования связано с приходом к власти президента Дональда Трампа.

«Это часть открытой войны против разоблачителей, в том числе журналистов и издателей. США активно вмешиваются в конфиденциальные разговоры между Ассанжем и его адвокатами», — заявил Саммерс.

Как отмечает The Guardian, во время заседания, которое стало для Ассанжа третьим появлением на публике с момента ареста в апреле, у стен суда собрались около ста сторонников журналиста, чтобы потребовать его освобождения. 

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источник
Guardian Великобритания Европа
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WikiLeaks Великобритания Джулиан Ассанж расследование суд США
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