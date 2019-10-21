Guardian: суд отказал Ассанжу в отсрочке, на которой настаивали его адвокаты

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу было отказано в переносе даты рассмотрения дела о его экстрадиции в США, передаёт The Guardian. При этом сам австралийский журналист назвал всё происходящее в суде несправедливым, так как, в отличие от стороны обвинения, у него нет постоянного доступа к документам по делу.
Вестминстерский магистратский суд Лондона отклонил прошение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о переносе рассмотрения его дела об экстрадиции в США, сообщает The Guardian.
Защита Ассанжа просила у суда дополнительные три месяца на изучение материалов дела, однако судья Ванесса Барайтцер приняла решение отказать журналисту. Таким образом, слушания по делу об экстрадиции по существу пройдут 25 февраля, как и планировалось ранее.
На вопрос, понимает ли Ассанж всё происходящее в суде, австралиец ответил: «На самом деле нет. Я не могу нормально думать».
При этом его защита назвала всё происходящее политически мотивированным, а сам основатель WikiLeaks отметил, что рассмотрение дела является несправедливым. Так, по его словам, США имеют неограниченные ресурсы для подготовки к процессу, тогда как у него нет постоянного доступа к документам.
Кроме того, представитель стороны защиты Марк Саммерс обвинил Соединённые Штаты в шпионаже за его клиентом, предположив, что возобновление расследования связано с приходом к власти президента Дональда Трампа.
«Это часть открытой войны против разоблачителей, в том числе журналистов и издателей. США активно вмешиваются в конфиденциальные разговоры между Ассанжем и его адвокатами», — заявил Саммерс.
Как отмечает The Guardian, во время заседания, которое стало для Ассанжа третьим появлением на публике с момента ареста в апреле, у стен суда собрались около ста сторонников журналиста, чтобы потребовать его освобождения.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что Китай станет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира по футболу 2021 года.
Создана рабочая группа для выработки критериев, направленных на повышение эффективности рекламы в интернете. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентина Смолякова.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», кандидат медицинских наук, нейрофизиолог Семён Гальперин в беседе с Nation News оценил связь между перегрузками на работе и здоровьем.
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Следователи установили двух подозреваемых по уголовному делу о взрыве бытового газа в жилом доме города Шахты Ростовской области, в результате которого погибли пять человек и ещё четверо получили травмы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил поставить полузащитника Зелимхана Бакаева в центр поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
В Оренбургской области трое сотрудников Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и четверо представителей подрядной организации отравились в ходе проведения ремонтных работ и были госпитализированы.
Минобороны отправит российскую авиагруппу, в состав которой войдут два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-160, в Южно-Африканскую Республику для отработки взаимодействия между лётчиками двух стран.
Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс не считает, что её соотечественнице Серене Уильямс надо прекратить карьеру, так как у неё не получается пока побить рекорд Маргарет Корт по числу титулов на турнирах Большого шлема.
Пресс-секретарь лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Курмангали прокомментировал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в вопросе назначения глав государственных ведомств.
Девять военных кораблей и около тысячи военных моряков принимают участие в международных учениях НАТО Fall Storm 2019 в румынских территориальных и международных водах Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии.
Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, Екатерину Шульман, Евгения Боброва, Илью Шаблинского и Павла Чикова.