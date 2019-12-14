Guardian: адвокаты Ассанжа заявили, что их к нему не пускают

Адвокаты Джулиана Ассанжа заявили в суде, что руководство тюрьмы, где находится основатель WikiLeaks, не пускает их к нему, пишет Guardian. И поэтому, по их словам, их подзащитный не может в полной мере ознакомиться с доказательствами по его делу.

Джулиан Ассанж не смог ознакомиться с доказательствами в деле о его экстрадиции, потому что его адвокаты не могут получить к нему доступ, пишет Guardian.

В пятницу основатель WikiLeaks появился в суде по видеосвязи. Слушание было посвящено продолжению срока его задержания в тюрьме Белмарш до февраля, когда пройдёт заседание по его экстрадиции в США. Там ему предъявлено 18 обвинений по разным статьям, включая попытку взломать компьютер Пентагона.

Во время нынешнего заседания адвокаты Ассанжа пожаловались, что не могут получить доступ к своему клиенту, потому что руководство тюрьмы ставит в приоритет семейные визиты, а не юридические. Из-за этого он не может изучить доказательства по его делу, некоторые из которых были найдены недавно, а другие получены в результате длительного расследования за пределами страны, в которой он находится.

Однако судья ответила, что у неё нет юрисдикции над тюрьмой, где держат Ассанжа. При этом она публично отметила, что было бы весьма полезно для судебного процесса, чтобы адвокаты всё же получили доступ к своему подзащитному.

Месяц назад при этом более 60 докторов из разных стран от Великобритании и Австралии до Шри-Ланки опубликовали открытое письмо, в котором предупреждали, что без срочной медицинской помощи Асссанж в тюрьме может умереть. Ранее на слушании в октябре Ассанж с трудом произносил собственное имя и заявил, что не может нормально думать, напоминает Guardian.