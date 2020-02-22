Роджер Уотерс: кто верит в вину Ассанжа — поверит и в фей в глубине сада

Слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа должны начаться на следующей неделе. Против него в США выдвинуты обвинения, из-за которых он может провести за решёткой всю оставшуюся жизнь.

48-летнего Ассанжа обвиняют в совместной работе с бывшим аналитиком американской разведки Челси Мэннинг над утечкой тысяч дипломатических сообщений. Он находится под стражей в тюрьме Белмарш с сентября прошлого года.

Ранее я пообщалась с участником и одним из основателей группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, который завтра * примет участвие в митинге с требованием освободить Джулиана Ассанжа.

РОДЖЕР УОТЕРС, участник Pink Floyd: Джулиан Ассанж никого и ничего не взламывал, он ни в чём подобном не виноват. В этом конкретном случае ему была предоставлена информация…

Это решать суду, а не вам, Роджер.

РОДЖЕР УОТЕРС: Это бы решал суд в том случае, если бы можно было надеяться на то, что судебное разбирательство в отношении Ассанжа будет справедливым. Но нельзя судить человека, если у вас нет улик, подтверждающих вашу точку зрения о том, что он совершил преступление.

Нам известно, почему Джулиана Ассанжа отдали под суд, почему его пытаются отдать под суд в США, потому что они хотят наказать его в качестве предупреждения другим журналистам, которые, возможно, выполняют свой общественный долг и предоставляют нам, общественности, информацию, которая необходима для совершения информированного выбора относительно наших властей. Вы сказали, что шведские власти закрыли дело из-за срока давности. Абсолютная чушь. Они закрыли дело, поскольку никакого дела не было. Нужно лишь взглянуть на…

Они закрыли дело, поскольку прошло столько времени, что доказательная база слишком ослабла.

РОДЖЕР УОТЕРС: Если вы верите в эту историю, то вы верите в фей в глубине сада. Вам следует немного изучить вопрос, прочитать все документы, связанные с этим. Как заявил Николас…

Я изучила этот вопрос. Я, господин Уотерс, посещала посольство Эквадора и встречалась с Джулианом Ассанжем. Я была внутри эквадорского посольства и лично с ним разговаривала. Моя работа состоит в том, чтобы представить позицию обеих сторон. Роджер, вы высказываете ваш взгляд. Моя работа состоит в том, чтобы представить и другую точку зрения. Вот почему я задаю вам вопросы. Вам здесь предоставлена платформа, чтобы у вас была возможность сказать, почему вы его поддерживаете. А я задаю вам этот вопрос.

РОДЖЕР УОТЕРС: Я представляю позицию обычных людей, которые верят в закон, свободу, а также свободу прессы и свободу слова.

* Дата выхода в эфир 21 февраля 2020 года.