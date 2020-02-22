Роджер Уотерс: кто верит в вину Ассанжа — поверит и в фей в глубине сада

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Глава комитета спортсменов IBU: полиция может прийти с обыском в любое время
Глава комитета спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Игэн высказалась об обысках российских биатлонистов на чемпионате мира в Антерсельве.
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Главы Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры
Главы Министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили стабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
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Вице-президент СБР высказался о ситуации с аккредитацией тренера Логинова
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с аккредитацией Александра Касперовича, личного тренера биатлониста Александра Логинова.
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На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
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Непомнящий заявил, что «Рубин» повёл себя профессионально в ситуации с Тарасовым
Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что казанский футбольный клуб «Рубин» повёл себя профессионально, не став разрывать контракт с травмированным полузащитником команды Дмитрием Тарасовым.
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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Пахтакором» в контрольном матче.
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Юрист-международник оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала заявление МИД Украины о том, что в Гаагском суде подтвердили свою юрисдикцию по вопросу об украинских претензиях к российской стороне.
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Вице-президент СБР рассказал, что написано в письме Фуссек
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о письме антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек, после которого полиция провела обыски россиян на чемпионате мира в Антерсельве.
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Карантин снят с пассажиров вагона, отцепленного в Брянске
Пассажиры вагона поезда Киев — Москва, отцепленного в Брянске из-за подозрения на новый коронавирус 2019-nCoV у ехавшей в нём гражданки Китая, отпущены из карантина.
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Драчёв: сейчас сборная России по биатлону — самая чистая команда в мире
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв после обысков российских биатлонистов на чемпионате мира в Антерсельве заявил, что на данный момент национальная команда является самой чистой в мире.
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Глава ВФС: 70% чемпионов мира по ММА — выходцы из самбо
Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев рассказал о значении самбо для развития смешанных единоборств и о целях Лиги боевого самбо (CSL).
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Бучнев и Кильсеев победили в двойках на юниорском ЧМ по санному спорту
Российские саночники Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев выиграли соревнования двоек на юниорском чемпионате мира в немецком Оберхофе.
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Вершинин допустил проведение встречи «пятёрки» СБ ООН на полях ГА
Саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать президент России Владимир Путин, возможно провести на полях сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
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Глава Лиги боевого самбо: у нас нет цели задушить ММА
Руководитель Лиги боевого самбо (CSL) Аркадий Ротенберг рассказал, что лига не ставит себе задачу уничтожить смешанные единоборства.
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Хованцев об обысках российских биатлонистов: это заказ
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался об обысках отечественных спортсменов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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В Сочи состоялся международный форум Лиги боевого самбо
В Сочи прошёл первый в истории международный форум Лиги боевого самбо (CSL).
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Хованцев подтвердил, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подтвердил, что Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, взял аккредитацию на чемпионат мира у члена украинской сборной.
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В Индии обнаружили более 3 тысяч тонн золота
Геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.
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Васильев считает, что обыски российских биатлонистов неслучайно прошли в день гонки
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что обыски российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве неслучайно прошли в день эстафеты.
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Тихонов высказался о письме Фуссек об аккредитации Касперовича
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал письмо антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек об аккредитации Александра Касперовича, личного тренера россиянина Александра Логинова.
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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Российско-украинские отношения не могут определяться «геополитическими принципами» руководителей стран, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Washington Examiner.
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Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на ЧМ, Россия — восьмая
Женская сборная Норвегии завоевала золото в эстафете 4 × 6 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
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Более 20 пассажиров Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус
Не менее 23 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег по истечении двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
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Драчёв: в полиции интересовались аккредитацией, а не допингом
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв ответил на вопрос, о чём расспрашивала итальянская полиция после обысков российских биатлонистов на чемпионате мира в Антерсельве.
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Глава СБР: идёт проверка по письму антидопингового менеджера IBU
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о подробностях расследования после обысков российских биатлонистов на чемпионате мира в Антерсельве и заявил, что на данный момент идёт проверка по письму антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек.
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Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп». Они подозреваются в растрате в особо крупном размере.
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Президент ФБУ: у Касперовича не могли найти аккредитацию Украины, у него её нет
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у Александра Касперовича, личного тренера российского биатлониста Александра Логинова, не могли обнаружить украинскую аккредитацию.
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Глава IBU высказался об обысках российских биатлонистов на ЧМ
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию с обысками российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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Иванова завоевала серебро на этапе КМ по санному спорту в Германии
Российская саночница Татьяна Иванова стала второй на этапе Кубка мира в немецком Винтенберге.
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В Иерусалиме нейтрализовали напавшего с ножом на полицейского
В пресс-службе израильской полиции сообщили, что палестинец, напавший на израильского полицейского в Иерусалиме, нейтрализован.
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Губерниев об обысках российских биатлонистов: у всех иностранных коллег недоумение
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о реакции иностранных журналистов на ситуацию с обысками российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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Губерниев уверен, что обыски российских биатлонистов являются запланированной акцией
Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что обыски российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве являются запланированной акцией.
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СК начал проверку из-за гибели мужчины после пожара в Красноярске
Следователи начали проверку после гибели мужчины вследствие пожара в жилом доме в Красноярске.
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ОКР запросил разъяснения по ситуации с обысками российских биатлонистов
Олимпийский комитет России (ОКР) направил официальные письма в Союз биатлонистов России, Международный союз биатлонистов и Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о разъяснениях по ситуации с обысками отечественных биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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Васильев назвал безобразием ситуацию с обысками российских биатлонистов на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с обысками российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса за пределами КНР
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.
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МИД России намерен защитить биатлонистов от давления на ЧМ в Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что министерство работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от психологического давления в связи с обысками в отеле российской сборной на чемпионате мира в Италии.
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IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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После взрыва газа в Азове возбуждено дело
Следственный комитет возбудил дело после взрыва газа в городе Азове в Ростовской области, где в результате инцидента погибли два человека.
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В аккредитационном центре IBU подтвердили, что аккредитации семьи Драчёва не имеют отношения к квоте
В аккредитационном центре IBU прокомментировали ситуацию с аккредитацией семьи президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.
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Турция приветствует подготовку подписания соглашения США с талибами
Турция приветствует соглашение США и движения «Талибан»* о сокращении уровня насилия в Афганистане с 22 февраля на семь дней. Об этом сообщили в турецком МИД.
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СБР подтвердил, что Логинов выступит в эстафете на ЧМ в Антерсельве
Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в мужской эстафете на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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В Италии второй человек умер от заражения COVID-2019
В Италии скончался второй человек от заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
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Экс-глава СБР: Драчёву не приходится решать проблемы бывшего руководства
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов высказался по поводу ситуации с аккредитациями национальной команды на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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Гурьев: это не первый скандал с аккредитациями на ЧМ-2020
Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев прокомментировал ситуацию с аккредитациями на чемпионате мира 2020 года по биатлону.
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Тренер сборной России по биатлону: думаю, Логинов примет участие в эстафете на ЧМ
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что Александр Логинов сможет принять участие в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве, несмотря на обыски в его номере.
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Гараничев признался, что после обыска в гостиничном номере они с Логиновым не смогли уснуть
Биатлонист Евгений Гараничев рассказал, как вели себя итальянские полицейские при обыске их с Александром Логиновым комнаты.
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В Госдуме объяснили цель учений США на случай «ядерной войны» в Европе
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал проведение США учений, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.
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Гараничев об обысках: нас подняли в 5:50 и не давали выходить из номера
Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал обыски, прошедшие утром в субботу, 22 февраля, в гостиничных номерах сборной России на чемпионате мира в Антхольце.
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При взрыве газа в доме в Ростовской области погибли два человека
При взрыве бытового газа в трёхэтажном жилом доме в Азове Ростовской области погибли два человека, двое пострадали.