NPR: суд обязал Сноудена выплатить правительству США более $5 млн

Американский суд пришёл к выводу, что бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден нарушил соглашения о неразглашении при публикации своих мемуаров «Личное дело». Согласно постановлению, разоблачитель должен выплатить государству деньги, полученные им от продажи книги и посвящённых ей публичных выступлений.

Федеральный суд постановил, что бывший подрядчик спецслужб Эдвард Сноуден должен выплатить американскому правительству более $5 млн из гонораров, полученных им за книгу и посвящённые ей выступления. Об этом накануне сообщило Министерство юстиции США, передаёт NPR.

После долгого рассмотрения дела окружной суд Восточного округа Вирджинии принял окончательное решение, встав на сторону государства. В своём иске Минюст утверждал, что разоблачитель не представил свои мемуары «Личное дело» на проверку перед публикацией, тем самым нарушив соглашения о неразглашении, которые он подписал во время работы в Агентстве национальной безопасности и ЦРУ.

«Эдвард Сноуден нарушил свои юридические обязательства перед Соединёнными Штатами, и, следовательно, его незаконные финансовые доходы должны быть переданы правительству», — подчеркнул заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен. Кроме того, в документе Минюста говорится, что текущие и будущие доходы от книги и 56 выступлений экс-разведчика должны быть переданы американским властям.

Сноуден скрылся в России в 2013 году после того, как против него были выдвинуты обвинения об утечке секретной информации, разоблачающей американские программы слежки. Сноуден работал на ЦРУ и в качестве подрядчика АНБ, напоминает издание.

Иск Министерства юстиции был подан в день выхода «Личного дела» в сентябре 2019 года.

Решение, вынесенное судом на этой неделе, не связано с уголовными обвинениями, предъявляемыми Сноудену. Они включают шпионаж и кражу государственной собственности, обращает внимание NPR.