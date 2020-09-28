Der Spiegel: «политический триллер» — Меркель тайно посетила Навального в «Шарите»

В берлинской клинике «Шарите» прошла тайная встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и лечащимся там после отравления российским блогером Алексеем Навальным, сообщает Der Spiegel. В произошедшем есть определённый «символизм»: таким образом глава ФРГ посылает Москве сигнал, что Берлин не сдастся и узнает всю правду, объясняет немецкое издание.

Дело об отравлении российского блогера Алексея Навального всё больше походит на «политический триллер», пишет Der Spiegel. Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила его в берлинской клинике «Шарите», где он проходит лечение. По информации издания, встреча проходила в условиях строжайшей секретности.

В произошедшем есть определённый «символизм», подчёркивает автор статьи. Таким образом глава ФРГ посылает Москве сигнал, что Берлин не сдастся и узнает всю правду. К слову, Меркель лично настояла на перевозке Навального в Германию, а потом каждый день справлялась о состоянии его здоровья. Сейчас оно стабильное, но врачи не знают, какие долговременные последствия могут быть у отравления.

С политической точки зрения это очень «взрывоопасное» дело, продолжает издание. Сначала специальная лаборатория бундесвера обнаружила в теле блогера следы нервно-паралитического яда «Новичок». В Берлине заявили, что полученные доказательства «неопровержимы». После этого образцы крови и мочи Навального отправили во Францию и Швецию, где эксперты подтвердили результаты первичного анализа.

Для немецких властей один факт использования «Новичка» свидетельствует о причастности российских властей к отравлению блогера, ведь яд очень тяжело произвести и применить. К тому же во время своего пребывания в Томске Навальный находился под постоянным наблюдением ФСБ, пишет Der Spiegel. Берлин также подключил к расследованию Организацию по запрещению химического оружия. На этой неделе она должна представить результаты своих анализов. Госсекретарь США Майк Помпео уже объявил, что в случае, если подозрения в отношении Кремля подтвердятся, американцы также примут штрафные меры против России.

В этом деле Германия рассчитывает на общеевропейскую реакцию. В случае с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Москву наказали высылкой дипломатов. В Берлине же сейчас обсуждают возможность остановки строительства газопровода «Северный поток — 2».