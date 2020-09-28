Немецкий политик: достроим «Северный поток — 2», и Москва перестанет воспринимать нас всерьёз

Отравление Навального переполнило чашу терпения в отношениях с Россией, заявил в интервью Neu Zürcher Zeitung председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. «Необходимо реагировать», считает он, при этом обходиться «стандартными дипломатическими формулировками» нельзя. Нужно отказаться от «Северного потока — 2», иначе Москва «больше не будет воспринимать нас всерьёз», советует он.

В нынешней геополитической ситуации перед Европой «встал вопрос выживания», заявил в интервью Neu Zürcher Zeitung председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. «Если мы хотим сохранить наши ценности и образ жизни, мы должны меняться, — заявил он. — В будущем нам нужно переосмыслить наши отношения с США, независимо от того, кого там выберут президентом: Джо Байдена или Дональда Трампа. Китай для нас больше не просто масштабный рынок, но и геополитический игрок. В основном именно от Берлина будет зависеть, получится ли выработать общею европейскую стратегию в отношениях с Китаем. Отношения с Россией также становятся сложнее».

Рёттген настоял на том, чтобы расследование дела Навального проходило не в Германии, а в России, где и произошло отравление: «Всё остальное будет пусканием пыли в глаза и цинизмом». «После отравления, которое к тому же было специально совершено демонстративно, чаша переполнилась. Необходимо реагировать», — подчеркнул немецкий политик. При этом обходится «стандартными дипломатическими формулировками» нельзя, советует он: «Европа должны дать политический ответ, который будет понят российским президентом Владимиром Путиным. Трубопровод «Северный поток — 2» играет в этом центральную роль. Если через год мы проведём церемонию открытия этого проекта, Москва больше не будет воспринимать нас всерьёз».

Цель газопровода по дну Балтийского моря в том, чтобы отрезать Украину от поставок российского голубого топлива в Европу, объясняет Рёттген. По его словам, это «промежуточный шаг» на пути к реализации геополитической цели Путина: «Он хочет превратить государства вдоль западной границы России от Грузии до Молдавии, Украины и Белоруссии в зону российского влияния. Москва отказывает этим странами в полном праве на самоопределение и хочет добиться того, чтобы Европа с этим смирилась».

Успешнее всего расширять сферу своего влияния у главы Кремля получается в Белоруссии: «Как далеко он в этом зайдёт, зависит от выдержки населения, достойной восхищения. Если люди перестанут бояться режима, будут выходить на улицы и не сдаваться, ни одна власть не сможет их остановить. Мы должны это поддерживать, не отводя глаза и вводя персональные санкции».

Политик признал, что сейчас непросто выстраивать отношения и с Вашингтоном, потому что готовность к сотрудничеству там не очень велика. К примеру, американцы выводят из Германии свои войска, не согласовывая этот вопрос с Берлином, а госсекретарь США Майк Помпео недавно изъездил всю Европу, так и не заглянув в ФРГ. С избранием кандидата от демократов Джо Байдена в отношения могут вернуться «рациональность и дух партнёрства», но в принципиальных вопросах, касающихся «Северного потока — 2», расходов на оборону и того, как поступать с Китаем, ничего не изменится, убеждён Рёттген.