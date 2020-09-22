Frankfurter Allgemeine Оригинал

Правовая помощь в обмен на международное расследование: немецкий политик предложил компромисс с Москвой в деле Навального

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После того, как Россия запросила у Германии правовую помощь в расследовании дела об отравлении российского блогера Алексея Навального, Берлин встал перед дилеммой, сообщает Frankfurter Allgemeine. Независимо от того, согласятся немецкие власти или не согласятся, Кремль сможет использовать любое решение в пропагандистских целях. Поэтому необходимо подключить к процессу международных наблюдателей, настаивает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген.
Правовая помощь в обмен на международное расследование: немецкий политик предложил компромисс с Москвой в деле Навального
Reuters

Расследование дела об отравлении российского блогера Алексея Навального должно осуществляться под международным наблюдением, считает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген. Только в таком случае России можно оказывать какую-либо правовую помощь, подчеркнул он.

При этом призыв к интернационализации расследования должен исходить не от одной Германии, а желательно группы государств. А проводить его можно будет в рамках ООН или Европейского совета, предлагает политик: «Ключевая проблема межгосударственной правовой помощи заключается в том, что она подразумевает готовность запрашивающего её государства  осуществлять серьёзное уголовное преследование. В данном деле нет оснований полагать, что это так — ведь российские власти до сих пор не начали расследование в России, где произошло преступление. С точки зрения международного права Россия не обязана соглашаться на международное расследование, но все аргументы говорят в пользу того, что Путин действительно заинтересован в его проведении. Если же Россия откажется, это многое прояснит».
 
Профессор уголовного и международного права в Кёльнском университете Клаус Крес солидарен с Рёттгеном и считает, что привлечение международных наблюдателей позволит Берлину выйти из сложившейся политической дилеммы. Потому что сейчас, если немецкие власти откажут России в правовой помощи, та использует это в пропагандистских целях. Но то же самое произойдёт, если Берлин согласится. Интернационализация необходима для того, чтобы избежать любых игр в «кошки-мышки». Но главное, по мнению Креса, обеспечить безопасность Алексея Навального, с чем согласен и Рёттген. «После того как Алексея Навального отравили в России очень сложным нервно-паралитическим ядом, нельзя допустить, чтобы его допрашивали российские следователи. Его защита и его здоровье — главные приоритеты. И по этой причине обращение России за правой помощью проблематично», — объяснил глава внешнеполитического комитета бундестага.
 
Другие эксперты в области права убеждены, что Германия также должна потребовать разъяснить ей, как именно будет проходить расследование. Они предостерегают, что в случае оказания России правовой помощи, та может получить доступ к конфиденциальным данным, подлежащим особой защите. И связано это не только с тем, что яд в теле Навального обнаружила лаборатория бундесвера, но и с тем, что из полученной информации можно будет сделать вывод о том, почему покушение не удалось.
 
Ещё один деликатный вопрос заключается в том, стоит ли представителям российских властей присутствовать на допросе Навального в Германии. Эксперты считают, что в этом деле Навальный не должен проходить как свидетель. И нет никаких причин проводить допрос именно в Германии. К слову, это повод для самого блогера не спешить с возвращением в Россию. Потому что там ему придётся явиться на допрос. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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