Правовая помощь в обмен на международное расследование: немецкий политик предложил компромисс с Москвой в деле Навального

После того, как Россия запросила у Германии правовую помощь в расследовании дела об отравлении российского блогера Алексея Навального, Берлин встал перед дилеммой, сообщает Frankfurter Allgemeine. Независимо от того, согласятся немецкие власти или не согласятся, Кремль сможет использовать любое решение в пропагандистских целях. Поэтому необходимо подключить к процессу международных наблюдателей, настаивает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген.

Расследование дела об отравлении российского блогера Алексея Навального должно осуществляться под международным наблюдением, считает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген. Только в таком случае России можно оказывать какую-либо правовую помощь, подчеркнул он.

При этом призыв к интернационализации расследования должен исходить не от одной Германии, а желательно группы государств. А проводить его можно будет в рамках ООН или Европейского совета, предлагает политик: «Ключевая проблема межгосударственной правовой помощи заключается в том, что она подразумевает готовность запрашивающего её государства осуществлять серьёзное уголовное преследование. В данном деле нет оснований полагать, что это так — ведь российские власти до сих пор не начали расследование в России, где произошло преступление. С точки зрения международного права Россия не обязана соглашаться на международное расследование, но все аргументы говорят в пользу того, что Путин действительно заинтересован в его проведении. Если же Россия откажется, это многое прояснит».

Профессор уголовного и международного права в Кёльнском университете Клаус Крес солидарен с Рёттгеном и считает, что привлечение международных наблюдателей позволит Берлину выйти из сложившейся политической дилеммы. Потому что сейчас, если немецкие власти откажут России в правовой помощи, та использует это в пропагандистских целях. Но то же самое произойдёт, если Берлин согласится. Интернационализация необходима для того, чтобы избежать любых игр в «кошки-мышки». Но главное, по мнению Креса, обеспечить безопасность Алексея Навального, с чем согласен и Рёттген. «После того как Алексея Навального отравили в России очень сложным нервно-паралитическим ядом, нельзя допустить, чтобы его допрашивали российские следователи. Его защита и его здоровье — главные приоритеты. И по этой причине обращение России за правой помощью проблематично», — объяснил глава внешнеполитического комитета бундестага.

Другие эксперты в области права убеждены, что Германия также должна потребовать разъяснить ей, как именно будет проходить расследование. Они предостерегают, что в случае оказания России правовой помощи, та может получить доступ к конфиденциальным данным, подлежащим особой защите. И связано это не только с тем, что яд в теле Навального обнаружила лаборатория бундесвера, но и с тем, что из полученной информации можно будет сделать вывод о том, почему покушение не удалось.

Ещё один деликатный вопрос заключается в том, стоит ли представителям российских властей присутствовать на допросе Навального в Германии. Эксперты считают, что в этом деле Навальный не должен проходить как свидетель. И нет никаких причин проводить допрос именно в Германии. К слову, это повод для самого блогера не спешить с возвращением в Россию. Потому что там ему придётся явиться на допрос.