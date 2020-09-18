Le Figaro: дело Навального отравляет все попытки Макрона сблизиться с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон не верит в эффективность санкций и хочет общаться со всеми, считая, что Россия является важнейшей страной для построения общей европейской безопасности, пишет Le Figaro. Однако скандал вокруг вероятного отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального произвёл эффект разорвавшейся бомбы, делая все усилия французского лидера бесплодными. Тем не менее в целом Макрон пока не решается изменить свою позицию, подчёркивается в статье.

Вполне возможно, что вероятное отравление российского оппозиционера Алексея Навального может означать «смерть мозга» и для процесса сближения между Францией и Россией, аннулировав все предыдущие усилия французского лидера Эммануэля Макрона в этом направлении, предупреждает Le Figaro. В нынешней ситуации Макрону становится всё сложнее играть роль «объединителя Европы» в вопросе возобновления диалога с Москвой, поскольку дело Навального ставит отношения между Россией и Францией под угрозу, подчёркивается в статье.



И результаты этого уже очевидны: запланированная ранее встреча в формате 2+2 с участием министров иностранных дел и обороны России и Франции была отменена, а визит в Москву президента Франции теперь под вопросом. После того как французские специалисты«подтвердили» присутствие отравляющего вещества «Новичок» в крови российского оппозиционера, Макрон ужесточил тон по отношению к Москве, говорится в статье.



В начале недели он нарушил молчание и присоединился к решительным высказываниям Ангелы Меркель, потребовав «пролить свет на попытку убийства» Навального, напоминает автор. В телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Франции также призвал внести ясность в вопросе проведения расследования, однако Путин «ответил отказом», пишет Le Figaro.



«По словам одного французского чиновника, в Париже и Берлине дело Навального вызвало эффект разорвавшейся бомбы», — отмечается в статье. Принимая Путина в своей загородной резиденции летом прошлого года, Макрон был уверен, что он «добьётся успеха» там, где потерпели неудачу не только его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд, но и бывший президент США Барак Обама, подчёркивает автор.



«Пропагандируя прагматичный и реалистичный подходы во время своей президентской кампании и пытаясь занять своё место в этом нестабильном мире, где его основные союзники США и Великобритания увиливали от решения глобальных проблем, а угроза со стороны конкурента Китая росла, Макрон взял курс на сближение с Россией», — пишет Le Figaro. При этом Париж всегда отпирался от обвинений в «легковерности» и утверждал, что «новый стратегический диалог» с Москвой никак нельзя считать разворотом на 180 градусов или предоставлением ей «неограниченной свободы действий», говорится в статье.



Кроме того, Франция никогда не пыталась дистанцироваться от европейских санкций против России, а президент Макрон «всегда открыто выражал своё несогласие российскому коллеге», поясняет автор. Вместе с тем Макрон, который «не верит в санкции и хочет общаться со всеми», до сих пор считает, что Россия является важнейшей страной для построения общей стратегии европейской безопасности, подчёркивается в статье.



В начале своего президентского срока французский лидер также был уверен, что он сможет повлиять и на Дональда Трампа. Одновременно он надеялся, что «мягкие методы» помогут ему вернуть Россию на позиции, более совместимые с политикой Запада, поясняет автор. В то время подобная «обособленная инициатива» Франции вызывала серьёзное беспокойство в странах Восточной Европы, которые всё ещё опасаются «российской угрозы», констатирует Le Figaro.



В частности, в дипломатических кругах «мягкий метод» Парижа в отношении Москвы иногда критиковали как «самовнушение», говорится в статье. Между тем через год после запуска этой инициативы «стратегическое возобновление взаимодействия» с Москвой не принесло никаких реальных результатов, подчёркивает автор: «Нормандский процесс по Украине приостановился, переговоры застопорились. Санкции, введённые Европой в 2018 году после отравления «Новичком» бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Англии, не помешали России в очередной раз использовать этот запрещённый препарат для попытки убийства Навального».



Ни красная ковровая дорожка в Брегансоне, ни помощь Франции по возвращению России в Совет Европы не помогли Макрону вынудить Путина пойти хоть на какие-то уступки, пишет Le Figaro. Это касается и политики на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии и ядерную сделку с Ираном, отмечает автор: «Пока Россия продолжает свои атаки на международный порядок, рассматривая отношения с Западом как противостояние и баланс сил, многие напоминают, что провал французской инициативы был предсказуем».



«В Кремле уступки или попытки диалога рассматриваются как проявление слабости. Владимир Путин не пожимает протянутые руки», — заявил в интервью Le Figaro профессор Института политических исследований Торнике Гордадзе, бывший министр правительства Грузии.



Но даже несмотря на «резкое возвращение к реальности из-за отравления Навального», Париж не собирается так быстро отказываться от сближения с Москвой, подчёркивается в статье. В целом Макрон не хочет менять свою позицию и по-прежнему считает, что Москва остаётся «важным партнёром» в деле урегулирования международных кризисов, в частности, в Ливии и Иране, сообщает Le Figaro.



Вместе с тем французский лидер решил применить тот же «мягкий метод» и к ситуации в Белоруссии, несмотря на «угрозы вмешательства со стороны Кремля», говорится в статье. «В Белоруссии мы, прежде всего, хотим избежать повторения украинского сценария. Мы не хотим отворачиваться от России, чтобы избежать провокаций с её стороны. Но не закрываем при этом глаза на происходящее, и поддерживая демократическое движение», — пояснил в беседе с корреспондентом Le Figaro неназванный высокопоставленный французский дипломат.

Тем не менее Макрону в текущих условиях всё сложнее удерживать равновесие, пытаясь возобновить отношения с Россией — и в то же время исполнять миссию «объединителя Европы», где мнения на этот счёт принципиально разделились, заключает Le Figaro.