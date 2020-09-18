Le Figaro: дело Навального отравляет все попытки Макрона сблизиться с Россией
Вполне возможно, что вероятное отравление российского оппозиционера Алексея Навального может означать «смерть мозга» и для процесса сближения между Францией и Россией, аннулировав все предыдущие усилия французского лидера Эммануэля Макрона в этом направлении, предупреждает Le Figaro. В нынешней ситуации Макрону становится всё сложнее играть роль «объединителя Европы» в вопросе возобновления диалога с Москвой, поскольку дело Навального ставит отношения между Россией и Францией под угрозу, подчёркивается в статье.
И результаты этого уже очевидны: запланированная ранее встреча в формате 2+2 с участием министров иностранных дел и обороны России и Франции была отменена, а визит в Москву президента Франции теперь под вопросом. После того как французские специалисты«подтвердили» присутствие отравляющего вещества «Новичок» в крови российского оппозиционера, Макрон ужесточил тон по отношению к Москве, говорится в статье.
В начале недели он нарушил молчание и присоединился к решительным высказываниям Ангелы Меркель, потребовав «пролить свет на попытку убийства» Навального, напоминает автор. В телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Франции также призвал внести ясность в вопросе проведения расследования, однако Путин «ответил отказом», пишет Le Figaro.
«По словам одного французского чиновника, в Париже и Берлине дело Навального вызвало эффект разорвавшейся бомбы», — отмечается в статье. Принимая Путина в своей загородной резиденции летом прошлого года, Макрон был уверен, что он «добьётся успеха» там, где потерпели неудачу не только его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд, но и бывший президент США Барак Обама, подчёркивает автор.
«Пропагандируя прагматичный и реалистичный подходы во время своей президентской кампании и пытаясь занять своё место в этом нестабильном мире, где его основные союзники США и Великобритания увиливали от решения глобальных проблем, а угроза со стороны конкурента Китая росла, Макрон взял курс на сближение с Россией», — пишет Le Figaro. При этом Париж всегда отпирался от обвинений в «легковерности» и утверждал, что «новый стратегический диалог» с Москвой никак нельзя считать разворотом на 180 градусов или предоставлением ей «неограниченной свободы действий», говорится в статье.
Кроме того, Франция никогда не пыталась дистанцироваться от европейских санкций против России, а президент Макрон «всегда открыто выражал своё несогласие российскому коллеге», поясняет автор. Вместе с тем Макрон, который «не верит в санкции и хочет общаться со всеми», до сих пор считает, что Россия является важнейшей страной для построения общей стратегии европейской безопасности, подчёркивается в статье.
В начале своего президентского срока французский лидер также был уверен, что он сможет повлиять и на Дональда Трампа. Одновременно он надеялся, что «мягкие методы» помогут ему вернуть Россию на позиции, более совместимые с политикой Запада, поясняет автор. В то время подобная «обособленная инициатива» Франции вызывала серьёзное беспокойство в странах Восточной Европы, которые всё ещё опасаются «российской угрозы», констатирует Le Figaro.
В частности, в дипломатических кругах «мягкий метод» Парижа в отношении Москвы иногда критиковали как «самовнушение», говорится в статье. Между тем через год после запуска этой инициативы «стратегическое возобновление взаимодействия» с Москвой не принесло никаких реальных результатов, подчёркивает автор: «Нормандский процесс по Украине приостановился, переговоры застопорились. Санкции, введённые Европой в 2018 году после отравления «Новичком» бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Англии, не помешали России в очередной раз использовать этот запрещённый препарат для попытки убийства Навального».
Ни красная ковровая дорожка в Брегансоне, ни помощь Франции по возвращению России в Совет Европы не помогли Макрону вынудить Путина пойти хоть на какие-то уступки, пишет Le Figaro. Это касается и политики на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии и ядерную сделку с Ираном, отмечает автор: «Пока Россия продолжает свои атаки на международный порядок, рассматривая отношения с Западом как противостояние и баланс сил, многие напоминают, что провал французской инициативы был предсказуем».
«В Кремле уступки или попытки диалога рассматриваются как проявление слабости. Владимир Путин не пожимает протянутые руки», — заявил в интервью Le Figaro профессор Института политических исследований Торнике Гордадзе, бывший министр правительства Грузии.
Но даже несмотря на «резкое возвращение к реальности из-за отравления Навального», Париж не собирается так быстро отказываться от сближения с Москвой, подчёркивается в статье. В целом Макрон не хочет менять свою позицию и по-прежнему считает, что Москва остаётся «важным партнёром» в деле урегулирования международных кризисов, в частности, в Ливии и Иране, сообщает Le Figaro.
Вместе с тем французский лидер решил применить тот же «мягкий метод» и к ситуации в Белоруссии, несмотря на «угрозы вмешательства со стороны Кремля», говорится в статье. «В Белоруссии мы, прежде всего, хотим избежать повторения украинского сценария. Мы не хотим отворачиваться от России, чтобы избежать провокаций с её стороны. Но не закрываем при этом глаза на происходящее, и поддерживая демократическое движение», — пояснил в беседе с корреспондентом Le Figaro неназванный высокопоставленный французский дипломат.
Тем не менее Макрону в текущих условиях всё сложнее удерживать равновесие, пытаясь возобновить отношения с Россией — и в то же время исполнять миссию «объединителя Европы», где мнения на этот счёт принципиально разделились, заключает Le Figaro.
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