Маас: в деле Навального Германия — не одна из сторон, а только глашатай дурных вестей

Дело об отравлении российского блогера Алексея Навального — это не конфликт между Берлином и Москвой, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, немецкая сторона всего лишь выступает глашатаем дурных вестей и призывает всё мировое сообщество озаботиться происходящим. Мы не хотим заниматься этим в одиночку, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Мы определяемся с тем, как адекватно отреагировать на то, что мы видим и что мы узнали. Мы не одна из сторон в этом конфликте (из-за отравления Навального. — ИноТВ). Мы просто глашатаи дурных вестей. Господин Навальный лечится в Берлине и, к счастью, он идёт на поправку. И во время лечения мы, конечно же, всеми способами поддерживали врачей и искали, что находится в его организме. После этого мы сделали этот вывод (об отравлении «Новичком». — ИноТВ) и предали его огласке.

Вы в нём абсолютно уверены?

ХАЙКО МААС: Я уверен на все 100 процентов. Это исследование провела лаборатория с очень квалифицированными специалистами. Но я хочу отметить: у нас нет намерения заниматься этим в одиночку. Это не двусторонний конфликт между Германией и Россией. И, конечно же, мы уже сделали всё необходимое для того, чтобы Организация по запрещению химического оружия могла всё проверить. У неё много сертифицированных лабораторий, которые могут провести эту проверку. Тогда не нужно будет ссылаться исключительно на результаты исследований в немецких лабораториях. Если наши находки и информация подтвердятся — а тогда получается, что речь идёт о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, — международное сообщество государств должно будет на это отреагировать.

Снова задам вопрос про канцлера Германии. Она также вела себя наивно? Проводили ли мы наивную политику в отношениях с Путиным?

ХАЙКО МААС: Что значит «наивная политика»? Нет ни одной другой страны, против которой Европейский союз принял бы такое количество санкций. Есть экономические санкции, которые были введены после аннексии* Крыма. Есть списки, составленные из-за хакерских атак. Мы подавали свои списки в Европейский союз. Были высланы дипломаты. Так что уж точно нельзя сказать, что мы вообще ничего не делали.

Но добились мало чего? Это аргумент Норберта Рёттгена (немецкий политик из Христианско-демократического союза. — ИноТВ).

ХАЙКО МААС: Суть дипломатии заключается не в том, чтобы встречаться только с теми, с кем вы согласны. Суть дипломатии заключается скорее в том, чтобы встречаться с теми, с кем нужно разъяснять какие-то вопросы. И мы не можем поменять географию. Россия — это наш сосед в Европе. Поэтому мы должны поддерживать диалог. Но когда происходят такие вещи, как сейчас, — нарушается международное право — то это нужно не только чётко обозначать, но и принимать адекватные и эффективные меры. И мы не хотим делать это в одиночку, потому что это не исключительно немецко-российская тема. Мы хотим согласовать всё в рамках Европейского союза, НАТО, с нашими партнёрами в G7. Эта тема касается всего международного сообщества.

Вы упомянули о том, что Навальный пришёл в сознание. Меры безопасности в берлинской клинике «Шарите» были усилены. Вы действительно опасаетесь, что здесь, в Германии, на него может быть совершено покушение?

ХАЙКО МААС: В первую очередь мы хотим, чтобы с ним в Германии ничего не произошло. Господин Навальный — жертва покушения. По-видимому, кто-то хотел его убить. Поэтому вполне логично, что принимаются необходимые и разумные меры по обеспечению безопасности. Это дело беспокоит всё международное сообщество. Я думаю, и у господина Навального есть на это право.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).