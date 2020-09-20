CM: дело Навального похоже на «дурную комедию» в исполнении западных спецслужб

По сравнению с историей об отравлении российского блогера Алексея Навального в сказках братьев Гримм больше интересного и правдивого, пишет Contra Magazin. В этом деле очень много странностей, и всё оно больше напоминает «дурную комедию» в исполнении ЦРУ, MI6 или MI5, Моссада или немецких спецслужб, а может быть и всех вместе взятых, считает автор статьи.

В истории с отравлением российского блогера Алексея Навального очень много странного, пишет Contra Magazin. Как стало известно, яд «Новичок» находился на бутылке, из которой он пил в отеле. О том, что именно произошло, он знал уже в аэропорту, и даже успел отправить в номер своих людей для того, чтобы они забрали улики.

Те пришли в отель и сразу же взяли правильную бутылку, хотя их там было несколько, да и к тому же сделали это скорее всего голыми руками. И — о, чудо! — никто через пару минут в судорогах с пеной у рта не свалился замертво, отмечает автор статьи. К тому же странно, что после того как Навальный съехал с номера, он не был убран горничной перед заселением следующего гостя, как это принято. В его комнате всё лежало нетронутым.

В своё время советский химик Андрей Железняков работал с «Новичком» и стал его первой жертвой. После отравления он не мог ходить, страдал хронической усталостью рук, гепатитом с последовавшим за ним циррозом печени, эпилепсией и приступами депрессии. Он не мог читать и концентрироваться, а умер через пять лет из-за ухудшения состояния здоровья. В 1995 году «Новичком» был отравлен российский предприниматель Иван Кивелиди. Капля яда находилась на его телефонной трубке. Умер не только он, но и его секретарь, которая вызвала по телефону скорую помощь, а также врач морга, производивший вскрытие.

По сравнению же с историей об отравлении Навального в сказках братьев Гримм больше интересного и правдивого, констатирует автор. Всё это дело больше похоже на «дурную комедию» в исполнении ЦРУ, MI6 или MI5, Моссада или немецких спецслужб, а может быть и всех вместе взятых, ведь у них есть доступ к «Новичку».

Или же блогера отравили чем-то другим, что должно было просто на время и для вида выбить его из строя, гарантируя выживание. А всё остальное – инсценировка. Можно было бы отправить анализы Навального из Омска, в которых не было обнаружено никакого яда, в Организацию по запрещению химического оружия. Но ей тоже нельзя доверять. Они там сами подмешают отравляющее вещество, а потом скажут, что нашли его. А результаты российских анализов никогда не признают и будут утверждать, что они сфабрикованы. «Что за подлая игра!» — заключает автор.