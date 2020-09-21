Сопредседатель «Петербургского диалога»: сейчас не время сжигать мосты в отношениях с Россией

В данный момент немецко-российские отношения переживают один из самых тяжёлых кризисов, заявил в интервью Bild сопредседатель «Петербургского диалога» с немецкой стороны Рональд Пофалла. И именно поэтому сейчас важно не сжигать мосты, а наоборот поддерживать общение, подчёркивает он. Прекращение контактов с Кремлём только усугубит сложившуюся ситуацию, из-за чего пострадают те, кто этого не заслуживает.

«Сейчас немецко-российские отношения переживают один из самых тяжёлых кризисов», — заявил в интервью Bild сопредседатель «Петербургского диалога» с немецкой стороны Рональд Пофалла. Именно поэтому в данный момент как никогда важно поддерживать общение, подчеркнул он: «Если сжечь все мосты, станет только хуже». По его словам, из-за этого пострадает ни в чём неповинное гражданское общество.

Пофалла одобрил действия Берлина в ситуации с отравлением российского блогера Алексея Навального. Он считает, что немецкое правительство «всё сделало правильно»: «Обеспечило Алексею Навальному первоклассное медицинское обслуживание в «Шарите» и предоставило убедительные доказательства отравления нервно-паралитическим ядом. Теперь оно стремится выработать европейский ответ».

Важно, чтобы в этой ситуации европейские государства говорили с Россией единым голосом, подчеркнул дипломат. Дальнейшее же развитие событий будет зависеть от Москвы. Если не будет проведено полное расследование, нужно будет готовить новые санкции, посоветовал Пофалла.

При этом он призвал не зацикливаться на «Северном потоке — 2»: «Мы должны обсудить все возможные шаги. Санкции должны быть эффективны и согласованы на европейском уровне. На 50% такие санкции ударят по европейским и немецким компаниям, которые не несут никакой ответственности за нападение на Алексея Навального. Так что наверняка есть более эффективные санкции. Например, штрафные меры, которые ударят по российскому финансовому рынку и олигархам, поддерживающим систему, препятствующую расследованию. Тогда мы ударим по тем, кто этого заслуживает».