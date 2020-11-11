«СТРАНА» выяснила, как изменится мировая и украинская экономика при Байдене

Официально черта под избирательной кампанией в США ещё не подведена, но мировые лидеры уже поздравляют Джо Байдена с победой. Как пишет «СТРАНА», вне зависимости от исхода голосования эксперты полагают, что изменения и для мировой, и для украинской экономики будут в любом случае. В частности, они говорят о том, что при Байдене Украина может потерять рынок Китая, а Россия получить «Северный поток».

В США уже объявили о победе на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена. Как пишет «СТРАНА», и хотя официально черта под избирательной кампанией ещё не подведена, а пока ещё действующий президент Дональд Трамп обещает оспорить её результаты в судах, мировые лидеры уже поздравляют Байдена с победой. Экономисты же строят прогнозы: что принесёт президентство Байдена мировой экономике и чего ждать Украине.

«Для нас экономические перспективы следует разделить на две составляющие. Первая — новые тенденции через призму мировой экономики. Байден планирует усилить социальную поддержку, в частности, готовятся новые программы по образованию. Также есть определённые обещания американскому бизнесу. На всё это нужны деньги, поэтому, скорее всего, США будут активно наращивать внешние займы, а для привлечения кредиторов станут создавать максимально выгодные условия. То есть возможен рост ставки ФРС. Если это произойдёт — начнется отток денег с развивающихся стран, в том числе с Украины. Что спровоцирует ослабление национальной валюты и сделает международные рынки капитала менее доступными для нашей страны. Плюс ожидается рост цен на нефть, так как демократы являются активными противниками «грязной» энергетики и традиционно противостоят нефтяному лобби. Для нас это тоже, мягко говоря, не очень хорошо.

Второй блок прогнозов затрагивает непосредственно украинские экономические интересы. Тут главные — зерно и энергетика. Байден уже дал понять, что намерен «помириться» с Китаем, а это значит, что для наших экспортёров сои и кукурузы, которые частично заняли «американскую нишу» на рынке Поднебесной после начала американско-китайской торговой войны, наступают не лучшие времена. Плюс при Байдене США могут ослабить санкционное давление на «Северный поток — 2», поддавшись уговорам Меркель, что грозит окончательно поставить крест на наших перспективах по транзиту газа в Европу», — говорит экономист Алексей Кущ.

Впрочем, не всё так однозначно.

«Для того чтобы одна из американских политических партий имела возможность действовать без оглядки на конкурентов, ей необходимо не только иметь своего президента на посту, но и добиться большинства в палате представителей и сенате. За последние 100 лет это удавалось лишь дважды. Судьба большинства в сенате будет решаться на допвыборах в январе, где демократам необходимо выиграть оба места от Джорджии (оба действующих сенатора от Республиканской партии). В этом случае демократы получат перевес в одно кресло. До окончания очередного голосования что-либо прогнозировать рано, ведь в одном случае Байден получит возможность воплощать в жизнь все свои идеи, тогда как в другом — сенат будет препятствовать всем его инициативам», — отмечает аналитик Сергей Родлер.

Однако, продолжает издание, в любом случае — изменения и для мировой, и для украинской экономики будут.

Главное, чем ударил по мировому рынку Трамп, — борьба с глобализацией, протекционизм и торговые войны, прежде всего с Китаем. Моду на антиглобализм по примеру США подхватили и другие страны, поэтому в последние годы внутренние рынки начали закрываться, всё больше государств вводили меры по защите внутреннего производителя и ограничения для экспорта.

Для Украины это имело двойственный эффект. С одной стороны, украинские экспортёры пострадали от локальных ограничений, с другой — извлекли из них неожиданную выгоду. Так, торговая война США и Китая открыла для Украины новые возможности по поставкам аграрной продукции в Поднебесную. Украина частично заняла «американскую нишу», в частности, по сое и кукурузе. В прошлом маркетинговом сезоне Украина поставила в Китай 6,2 млн тонн зерна, что на 1,8 млн тонн больше, чем годом ранее.

Кроме того, при Трампе снизилась ставка ФРС, что «удешевило» мировые деньги и сделало внешние займы более доступными для развивающихся стран, в том числе и Украины. При президенте Байдене многое может кардинально измениться.

«Байден, наоборот, попытается заново включить «лампочку глобализации» и закончить торговую войну с Поднебесной», — отмечает Кущ.

«Также будут изменения в энергетической стратегии, так как демократы традиционно являются сторонниками зелёной энергетики. Стоит ожидать возврата США в Парижскую конвенцию по выбросам и «закручивания гаек» для нефтяного лобби, из-за чего добыча нефти в Штатах может сократиться. Поэтому первое, чего стоит ожидать, — рост цен на нефть», — говорит Юрий Корольчук.

«От Байдена ожидают стабильности. Поэтому начнут расти цены на нефть, и с текущего диапазона 39—40 долларов за баррель марки Brent мы увидим 46—47 долларов. Cпекулятивный спрос на защитные активы, наоборот, снизится, и золото с текущего уровня 1960 долларов, йена c уровня 103 за доллар США, криптовалюты в целом приостановят рост и даже откорректируются вниз», — отмечает аналитик Центра биржевых технологий Максим Орыщак.

Для Украины рост цен на нефть значит лишь одно — «сырьевые ножницы», когда цены на зерно и металл растут или остаются стабильными, а энергоресурсы дешевеют, которые во многом спасли украинскую экономику от рекордного обвала на волне коронакризиса, в этот раз сработают не в пользу Украины. Дорожающая нефть может ударить по экспортной выручке и спровоцировать девальвацию гривны.

Но ещё более болезненным, чем подорожание нефти, для экономики Украины может оказаться ослабление китайского экспортного направления. Торговая война между США и Китаем позволила Украине заметно нарастить в Поднебесную поставки аграрной продукции.

«Экономические отношения Китая и Украины за последние годы заметно укрепились. Экспорт из Украины в Китай с начала этого года вырос на 12,8 процента по сравнению с показателями прошлого года», — отмечает Орыщак.

Плюс на фоне противостояния со Штатами китайцы пытались «не замечать» потенциально конфликтные моменты на других рынках. Стоит вспомнить хотя бы эпопею с продажей Китаю украинской компании «Мотор Сич», которую украинские власти под давлением Госдепа пресекли.

«Теперь США будут пытаться вернуть свои позиции в Китае и восстановить торговые договорённости — правда, учитывая уже продавленные Трампом преференции. Тем не менее более активная позиция Штатов в торговле с Китаем, особенно в агросекторе, повысит конкуренцию на азиатском направлении. В результате Украина может лишиться части китайского рынка из-за конкуренции с США, особенно в агросфере. А вот в отношении руды пока нет жёстких предпосылок к изменению рыночной конъюнктуры», — считает руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

Алексей Кущ также отмечает, что Украина может потерять часть китайского рынка по кукурузе и сое — как минимум на несколько сотен миллионов долларов.

«Произойдёт перезагрузка американо-китайских отношений (официальный Пекин фактически уже признал Джо Байдена победителем на американских выборах). И если в последние пару лет из-за торговой войны США — КНР мы заместили американские поставки, например кукурузой украинского происхождения на 80 процентов, то теперь американская кукуруза вернётся на китайский рынок, а экспортёрам Украины придётся срочно искать новые рынки сбыта. Словом, поле для манёвра у кабмина Шмыгаля очень ограничено, а долги и обязательства перед КНР слишком велики (достаточно вспомнить «Мотор Сич» и 3 миллиарда долларов долга за сорванные поставки зерна в Китай)», — написал на своей странице в Facebook директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Впрочем, как считает Максим Орыщак, для Китая «мировая» со Штатами станет дополнительным толчком для экономического роста.

«Это значит, что и фондовые индексы Азии будут расти, а это подтолкнёт спрос, в том числе и на украинскую продукцию», — говорит он.

Какой сценарий в итоге реализуется, во многом будет зависеть и от действий украинских властей.

«Самое время Зеленскому спланировать официальный визит в Пекин и попытаться по-новому выстроить отношения с Китаем», — уверен Алексей Кущ.

Ещё одно важное направление, которое может кардинально изменить президентство Байдена, — газовое.

«Ожидается, что Байден ослабит санкционное давление на «Северный поток — 2», с его стороны это будет своего рода политическим реверансом в сторону Германии. Для нас — это фактически умерщвление транзитного потенциала. В Европе будет три газовых хаба: Германия, работающая на российском газе через «Северный поток» (она покроет потребности Западной Европы), Польша (американский сжиженный газ для Восточной и Центральной Европы) и Турция (российский и азербайджанский газ для Южной Европы). Потенциально доступным для нас остаётся транзит в Австрию, Словакию, Чехию, но будет ли этот потенциал реализован — большой вопрос», — говорит Алексей Кущ.

«Байден пойдёт навстречу стремлениям Германии построить на своей территории (вместо Украины) энергетический хаб. Кстати, канцлер Германии Ангела Меркель уже поздравила Джо Байдена с победой на выборах президента США», — пишет Александр Гончаров.

Как предполагает Юрий Корольчук, Байден будет обходить тему украинского энергорынка стороной.

«Что бы он ни сказал или ни сделал в этом плане, всё чревато раскруткой скандала с «Бурисмой». Поэтому даже уже начавшиеся или активно обсуждаемые проекты, скажем, по добыче американскими компаниями газа в Украине (потенциальные инвесторы уже прорабатывают разведку газа), при Байден могут поставить на стоп. А если американцы уйдут, активизируются внутренние разборки в отрасли», — говорит Корольчук.

Что касается внутренней экономической политики то, скорее всего, с приходом Байдена усилится давление со стороны США на украинские власти с целью расстановки на ключевые посты людей, связанных с грантовыми организациями и западными посольствами, а также в плане соблюдения условий кредитования МВФ — повышение цен на газ, контроль со стороны иностранцев над госкомпаниями, запуск рынка земли и прочее.