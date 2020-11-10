Independent: Музей мадам Тюссо отметил победу Байдена, отправив Трампа из Белого дома на поле для гольфа

Музей мадам Тюссо переместил восковую фигуру Дональда Трампа из Овального кабинета на поле для гольфа в Вирджинии, сообщает The Independent. Как сообщает газета, таким образом музей отметил победу на выборах президента США Джо Байдена. Хотя кампания Трампа и не стала «попаданием в лунку с одного удара», теперь у него будет больше времени для любимого спорта, прокомментировали изменения представители туристического объекта.

Музей мадам Тюссо превратил восковую фигуру Дональда Трампа в игрока в гольф, отметив, таким образом, его проигрыш Джо Байдену на президентских выборах, сообщает The Independent. Преображение фигуры произошло в субботу, когда его соперник в гонке за пост президента, демократ Джо Байден одержал победу в напряжённых выборах.

Как напоминает газета, ранее восковая фигура Трампа в костюме и красном галстуке размещалась в точной копии Овального кабинета, однако всего через день после победы Байдена сотрудников популярного туристического объекта в Лондоне запечатлели за переодеванием Трампа, которого облачили в клетчатые брюки, фиолетовый джемпер и «пресловутую красную бейсболку» и поместили на поле для гольфа в Вирджинии.

«Его кампания, возможно, и не была попаданием в лунку с первой пытки, однако теперь @realDonaldTrump на пути к тому чтобы посвящать больше времени любимому виду спорта, а #MadameTussaudsLondon переодевает свою фигуру в костюм гольфиста, чтобы отразить его потенциальный гардероб 2021 года», — сообщили представители закрытого из-за карантина музея в Twitter.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020

Как поясняет издание, Трамп является заядлым игроком в гольф, который, как полагают, сыграл более 200 партий этой игры время своего пребывания на посту президента. Он также владеет несколькими полями для гольфа, в том числе одним в Абердиншире в Шотландии .

По словам газеты, другие туристические объекты также подшучивают над Трампом: Музей мадам Тюссо в Берлине, к примеру, выбросил фигуру экс-президента США в мусорное ведро. Как отмечает издание, Трамп до сих пор публично не признал победу Байдена и заявил, что выборы были украдены посредством масштабных фальсификаций с голосами избирателей в различных штатах, однако штаб экс-главы Белого дома не предоставил никаких доказательств этого утверждения. Чтобы доказать правдивость своих заявлений, Трамп запустил целый ряд судебных процессов.