Independent: Музей мадам Тюссо отметил победу Байдена, отправив Трампа из Белого дома на поле для гольфа

Музей мадам Тюссо превратил восковую фигуру Дональда Трампа в игрока в гольф, отметив, таким образом, его проигрыш Джо Байдену на президентских выборах, сообщает The Independent. Преображение фигуры произошло в субботу, когда его соперник в гонке за пост президента, демократ Джо Байден одержал победу в напряжённых выборах.

Как напоминает газета, ранее восковая фигура Трампа в костюме и красном галстуке размещалась в точной копии Овального кабинета, однако всего через день после победы Байдена сотрудников популярного туристического объекта в Лондоне запечатлели за переодеванием Трампа, которого облачили в клетчатые брюки, фиолетовый джемпер и «пресловутую красную бейсболку» и поместили на поле для гольфа в Вирджинии.

«Его кампания, возможно, и не была попаданием в лунку с первой пытки, однако теперь @realDonaldTrump на пути к тому чтобы посвящать больше времени любимому виду спорта, а #MadameTussaudsLondon переодевает свою фигуру в костюм гольфиста, чтобы отразить его потенциальный гардероб 2021 года», — сообщили представители закрытого из-за карантина музея в Twitter.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020