ABC: даже если Трамп выиграет все иски против Байдена, ему не хватит голосов для победы

Сторонники Дональда Трампа утверждают, что победа на выборах была у него «украдена»; однако никаких доказательств этого до сих пор предъявлено не было, передаёт ABC News. Юристы президента подают иски, оспаривая результаты голосования. Однако, даже если суд удовлетворит все эти иски, Трампу всё равно не хватит голосов для победы, утверждает телеканал.

Президент Трамп по-прежнему непреклонен и не признаёт своего поражения в этой гонке. Сегодня всё указывает на то, что президент хочет продолжать борьбу вплоть до Верховного суда. Репортаж корреспондента ABC News Тревора Олта.



Президент Трамп отказывается признать поражение. Сегодня он снова отправился на поле для гольфа, где его сторонники на этих выходных призывали его не сдаваться.



ГОЛОСА: Не сдавайтесь! Мы победим! Не сдавайтесь!



По всей стране протрамповские протестующие собираются в столицах штатов и вторят безосновательным заявлениям президента о том, что победа на выборах была украдена.



ГОЛОСА: Остановите кражу! Остановите кражу!



А некоторые из ведущих республиканцев настаивают, что эта история ещё не окончена.



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Президенту Трампу не следует признавать поражение.



ТЕД КРУЗ, сенатор США: На данный момент мы не знаем, кто одержал победу на выборах.



Не предъявляя никаких доказательств масштабных подтасовок на выборах, адвокаты президента продолжают подавать иски, надеясь довести эту борьбу до Верховного суда.



РОЙ БЛАНТ, сенатор США: Юристам президента пора предъявить факты. Пришло время, чтобы эти факты говорили сами за себя.



Но некоторые иски уже были отвергнуты в Пенсильвании, Джорджии и Неваде. И другие члены Республиканской партии заявляют, что, если избирательный штаб Трампа не может обосновать свою позицию, пора двигаться дальше.



КРИС КРИСТИ, комментатор ABC News: Если вы не можете нам показать, мы не можем этого делать. Мы не можем поддерживать вас слепо, без доказательств.



МИТТ РОМНИ, сенатор США: Для дела демократии и свободы важно, чтобы мы не заявляли о мошенничестве, краже и так далее, если только у нас нет очень серьёзных доказательств. И на данный момент таких доказательств предъявлено не было.



Бывший президент Джордж Буш — младший позвонил избранному президенту Джо Байдену, чтобы поздравить его. В его заявлении говорится: «Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден — хороший человек, который добился возможности возглавить и объединить нашу страну».



Тревор Олт с нами на связи из Филадельфии. Что касается бюллетеней, о которых идёт речь, Тревор, в нескольких штатах разрыв в пользу Джо Байдена измеряется десятками тысяч голосов. И некоторые республиканцы признают, что эти иски вряд ли изменят исход выборов.



ТРЕВОР ОЛТ, корреспондент ABC News: Верно, Том. Даже если президент Трамп выиграет все иски, поданные на данный момент его командой, ему всё равно, вероятно, не хватит большого числа голосов, необходимых для того, чтобы изменить результат. Источники, близкие к президенту Трампу, рассказывают ABC News, что, по их мнению, в конечном итоге он согласится на мирную передачу власти. Но они считают маловероятным, что он когда-либо публично признает, что проиграл. Том?



Ясно, Тревор, спасибо.



Дата выхода в эфир 08 ноября 2020 года.