SCMP: «реалити-шоу о демократии» — пока Пекин молчит, китайский интернет обсуждает выборы и хаос в США

Власти КНР по-прежнему воздерживаются от высказываний по поводу выборов в США, но китайские СМИ и интернет-пользователи достаточно оживлённо обсуждают тему хаоса в американском обществе, пишет South China Morning Post. По мнению некоторых критиков Пекина, жителям Поднебесной полезно посмотреть такое «реалити-шоу о демократии и современном образе политической жизни».

Пекин по-прежнему воздерживается от комментариев по поводу президентских выборов в США и затянувшегося подсчёта голосов, пишет South China Morning Post. Однако некоторые китайские наблюдатели и СМИ достаточно много внимания уделяют одной из самых громких тем в мировых новостях.

Больше всего в строго цензурируемом интернете Поднебесной пользователи обсуждают возможный хаос в американском обществе, особенно после того, как президент Дональд Трамп призвал приостановить подведение итогов и пригрозил обратиться в Верховный суд, потому что демократы пытаются «украсть» у него выборы.

В видео для националистического ресурса Guancha профессор международной политики Фуданьского университета Шэнь И отметил, что отцы-основатели США были бы «разочарованы» тем, в какую сторону изменилось их детище. «Когда отцы-основатели Соединённых Штатов создавали государственную систему своей страны, они явно надеялись не на то, чтобы Америка стала такой, какая она есть сегодня, — поделился эксперт. — Неужели система работает как-то неправильно? Можно ли винить в этом исключительно Трампа или нескольких политиков?»

Как отмечает South China Morning Post, комментарии Шэня отражают всю суть онлайн-обсуждений американских выборов в Китае. В СМИ КНР тема освещалась не особо активно, но наибольший упор, особенно в государственных ресурсах, делался именно на конфликт и нестабильность в американском обществе.

К примеру, в четверг, пока в США всё ещё шли подсчёты в «колеблющихся» штатах, вроде Пенсильвании и Джорджии, государственный китайский канал CCTV сообщил о том, что в день голосования в американском интернете приобрёл огромную популярность поисковой запрос о том, как эмигрировать в Канаду. В тот же день канал также показал материал о сторонниках Трампа, которые пытались пробиться в центр обработки бюллетеней в Детройте, штат Мичиган, где одержал победу демократ Джо Байден, и требовали остановить подсчёт голосов. Подпись к ролику гласила: «Многие населённые пункты в США погрузились в хаос».

Другой китайский ресурс, шанхайская газета Xinmin Evening News отметила, что беспорядки только начались, поскольку процесс подсчёта голосов продлится какое-то время. «Выборы посеяли семена раздора в американскую политику и общество», — заявило издание.

Все перипетии американских выборов также стали популярной темой для обсуждений на платформе Weibo, китайском аналоге Twitter, добавляет South China Morning Post. Большой интерес у пользователей в КНР вызвали требования команды Трампа осуществить пересчёт голосов в Висконсине, «колеблющемся» штате, в котором Байден сумел вырваться вперёд. Также оживлённо китайцы комментировали новость об иске избирательного штаба действующего американского лидера, настаивающем на приостановке подсчёта голосов в штате Пенсильвания, где Трамп может проиграть, если будут учтены отправленные по почте бюллетени.

Как обращает внимание газета, подобно партийному противостоянию в США в китайском интернете мнения относительно наиболее благоприятного кандидата разделились. Некоторые и вовсе считают, что жителям КНР не стоит следить за американскими выборами. «Множество умных, образованных людей в моём окружении разделились на два лагеря (за Трампа и за Байдена). Каждая из этих сторон считает, что противоположная совсем без ума, раз поддерживает другого кандидата», — приводит South China Morning Post слова одного из комментаторов.

Впрочем, для многих китайцев столь тревожные для американцев события стали лишь поводом посмеяться. К примеру, как написал один из пользователей Weibo, «новости об американских выборах надо поместить в раздел «Развлечения».

Однако, по мнению китайского академика Сюй Чжанжуня, известного своей критикой в адрес Пекина, жителям КНР полезно посмотреть на чужие выборы: «Это реалити-шоу о демократии и современном образе политической жизни. Это полезно для просвещения и образования людей в нашей стране. За соперничеством между партиями лежат различные идеи об управлении, но осуществляется это соперничество в справедливой и открытой борьбе, в которой может участвовать народ».