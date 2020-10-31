South China Morning Post Оригинал

SCMP: скандальные американские выборы работают на авторитет Китая

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как и китайские власти, государственные СМИ Поднебесной сдержанны в комментариях относительно выборов в США. Но граждане КНР, по словам наблюдателей, испытывают «небывалый интерес» к голосованию и активно обсуждают тему в соцсетях. Как отмечает South China Morning Post, несмотря на строгость китайских цензоров, они спокойно относятся к таким разговорам, ведь на фоне американской предвыборной неразберихи стабильный Китай предстаёт в выгодном свете для своих граждан.
SCMP: скандальные американские выборы работают на авторитет Китая
Reuters

C сентября каждое утро 45-летний Фрэнк Фу, бизнес-аналитик из американской финансовой фирмы в Пекине, начинает с чашки кофе и новостей о президентских выборах в США. Несмотря на то что Фрэнк, как и большая часть 1,4 млрд китайцев, живёт на территории, огороженной «Великим китайским файрволлом», где доступ к иностранным СМИ очень ограничен, а местные медиа строго цензурируют информацию, эксперт пытается по имеющимся данным спрогнозировать, какое будущее ждёт торговые отношения между Пекином и Вашингтоном, пишет South China Morning Post. 

 

«Насколько я знаю, многие китайцы, как и я, испытывают небывалый интерес к выборам, потому что судьба Китая будет более тесно связана с Соединёнными Штатами и следующий президент (Америки. — ИноТВ) станет главным человеком, который будет определять политику в отношении КНР», — объяснил газете Фу. 

 

Как напоминает издание, из-за усиления напряжённости в сфере торговли, технологий, безопасности и прав человека, с тех пор как к власти в США пришёл Дональд Трамп, китайско-американские отношения сегодня оказались на самой низкой отметке за десятки лет. 

 

Сам Трамп назвал предстоящие выборы «самыми важными в истории страны». Так что, как и многие другие государства, Китай с большим интересом следит за тем, как разворачиваются события в США. Многие в КНР уверены, что результаты голосования определят отношения между двумя государствами на многие годы вперёд. 

 

По словам профессора Школы международной журналистики и коммуникаций при Пекинском университете иностранных языков Чжань Цзяна, официальных опросов, которые отслеживали бы, насколько сильно китайцы интересуются американскими выборами, нет. Однако, по личным наблюдениям эксперта, на этот раз внимание общественности к голосованию в США «беспрецедентно велико». 

 

Чжань и другие специалисты, с которыми пообщалась газета, рассказали, что китайские аналитики расходятся во мнениях относительно того, победа какого кандидата будет более благоприятной для Поднебесной — республиканца Дональда Трампа или демократа и бывшего вице-президента Джо Байдена. 

 

Переизбрание Трампа, с одной стороны, будет означать продолжение торговой войны, соперничества в сфере технологий, «дипломатических колкостей» и практически ежедневных обвинений в адрес КНР по вопросам, начиная с прав человека и заканчивая Южно-Китайским морем. Однако всё это может подтолкнуть Пекин на новые реформы и открытость миру, что весьма по нраву китайским либералам. 

 

С другой стороны, при Байдене США могут вновь сблизиться со своими союзниками и начать более активно взаимодействовать с международными организациями, подталкивая их предъявлять новые требования Китаю. Но, кроме того, избрание Байдена будет гарантировать определённый уровень стабильности и предсказуемости, а также более лёгкие переговоры и открытые каналы взаимодействия. 

 

Чжань Цзян обращает внимание, что сейчас государственные китайские СМИ оказывают небольшое влияние на формирование общественного мнения по американским выборам, потому что мало о них вещают. Но в то же время власти, похоже, терпимо относятся к активности в социальных сетях страны, где многие делятся новостями и видео о предстоящем голосовании. 

 

South China Morning Post подчёркивает, что на фоне обвинений США во вмешательстве Пекина в их избирательный процесс КНР ведёт себя осторожно и особо выборы не комментирует. По такому же пути следуют и государственные СМИ. К примеру, англоязычный канал CGTN в своём эфире не показывает прямые трансляции связанных с голосованием мероприятий, однако в соцсетях, на платформе Weibo, китайском аналоге Twitter, он всё же публикует видео с президентскими дебатами. 

 

Националистическая газета Global Times тоже сдержанна в своём освещении выборов, но главный редактор издания Ху Сицзинь, известный своими резкими высказываниями, поделился «личной точкой зрения» в Twitter: «Я решительно призываю американский народ переизбрать Трампа, потому что в его команде есть много безумных участников, вроде (госсекретаря. — ИноТВ) Майка Помпео. Они особенным образом помогают Китаю укреплять солидарность и сплочённость. Это очень важно для подъёма Китая. Как член Коммунистической партии я им благодарен».

 

Для 51-летнего таксиста Чжан Сюаньлина из Пекина новости о выборах стали удобной темой разговора с его пассажирами. По правилам работодателя, водители не должны «говорить глупости» о китайской политике, однако о политике американской рассуждать не возбраняется. По словам Чжана, его очень забавляют «смешные истории» о кандидатах. 

 

«Уморительно слышать, как Трамп называет Байдена разными прозвищами. Ещё очень интересно, как они рассказывают общественности о скандалах друг друга, — поделился таксист. — Такое для Китая немыслимо. Как потенциальный президент может восстановиться после подобных скандалов? Это фарс, нельзя такое допускать. Неудивительно, что в США всё так плохо с управлением и власти допустили, чтобы от коронавируса умерло так много американцев. Они должны учиться у Китая сохранять порядок и сдерживать пандемию всеми силами». 

 

Как отмечает South China Morning Post, Чжан очень положительно оценивает усилия своей страны в борьбе с коронавирусом и не понимает обвинений США в адрес Пекина относительно распространения болезни. «Взяв под контроль пандемию, Коммунистическая партия убедила меня в своей способности вести китайский народ к стабильности и процветанию», — утверждает таксист. 

 

Наверняка Чжана также впечатлили недавние слова главы КНР Си Цзиньпина, которые он произнёс на мероприятиях, посвящённых 70-летию Корейской войны. В то время как Трамп и Байден схлестнулись на последних дебатах, пытаясь доказать, кто лучше справится с проблемой подъёма Поднебесной, китайский лидер недвусмысленно дал понять, что Пекин не боится войны с США. 

 

По наблюдениям независимого политолога Чэня Даоиня, государственные СМИ КНР тоже активно продвигают идею о том, что китайская социалистическая система превосходит западную демократию и что Пекин никого не боится.

 

«Коммунистическая партия Китая использует эту возможность, чтобы продемонстрировать свою легитимность, ведь это единственная большая экономика, у которой в этом году ожидается рост, после того как она взяла под контроль пандемию. Беспорядки, насилие и обвинения в нечестной игре на американских выборах используются для создания контраста с Китаем, где царят стабильность и порядок, и для освещения недостатков западной политической системы», — комментирует эксперт. 

 

Топ-менеджер одной из пекинских интернет-компаний Пегги Цзян хотела на примере президентских выборов показать своему 5-летнему сыну, что же такое западная демократия. «Хотя мы живём в авторитарном государстве, я бы хотела, чтобы мой сын знал о западной демократии», — пояснила Цзян, также добавив, что планирует отправить ребёнка на учёбу в США, где он родился. 

 

Впрочем, мальчика не особо увлекли видео с первыми дебатами Трампа и Байдена, в ходе которых действующий американский президент постоянно перебивал своего оппонента. «Мой сын был поражён. Он показал на Трампа и сказал, что он грубый. Это не были красноречивые, красивые прения, которыми я хотела впечатлить своего ребёнка. Он отказался их смотреть, ну а я не стала настаивать», — признала Пегги Цзян. 

 

Она говорит, что ей даже не удалось уговорить сына посмотреть последние дебаты, которые прошли в более спокойном ключе, потому что микрофоны кандидатов на время отключались, чтобы дать возможность высказаться говорящему. «Я не хотела рисковать, чтобы они создали негативное впечатление. Наверное, поэтому Коммунистическая партия спокойно относится к тому, что видео о выборах распространяются в интернете», — считает Цзян. 

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