MSNBC: «сделает снова великим»… Китай — Пекин предпочёл бы видеть в Белом доме Трампа

Кто бы ни победил на выборах в США, жёсткий курс Вашингтона в отношении Китая, скорее всего, не изменится, считает корреспондент MSNBC Дженис Мэки Фрэйер. Демократ Джо Байден намерен восстановить позиции Америки на международной арене, в чём Пекин может увидеть определённые риски. Поэтому, как всё больше сходятся во мнении наблюдатели, КНР предпочла бы, чтобы в Белом доме остался Дональд Трамп, при котором США далеки от стабильности.

Если говорить о позициях кандидатов по вопросу Китая, что стоит на кону? И как разворачиваются дела в этом отношении?

ДЖЕНИС МЭКИ ФРЭЙЕР, международный корреспондент MSNBC: Жёсткий курс в отношении Китая, скорее всего, не изменится — какими бы ни были результаты выборов. Оба кандидата публиковали видео, в которых обвиняли друг друга в слишком мягкой позиции по Китаю, оба хвалились своими связями с Си Цзиньпином, и взгляды обоих на КНР изменились в негативную сторону.

Администрация Трампа, пожалуй, вела себя более агрессивно по отношению к Китаю, чем любая другая за последние 40 лет. Как мы знаем, президент Трамп напрямую винит КНР в пандемии коронавируса. Но отношения между двумя странами начали ухудшаться ещё задолго до этого, да ещё и сразу по нескольким фронтам. Причинами ухудшения были разногласия из-за IT-компаний, обвинений в краже интеллектуальной собственности, виз для учащихся, виз для журналистов, закрытия консульств, прав человека, уйгуров, демократии в Гонконге — этот список можно продолжать и дальше.

Кроме того, существуют опасения из-за растущей напряжённости в Южно-Китайском море. Понимаю, что это не тот регион, который сейчас особенно волнует американцев. И тем не менее КНР сейчас наращивает там мощь своих военно-морских сил, и угроза конфронтации становится всё более явной. Китай увидел возможность воспользоваться беспорядками в США, чтобы продвинуться дальше в реализации своих главных интересов.

Администрация Байдена вряд ли пойдёт на попятную и откажется от многих из этих обвинений в адрес КНР. Байден хочет восстановить внешнюю политику США до такого уровня, чтобы Америка вновь заняла выдающиеся позиции на международной арене. Для такой страны, как Китай, в этом могут быть и новые экономические возможности, но в то же время он видит определённые риски.

На встрече с избирателями Трамп заявил, что председатель Си не хочет, чтобы Джо Байден одержал победу на выборах, потому что кандидат от демократов «слишком сонный». Здесь (в Китае. — ИноТВ) многие всё больше сходятся во мнении, что Пекин скорее предпочёл бы, чтобы в Белом доме остался президент Трамп, потому что, даже несмотря на непредсказуемость последних четырёх лет, Китай сумел использовать такую ситуацию как возможность для реализации своих целей. В особенности когда США стали выходить из международных партнёрских соглашений и отказываться от своих международных обязательств, Китай увидел в этом закат сверхдержавы-противницы.

Ещё один яркий показатель, Эйман, — то, что пишут китайцы в соцсетях. И обратите внимание, правительственные цензоры допускают подобные высказывания. Среди китайских интернет-пользователей ходит шутка, в которой Трампа называют Jianguo, что в буквальном переводе означает «строить государство». Смысл в том, что страна, которую президент Трамп делает «снова великой», — это Китай.

Дата выхода в эфир 26 октября 2020 года.