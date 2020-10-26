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CBS News: Байден объявил Россию «самой большой угрозой» для Америки

Материал представлен в переводе ИноТВ
В интервью телеканалу CBS кандидат в президенты США от демократов Джо Байден высказался по ряду внешнеполитических вопросов. Он заявил, что Россия представляет угрозу для американской безопасности, и назвал Пекин главным конкурентом Вашингтона.
Перейдём к внешней политике. На ваш взгляд, с какой наибольшей внешней угрозой сталкивается Америка?
 
ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: С отсутствием нашего авторитета в мире. Посмотрите, что он (Трамп. — ИноТВ) делает. Он сближается со всеми диктаторами, которых видит, и тычет пальцем в глаза всем нашим союзникам. И теперь мы имеем непростую ситуацию в Корее, у которой появилось больше смертоносных ракет и больший потенциал, чем прежде.
 
В Северной Корее? 
 
ДЖО БАЙДЕН: В Северной Корее. Существует проблема в Персидском заливе, где Иран приближается к получению ядерного… у него достаточно расщепляющегося материала, чтобы получить ядерное оружие, чем было раньше. Наши союзники по НАТО отдаляются от нас, потому что они говорят: «Мы не можем на вас положиться». То есть он (Трамп. — ИноТВотходит от того, что позволяло нам объединить мир.
 
Какая страна представляет наибольшую угрозу для Америки?
 
ДЖО БАЙДЕН: Что ж, на мой взгляд, самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших союзов  это Россия. Во-вторых, я считаю, что нашим самым большим конкурентом является Китай. И в зависимости от того, как мы подойдём к этому вопросу, станет ясно, будем ли мы конкурентами или окажемся в более серьёзном противостоянии, связанном с силой.
 
Дата выхода в эфир 25 октября 2020 года.
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CBS NEWS США Северная Америка
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