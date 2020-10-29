CNBC: ФБР арестовало «охотников на лис» Пекина — запугивали китайских граждан, чтобы те вернулись на родину

Минюст США предъявил обвинения восьми подозреваемым в преследовании и запугивании китайских граждан, находящихся на американской территории, с тем чтобы они вернулись в Китай, пишет CNBC. Как отмечает канал, Вашингтон подозревает, что ответчики по этому делу претворяли в жизнь операцию Пекина под названием «Охота на лис», целью которой является сокращение китайской диаспоры за рубежом.

Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми подозреваемым в третировании, преследовании и запугивании китайских граждан по предварительному сговору, чтобы те вернулись на родину. Предполагается, что работали они по заказу правительства в Пекине, пишет CNBC.

По словам помощника генерального прокурора Джона Демерса, в среду ФБР арестовало пять подозреваемых, в то время как остальные трое, судя по всему, находятся в Китае.

Согласно исковому заявлению, которое было рассекречено в федеральном суде Бруклина, сторона защиты принимала участие в «международной кампании по угрозам, преследованиям, слежке и запугиванию анонимного фигуранта-1 — жителя Нью-Джерси, а также его семьи с целью заставить их вернуться в Китайскую Народную Республику».

По словам американских чиновников, речь идёт о международной кампании, получившей название операция «Охота на лис», которая является составной частью глобального плана Пекина по сокращению китайской диаспоры.

«Операция «Охота на лис» — это лишь один из многих примеров того, как Китай игнорирует принцип верховенства права», — подчеркнул Демерс.

«Мы перевернули китайскую операцию «Охота на лис» с ног на голову. Охотники стали добычей, а преследователи — преследуемыми», — отметил чиновник, добавив, что реакция США на это дело будет однозначной.

«Тем обвиняемым, что находятся в Китае, а также прочим лицам, ведущим себя подобным образом, мы посылаем ясный сигнал: держитесь подальше. Ваше поведение здесь не приветствуется», — подытожил Демерс.

«ФБР гордится тем, что это расследование завершилось предъявлением уголовных обвинений, которые стали первыми в своём роде. Эти обвинения дадут Китаю понять, что слежка, третирование, преследование и шантаж наших граждан, а также иностранных граждан, находящихся в США на ПМЖ на законных основаниях, чреваты серьёзными рисками», — заявил по этому поводу директор агентства Кристофер Рэй.

Между тем, ранее в этом месяце китайское правительство предупредило Вашингтон, что может начать задерживать американцев, находящихся в Китае в ответ на судебное преследование Минюстом США китайских учёных, аффилированных с военными структурами, напоминает CNBC.