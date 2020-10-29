CNBC: ФБР арестовало «охотников на лис» Пекина — запугивали китайских граждан, чтобы те вернулись на родину
Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми подозреваемым в третировании, преследовании и запугивании китайских граждан по предварительному сговору, чтобы те вернулись на родину. Предполагается, что работали они по заказу правительства в Пекине, пишет CNBC.
По словам помощника генерального прокурора Джона Демерса, в среду ФБР арестовало пять подозреваемых, в то время как остальные трое, судя по всему, находятся в Китае.
Согласно исковому заявлению, которое было рассекречено в федеральном суде Бруклина, сторона защиты принимала участие в «международной кампании по угрозам, преследованиям, слежке и запугиванию анонимного фигуранта-1 — жителя Нью-Джерси, а также его семьи с целью заставить их вернуться в Китайскую Народную Республику».
По словам американских чиновников, речь идёт о международной кампании, получившей название операция «Охота на лис», которая является составной частью глобального плана Пекина по сокращению китайской диаспоры.
«Операция «Охота на лис» — это лишь один из многих примеров того, как Китай игнорирует принцип верховенства права», — подчеркнул Демерс.
«Мы перевернули китайскую операцию «Охота на лис» с ног на голову. Охотники стали добычей, а преследователи — преследуемыми», — отметил чиновник, добавив, что реакция США на это дело будет однозначной.
«Тем обвиняемым, что находятся в Китае, а также прочим лицам, ведущим себя подобным образом, мы посылаем ясный сигнал: держитесь подальше. Ваше поведение здесь не приветствуется», — подытожил Демерс.
«ФБР гордится тем, что это расследование завершилось предъявлением уголовных обвинений, которые стали первыми в своём роде. Эти обвинения дадут Китаю понять, что слежка, третирование, преследование и шантаж наших граждан, а также иностранных граждан, находящихся в США на ПМЖ на законных основаниях, чреваты серьёзными рисками», — заявил по этому поводу директор агентства Кристофер Рэй.
Между тем, ранее в этом месяце китайское правительство предупредило Вашингтон, что может начать задерживать американцев, находящихся в Китае в ответ на судебное преследование Минюстом США китайских учёных, аффилированных с военными структурами, напоминает CNBC.
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