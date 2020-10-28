CNN: США и Япония «предупредят» Китай совместными учениями

В Тихом океане стартуют совместные японо-американские военные учения, с помощью которых Вашингтон предупреждает Пекин о своей поддержке притязаний Японии на острова Сенкаку, сообщает CNN. Скалистый архипелаг уже десятки лет является предметом споров между двумя соседними государствами, однако в этом году напряжённость усилилась из-за неоднократных появлений китайских военных кораблей возле подконтрольных Токио островов.

На этой неделе в Тихом океане начнутся совместные учения американских и японских войск в качестве предупреждения Китаю о том, что Вашингтон поддерживает притязания Японии на спорные острова в Восточно-Китайском море, сообщает CNN. Манёвры, в которых примут участие десятки тысяч солдат с обеих сторон, проходят раз в два года уже в течение более 30 лет и на этот раз продлятся до 5 ноября.

В понедельник командующий воинским контингентом США генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что учения продемонстрируют способность японско-американского союза «перебросить боевые подразделения для защиты островов Сенкаку или ответа на любые другие кризисы или нештатные ситуации». Со стороны США в тренировке примут участие 9 тыс. военных, авианосная ударная группа и более 100 военных самолётов, а со стороны Японии — 37 тыс. военных, флотилия из 20 кораблей, 100 боевых самолётов и фрегат из Канады. Действия сосредоточатся на массовой высадке на острова вокруг Окинавы в 400 км к востоку от спорных островов.

Как рассказывает сайт американской телекомпании, Токио и Пекин претендуют на острова Сенкаку (известные в Китае как острова Дяоюйдао), которые с 1972 находятся под контролем Японии. Напряжённость по поводу принадлежности этого необитаемого скалистого архипелага сохранялась на протяжении многих лет и уходит корнями с историю, поэтому вряд ли одна из сторон конфликта откажется от своих притязаний.

В статье отмечается, что в этом году китайские корабли стали проводить рекордное количество времени в водах вокруг островов, что вызвало негативную реакцию у Токио. Любое военное столкновение между Японией и Китаем вызывает серьёзные беспокойства, потому что по взаимному японско-американскому договору об обороне Вашингтон обязан защищать острова, как если бы это была территория Соединённых Штатов. Судя по комментарию Шнайдера, Америка твёрдо намерена выполнить свои обязательства, а массовое присутствие американских и японских военных в Тихом океане на этой неделе служит наглядным подкреплением этого утверждения.

Тем временем с гораздо меньшей помпой Народно-освободительная армия Китая, согласно информации на её официальном сайте, проводит военные учения одновременно в Бохайстком и Жёлтом морях. Манёвры, которые закончатся 10 ноября и 30 октября соответственно, являются лишь последним примером активной деятельности китайской армии, которая недавно проводила ни много ни мало пять учений одновременно, пишет CNN.